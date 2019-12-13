Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Докса Катокопия
1:1
Первый тайм: 40'
Олимпиакос Никосия
0'
1:0
2' Гол
Markos Charalambous
1:1
6' Гол
Захариу Панайотис
40'

Ход матча

2'
Markos Charalambous
1:0
6'
1:1
Захариу Панайотис

Предыдущие игры

Докса Катокопия Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон
АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:6 Анортосис АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:3 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна
Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:3 Ксилотимву Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Закакиу МЭАП Нису 1:2 Олимпиакос Никосия

Последние игры между собой

Докса Катокопия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Олимпиакос Никосия: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 5:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
Олимпиакос Никосия 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Кубок Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Разное Докса Катокопия 6:0 Олимпиакос Никосия Кубок Кипра Олимпиакос Никосия 1:3 Докса Катокопия Кубок Кипра Докса Катокопия 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 11 8 3 0 25 - 6 27
2. Омония 12 7 4 1 16 - 6 25
3. Аполлон 12 6 2 4 20 - 13 20
4. АПОЭЛ 9 5 3 1 15 - 5 18
5. АЕЛ Лимаcсол 12 5 3 4 11 - 11 18
6. АЕК Ларнака 12 3 6 3 20 - 17 15
7. Неа Саламина 12 4 2 6 12 - 20 14
8. Олимпиакос Никосия 1:1 12 2 7 3 15 - 16 13
9. Этникос Ахна 11 3 3 5 14 - 21 12
10. Пафос 12 3 3 6 10 - 18 12
11. Эносис 12 1 4 7 16 - 25 7
12. Докса Катокопия 1:1 13 1 4 8 6 - 22 7


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