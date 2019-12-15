Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Днепр-1
0:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Александрия
0'
14' Желтая карточка
Кравченко Сергей Сергеевич
20' Желтая карточка
Запорожан Андрей
28' Желтая карточка
Вакулко Юрий
30' Желтая карточка
Стецков Тимур
35' Желтая карточка
Когут Игорь
59'
33
Юрчук
Валерий
71
Лопырёнок
Максим
30
Папа
Гуйе
15
Логинов
Сергей
11
Шаповал
Владислав
4
Кравченко
Сергей
Сергеевич
77
Чичиков
Алексей
25
Когут
Игорь
69
Вакулко
Юрий
10
Булеца
Сергей
9
Кулиш
Станислав
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
5
Стецков
Тимур
15
Запорожан
Андрей
17
Лучкевич
Валерий
27
Гречишкин
Дмитрий
8
Довгий
Алексей
10
Третьяков
Максим
6
Ковалец
Кирилл
Днепр-1
Александрия

Ход матча

14'
Кравченко Сергей Сергеевич
 
20'
 
Запорожан Андрей
28'
Вакулко Юрий
 
30'
 
Стецков Тимур
35'
Когут Игорь
 
46'
Назаренко Александр
Когут Игорь
 
46'
 
Безбородько Денис
Стецков Тимур

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1
Днепр-1 1:4 Заря Inhulets2 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка
Александрия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург
Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь Александрия 1:1 Заря Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Сент-Этьен 1:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 1:1 Гент Александрия 2:0 Львов Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Вольфсбург 3:1 Александрия Александрия 2:0 Днепр-1 Ворскла 0:1 Александрия Александрия 0:3 Десна

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Александрия 2:0 Днепр-1 Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 18 16 2 0 50 - 9 50
2. Динамо Киев Заявка 18 11 3 4 36 - 12 36
3. Заря Заявка 18 10 4 4 34 - 16 34
4. Десна Заявка 18 10 3 5 29 - 13 33
5. Александрия 0:0 Заявка 18 9 4 5 21 - 16 31
6. Мариуполь Заявка 18 5 7 6 17 - 26 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 18 6 2 10 18 - 31 20
8. Днепр-1 0:0 Заявка 18 5 4 9 17 - 26 19
9. Олимпик Донецк Заявка 18 5 3 10 16 - 32 18
10. Львов Заявка 18 4 3 11 14 - 32 15
11. Ворскла Заявка 18 4 2 12 12 - 33 14
12. Карпаты Заявка 18 2 5 11 15 - 33 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Александрия
Днепр-1
13.3% (19)
Ничья
37.1% (53)
Александрия
49.7% (71)
1:1 Ничья
33.6% (48)
1:2 Александрия
25.2% (36)
0:1 Александрия
19.6% (28)
2:1 Днепр-1
6.3% (9)
1:0 Днепр-1
4.9% (7)
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