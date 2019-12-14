Украина: Премьер-лига 2019-2020
Олимпик Донецк
1:1
Второй тайм: 88'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Мариуполь
2' Желтая карточкаФедорчук Валерий
13' Желтая карточкаЯворский Сергей
1:0
49' ГолЗахеди Шахаб
53' Желтая карточкаКрынский Владимир
1:1
53' ПенальтиЧурко Вячеслав
69' Желтая карточкаКлименчук Егор
79' Желтая карточкаЧурко Вячеслав
11
Ксёнз
Павел
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Имери ДемирПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vicente Fernandez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Байдал АнтонПолузащитник
-
22 Путря ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бабич Александр
Ход матча
13'
49'
1:0
53'
1:1
69'
79'
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =5 -10Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия
Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк
Мариуполь Последние 20 матчей: +5 =8 -7Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты
Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|50 - 9
|50
|2.
|Заря
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 16
|34
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 12
|33
|4.
|Десна
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 12
|33
|5.
|Александрия
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|21 - 16
|30
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|18 - 31
|20
|7.
|Мариуполь
|1:1 Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 26
|20
|8.
|Олимпик Донецк
|1:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|16 - 31
|19
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|18
|10.
|Львов
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|14 - 32
|15
|11.
|Ворскла
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|10 - 32
|11
|12.
|Карпаты
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|14 - 31
|11
Олимпик Донецк
50% (72)
Ничья
38.2% (55)
Мариуполь
11.8% (17)
1:1 Ничья
34.7% (50)
1:0 Олимпик Донецк
24.3% (35)
2:1 Олимпик Донецк
18.1% (26)
1:2 Мариуполь
7.6% (11)
2:0 Олимпик Донецк
5.6% (8)
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