Украина: Премьер-лига 2019-2020
Днепр-1
0:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Днепр-Арена
Александрия
14' Желтая карточкаКравченко Сергей Сергеевич
20' Желтая карточкаЗапорожан Андрей
28' Желтая карточкаВакулко Юрий
30' Желтая карточкаСтецков Тимур
35' Желтая карточкаКогут Игорь
30
Папа
Гуйе
25
Когут
Игорь
69
Вакулко
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Папа ГуйеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Романюк ЮрийПолузащитник
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
20'
28'
30'
35'
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =3 -10Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1
Днепр-1 1:4 Заря Inhulets2 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка
Александрия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург
Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь Александрия 1:1 Заря Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Сент-Этьен 1:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 1:1 Гент Александрия 2:0 Львов Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Вольфсбург 3:1 Александрия Александрия 2:0 Днепр-1 Ворскла 0:1 Александрия Александрия 0:3 Десна
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|50 - 9
|50
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|36 - 12
|36
|3.
|Заря
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 16
|34
|4.
|Десна
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|29 - 13
|33
|5.
|Александрия
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|21 - 16
|31
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 26
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|18 - 31
|20
|8.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|18
|5
|4
|9
|17 - 26
|19
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 32
|18
|10.
|Львов
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|14 - 32
|15
|11.
|Ворскла
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|12 - 33
|14
|12.
|Карпаты
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 33
|11
Днепр-1
13.3% (19)
Ничья
37.1% (53)
Александрия
49.7% (71)
1:1 Ничья
33.6% (48)
1:2 Александрия
25.2% (36)
0:1 Александрия
19.6% (28)
2:1 Днепр-1
6.3% (9)
1:0 Днепр-1
4.9% (7)
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