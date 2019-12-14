Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Адмира
0:3
Второй тайм: 47'

Стадион:
Рапид Вена
0'
0:1
2' Гол
Мург Томас
0:2
7' Гол
Фунтас Таксиархис
34' Желтая карточка
Sebastian Bauer
0:3
57' Гол
Фунтас Таксиархис
47'
1
Ляйтнер
Андреас
4
Sebastian
Bauer
6
Шёссвендтер
Кристоф
18
Лакнер
Маркус
37
Leonardo
Lukacevic
8
Roman
Kerschbaum
14
Morten
Hjulmand
29
Muhammed-Cham
Saracevic
20
Marco
Kadlec
21
Seth
Paintsil
11
Бакыш
Синан
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
6
Зоннляйтнер
Марио
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
14
Граховац
Срджан
8
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
36
Аразе
Кельвин
9
Фунтас
Таксиархис
Адмира
4-2-3-1
Рапид Вена
4-2-3-1

Ход матча

2'
0:1
Мург Томас
(Кнасмюлльнер Кристоф)
7'
0:2
Фунтас Таксиархис
34'
Sebastian Bauer
 
57'
0:3
Фунтас Таксиархис
(Мург Томас)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 0:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:0 Адмира
Адмира 0:1 Хартберг Вольфсбергер 2:2 Адмира Леобендорф 0:1 Адмира Альтах 1:4 Адмира Маттерсбург-2 2:1 Адмира Адмира 1:1 Лафниц Адмира 0:0 Стрипфинг Адмира 3:1 Ваттенс Штурм 4:1 Адмира Винер 3:0 Адмира Эбрайхсдорф 2:1 Адмира Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Адмира 1:1 Тим Венер Линьен Рапид Вена 5:0 Адмира Брюк/Лейта 4:2 Адмира Адмира 2:2 Эбрайхсдорф
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Штурм Рапид Вена 2:1 Блау-Вайс Линц
Альтах 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Флоридсдорфер Маттерсбург 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:3 Хартберг Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 0:2 Рапид Вена Рапид Вена 5:0 Адмира Гюссинг 1:10 Рапид Вена Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена

Последние игры между собой

Адмира: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Рапид Вена: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Рапид Вена 5:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Адмира Бундеслига Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига
Адмира 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рапид Вена Бундеслига Адмира 3:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:4 Адмира Бундеслига Рапид Вена 0:1 Адмира Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига Рапид Вена 1:1 Адмира Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 18 13 5 0 65 - 17 44
2. ЛАСК 17 13 2 2 34 - 13 41
3. Рапид Вена 2:0 18 9 5 4 37 - 21 32
4. Вольфсбергер 17 9 3 5 40 - 22 30
5. Хартберг 1:1 18 8 4 6 32 - 36 28
6. Штурм 17 8 3 6 30 - 20 27
7. Аустрия Вена 17 5 5 7 27 - 30 20
8. Альтах 0:0 18 5 2 11 26 - 38 17
9. Санкт-Пёльтен 0:0 18 3 7 8 18 - 41 16
10. Адмира 0:2 18 3 5 10 17 - 37 14
11. Ваттенс 17 3 3 11 19 - 44 12
12. Маттерсбург 17 3 2 12 20 - 46 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Sebastian Bauer получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Фунтас Таксиархис бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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