Греция: Суперлига 2019-2020
Волос
0:1
Перерыв
Стадион: Пантессалико
Паниониос
0:1
27' ГолDimitrios Emmanouilidis
44
Sergio
Chica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Sergio ChicaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Nikodimos Papavasiliou
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +7 =4 -9Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос
Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос
Паниониос Последние 20 матчей: +8 =3 -9АЕК 5:0 Паниониос Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос Паниониос 3:0 Панаитоликос Паниониос 1:1 Олимпиакос
Ксанти 1:2 Паниониос Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос
Последние игры между собой
Волос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Паниониос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|9
|4
|0
|23 - 5
|31
|2.
|ПАОК
|13
|9
|4
|0
|25 - 12
|31
|3.
|АЕК
|14
|7
|3
|4
|24 - 17
|24
|4.
|ОФИ
|14
|7
|1
|6
|25 - 17
|22
|5.
|Панатинаикос
|14
|5
|5
|4
|15 - 17
|20
|6.
|Ксанти
|14
|6
|1
|7
|12 - 16
|19
|7.
|Лариса
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|8.
|Атромитос
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|9.
|Арис Салоники
|14
|4
|6
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Ламия
|14
|4
|5
|5
|13 - 19
|17
|11.
|Паниониос
|1:0
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|12.
|Волос
|0:1
|14
|4
|2
|8
|14 - 24
|14
|13.
|Астерас
|13
|3
|3
|7
|15 - 18
|12
|14.
|Панаитоликос
|13
|0
|4
|9
|8 - 24
|4
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