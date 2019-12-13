Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Докса Катокопия
1:1
Первый тайм: 40'
Олимпиакос Никосия
1:0
2' ГолMarkos Charalambous
1:1
6' ГолЗахариу Панайотис
Ход матча
2'
6'
Предыдущие игры
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +5 =5 -10Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон
АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:6 Анортосис АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:3 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна
Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:3 Ксилотимву Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Закакиу МЭАП Нису 1:2 Олимпиакос Никосия
Последние игры между собой
Докса Катокопия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Олимпиакос Никосия: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Олимпиакос Никосия 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Кубок Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Разное Докса Катокопия 6:0 Олимпиакос Никосия Кубок Кипра Олимпиакос Никосия 1:3 Докса Катокопия Кубок Кипра Докса Катокопия 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|11
|8
|3
|0
|25 - 6
|27
|2.
|Омония
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|3.
|Аполлон
|12
|6
|2
|4
|20 - 13
|20
|4.
|АПОЭЛ
|9
|5
|3
|1
|15 - 5
|18
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|5
|3
|4
|11 - 11
|18
|6.
|АЕК Ларнака
|12
|3
|6
|3
|20 - 17
|15
|7.
|Неа Саламина
|12
|4
|2
|6
|12 - 20
|14
|8.
|Олимпиакос Никосия
|1:1
|12
|2
|7
|3
|15 - 16
|13
|9.
|Этникос Ахна
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|10.
|Пафос
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|11.
|Эносис
|12
|1
|4
|7
|16 - 25
|7
|12.
|Докса Катокопия
|1:1
|13
|1
|4
|8
|6 - 22
|7
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