Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Олимпик Донецк
1:1
Второй тайм: 88'

Стадион:
Мариуполь
0'
2' Желтая карточка
Федорчук Валерий
13' Желтая карточка
Яворский Сергей
1:0
49' Гол
Захеди Шахаб
53' Желтая карточка
Крынский Владимир
1:1
53' Пенальти
Чурко Вячеслав
69' Желтая карточка
Клименчук Егор
79' Желтая карточка
Чурко Вячеслав
88'
1
Крынский
Владимир
11
Ксёнз
Павел
4
Гришко
Дмитрий
16
Лукьянчук
Павел
97
Клименчук
Егор
44
Цымбалюк
Евгений
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
21
Кравчук
Андрей
89
Политыло
Сергей
7
Балашов
Виталий
8
Захеди
Шахаб
1
Гальчук
Евгений
8
Полегенько
Павел
5
Дава
Джойским
13
Яворский
Сергей
2
Быков
Алексей
25
Федорчук
Валерий
7
Топалов
Дмитрий
71
Чех
Максим
9
Мишнёв
Дмитрий
17
Горбунов
Сергей
Олегович
11
Чурко
Вячеслав
Олимпик Донецк
Мариуполь

Ход матча

2'
 
Федорчук Валерий
13'
 
Яворский Сергей
49'
Захеди Шахаб
(Кравчук Андрей)
1:0
53'
Крынский Владимир
 
53'
1:1
Чурко Вячеслав
67'
Пасич Евгений
До Коуто Тейшейра Максим
 
69'
Клименчук Егор
 
77'
 
Чоботенко Сергей
Яворский Сергей
79'
 
Чурко Вячеслав

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия
Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк
Мариуполь Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты
Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Кубок Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Премьер-лига
Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Мариуполь Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 18 16 2 0 50 - 9 50
2. Заря Заявка 18 10 4 4 34 - 16 34
3. Динамо Киев Заявка 17 10 3 4 35 - 12 33
4. Десна Заявка 17 10 3 4 29 - 12 33
5. Александрия Заявка 17 9 3 5 21 - 16 30
6. Колос Ковалёвка Заявка 18 6 2 10 18 - 31 20
7. Мариуполь 1:1 Заявка 18 4 8 6 16 - 26 20
8. Олимпик Донецк 1:1 Заявка 18 5 4 9 16 - 31 19
9. Днепр-1 Заявка 17 5 3 9 17 - 26 18
10. Львов Заявка 18 4 3 11 14 - 32 15
11. Ворскла Заявка 17 3 2 12 10 - 32 11
12. Карпаты Заявка 17 2 5 10 14 - 31 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    13'
    Яворский Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Федорчук Валерий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 1:1 Мариуполь
Олимпик Донецк
50% (72)
Ничья
38.2% (55)
Мариуполь
11.8% (17)
1:1 Ничья
34.7% (50)
1:0 Олимпик Донецк
24.3% (35)
2:1 Олимпик Донецк
18.1% (26)
1:2 Мариуполь
7.6% (11)
2:0 Олимпик Донецк
5.6% (8)
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