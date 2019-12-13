Румыния: Первая лига 2019-2020
Динамо Бухарест
1:2
Второй тайм: 83'
Стадион: Центральный стадион Динамо
Сепси
49' Желтая карточкаНистор Дан
50' Желтая карточкаRonaldo Deaconu
58' Желтая карточкаRachid Bouhenna
1:0
61' ГолНистор Дан
72' Вторая желтая карточкаНистор Дан
1:1
76' ГолКаранович Горан
1:2
79' ГолКаранович Горан
66
Пульич
Анте
24
Мрзляк
Филип
10
Нистор
Дан
24
Istvan
Fulop
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Пульич АнтеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Салли ЭдгарНападающий
-
-
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
Ход матча
49'
50'
58'
61'
1:0
72'
76'
1:1
79'
Предыдущие игры
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +8 =4 -8Германнштадт 4:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 2:2 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 Волунтари Астра 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Сепси 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест
Сепси Последние 20 матчей: +4 =10 -6Сепси 4:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:1 Сепси
Сепси 0:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Сепси Сепси 0:0 Волунтари Сепси 2:3 Астра Ботошани 1:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Сепси 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Сепси Сепси 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 Сепси Сепси 2:2 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Сепси 0:0 ФКСБ Волунтари 0:0 Сепси
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астра
|20
|12
|4
|4
|30 - 18
|40
|2.
|ЧФР Клуж
|20
|11
|5
|4
|42 - 16
|38
|3.
|Вииторул Констанца
|20
|10
|5
|5
|41 - 23
|35
|4.
|Университатя Крайова
|20
|10
|4
|6
|29 - 19
|34
|5.
|ФКСБ
|19
|10
|3
|6
|29 - 24
|33
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|20
|8
|6
|6
|26 - 24
|30
|7.
|Ботошани
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|8.
|Динамо Бухарест
|1:2
|21
|8
|4
|9
|32 - 36
|28
|9.
|Сепси
|2:1
|21
|5
|10
|6
|22 - 20
|25
|10.
|КСМ Политехника Яссы
|20
|5
|7
|8
|21 - 27
|22
|11.
|Киндия Тырговиште
|20
|5
|5
|10
|23 - 38
|20
|12.
|Академика Клинчени
|20
|4
|7
|9
|25 - 38
|19
|13.
|Германнштадт
|20
|4
|7
|9
|19 - 35
|19
|14.
|Волунтари
|19
|1
|5
|13
|12 - 34
|8
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