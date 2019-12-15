Греция: Суперлига 2019-2020

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Волос
0:1
Перерыв

Стадион:
Паниониос
0'
0:1
27' Гол
Dimitrios Emmanouilidis
30
Мелиссас
Никос
2
Antonis
Dentakis
3
Franco
Ferrari
5
Augusto
Max
44
Sergio
Chica
18
Joaquin
Torres
33
Stergios
Dimopoulos
6
Цоканис
Тасос
23
Fernando
Joao
9
Vasilios
Mantzis
8
Муньис
Хуан
67
Малерб
Жереми
13
Odysseas
Lymperakis
22
Папагеоргиу
Атанасиос
7
Корбос
Панайотис
4
Эвангелу
Стефанос
20
Pedro
Arce
II
14
Ставропулос
Димитрис
16
Giannis
Oikonomidis
10
Арабули
Бачана
27
Giannis
Papanikolaou
77
Dimitrios
Emmanouilidis
Волос
4-2-3-1
Паниониос
4-4-2

Ход матча

25'
Диамантис Апостолос
Stergios Dimopoulos
 
27'
0:1
Dimitrios Emmanouilidis

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос
Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос
Паниониос Последние 20 матчей: +8 =3 -9
АЕК 5:0 Паниониос Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос Паниониос 3:0 Панаитоликос Паниониос 1:1 Олимпиакос
Ксанти 1:2 Паниониос Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос

Последние игры между собой

Волос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Паниониос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Паниониос 1:2 Волос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 9 4 0 23 - 5 31
2. ПАОК 13 9 4 0 25 - 12 31
3. АЕК 14 7 3 4 24 - 17 24
4. ОФИ 14 7 1 6 25 - 17 22
5. Панатинаикос 14 5 5 4 15 - 17 20
6. Ксанти 14 6 1 7 12 - 16 19
7. Лариса 14 5 4 5 18 - 18 19
8. Атромитос 14 5 3 6 23 - 21 18
9. Арис Салоники 14 4 6 4 21 - 18 18
10. Ламия 14 4 5 5 13 - 19 17
11. Паниониос 1:0 14 4 3 7 13 - 23 15
12. Волос 0:1 14 4 2 8 14 - 24 14
13. Астерас 13 3 3 7 15 - 18 12
14. Панаитоликос 13 0 4 9 8 - 24 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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