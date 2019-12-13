Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
Динамо Бухарест
1:2
Второй тайм: 83'

Стадион:
Сепси
0'
49' Желтая карточка
Нистор Дан
50' Желтая карточка
Ronaldo Deaconu
58' Желтая карточка
Rachid Bouhenna
1:0
61' Гол
Нистор Дан
72' Вторая желтая карточка
Нистор Дан
1:1
76' Гол
Каранович Горан
1:2
79' Гол
Каранович Горан
83'
93
Пискителли
Риккардо
13
Denis
Ciobotariu
66
Пульич
Анте
16
Mihai
Popescu
33
Laurentiu
Corbu
24
Мрзляк
Филип
4
Филип
Иоан
98
Andreas
Mihaiu
10
Нистор
Дан
22
Deian
Sorescu
18
Перович
Славко
33
Roland
Niczuly
88
Димитров
Радослав
29
Rachid
Bouhenna
4
Тинчу
Разван
96
Штефан
Флорин
24
Istvan
Fulop
8
Васвари
Габриэл
13
Ronaldo
Deaconu
21
Гал-Андрезли
Петер
27
Nicolae
Carnat
11
Marius
Stefanescu
Динамо Бухарест
Сепси

Ход матча

27'
 
Шафранко Павол
Nicolae Carnat
49'
Нистор Дан
 
50'
 
Ronaldo Deaconu
58'
 
Салли Эдгар
Ronaldo Deaconu
58'
 
Rachid Bouhenna
58'
Daniel Popa III
Andreas Mihaiu
 
61'
Нистор Дан
1:0
70'
 
Каранович Горан
Гал-Андрезли Петер
72'
Нистор Дан
 
76'
1:1
Каранович Горан
(Салли Эдгар)
79'
1:2
Каранович Горан
(Димитров Радослав)
82'
Фаббрини Диего
Мрзляк Филип
 

Предыдущие игры

Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Германнштадт 4:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 2:2 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 Волунтари Астра 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Сепси 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест
Сепси Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Сепси 4:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:1 Сепси
Сепси 0:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Сепси Сепси 0:0 Волунтари Сепси 2:3 Астра Ботошани 1:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Сепси 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Сепси Сепси 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 Сепси Сепси 2:2 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Сепси 0:0 ФКСБ Волунтари 0:0 Сепси

Последние игры между собой

Динамо Бухарест: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Сепси 0:1 Динамо Бухарест Первая лига Сепси 0:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:0 Сепси Первая лига Динамо Бухарест 0:0 Сепси Лига 1
Сепси 2:0 Динамо Бухарест Лига 1 Сепси 0:3 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:0 Сепси Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Астра 20 12 4 4 30 - 18 40
2. ЧФР Клуж 20 11 5 4 42 - 16 38
3. Вииторул Констанца 20 10 5 5 41 - 23 35
4. Университатя Крайова 20 10 4 6 29 - 19 34
5. ФКСБ 19 10 3 6 29 - 24 33
6. Газ Метан Mедиаш 20 8 6 6 26 - 24 30
7. Ботошани 20 7 8 5 28 - 27 29
8. Динамо Бухарест 1:2 21 8 4 9 32 - 36 28
9. Сепси 2:1 21 5 10 6 22 - 20 25
10. КСМ Политехника Яссы 20 5 7 8 21 - 27 22
11. Киндия Тырговиште 20 5 5 10 23 - 38 20
12. Академика Клинчени 20 4 7 9 25 - 38 19
13. Германнштадт 20 4 7 9 19 - 35 19
14. Волунтари 19 1 5 13 12 - 34 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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