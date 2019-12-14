Австрия: Бундеслига 2019-2020
Адмира
0:3
Второй тайм: 47'
Стадион: БСФЦ
Рапид Вена
0:1
2' ГолМург Томас
0:2
7' ГолФунтас Таксиархис
34' Желтая карточкаSebastian Bauer
0:3
57' ГолФунтас Таксиархис
20
Marco
Kadlec
11
Бакыш
Синан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Marco KadlecПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бакыш СинанНападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
- Защитник
-
22 Marcus MaierПолузащитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
27 Баджи АлиуНападающий
-
-
48 Yusuf Demir
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
2'
7'
34'
57'
0:3
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +4 =8 -8Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 0:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:0 Адмира
Адмира 0:1 Хартберг Вольфсбергер 2:2 Адмира Леобендорф 0:1 Адмира Альтах 1:4 Адмира Маттерсбург-2 2:1 Адмира Адмира 1:1 Лафниц Адмира 0:0 Стрипфинг Адмира 3:1 Ваттенс Штурм 4:1 Адмира Винер 3:0 Адмира Эбрайхсдорф 2:1 Адмира Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Адмира 1:1 Тим Венер Линьен Рапид Вена 5:0 Адмира Брюк/Лейта 4:2 Адмира Адмира 2:2 Эбрайхсдорф
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =5 -4Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Штурм Рапид Вена 2:1 Блау-Вайс Линц
Альтах 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Флоридсдорфер Маттерсбург 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:3 Хартберг Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 0:2 Рапид Вена Рапид Вена 5:0 Адмира Гюссинг 1:10 Рапид Вена Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена
Последние игры между собой
Адмира: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Рапид Вена: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Адмира 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рапид Вена Бундеслига Адмира 3:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:4 Адмира Бундеслига Рапид Вена 0:1 Адмира Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига Рапид Вена 1:1 Адмира Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|18
|13
|5
|0
|65 - 17
|44
|2.
|ЛАСК
|17
|13
|2
|2
|34 - 13
|41
|3.
|Рапид Вена
|2:0
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Вольфсбергер
|17
|9
|3
|5
|40 - 22
|30
|5.
|Хартберг
|1:1
|18
|8
|4
|6
|32 - 36
|28
|6.
|Штурм
|17
|8
|3
|6
|30 - 20
|27
|7.
|Аустрия Вена
|17
|5
|5
|7
|27 - 30
|20
|8.
|Альтах
|0:0
|18
|5
|2
|11
|26 - 38
|17
|9.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|18
|3
|7
|8
|18 - 41
|16
|10.
|Адмира
|0:2
|18
|3
|5
|10
|17 - 37
|14
|11.
|Ваттенс
|17
|3
|3
|11
|19 - 44
|12
|12.
|Маттерсбург
|17
|3
|2
|12
|20 - 46
|11
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