Греция: Суперлига 2019-2020
Панаитоликос
0:1
Первый тайм: 13'
Стадион: Панетоликос
ПАОК
0:1
7' ГолПелкас Димитрис
11
Jorge
Diaz1
21
Санья
Пьер
8
Mimito
15
Креспо
Хосе
27
Мишич
Йосип
20
Виейринья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 Jorge Diaz1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Санья ПьерПолузащитник
-
8 MimitoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
7'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Панаитоликос Последние 20 матчей: +3 =4 -13Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Панаитоликос 5:1 Иалисос Паниониос 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:0 Панатинаикос
Волос 3:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Астерас Иалисос 0:4 Панаитоликос Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:0 Панаитоликос Атромитос 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 АЕК ОФИ 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:5 Олимпиакос АЕК 4:0 Панаитоликос
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =5 -2ПАОК 2:0 Ксанти Олимпиакос 1:1 ПАОК ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК
ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК Сент-Трюйден 0:4 ПАОК
Последние игры между собой
Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 13
ПАОК: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 3
ПАОК 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Панаитоликос Кубок Панаитоликос 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 2:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Панаитоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панаитоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 2:0 ПАОК Суперлига Панаитоликос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Панаитоликос Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|14
|10
|4
|0
|24 - 5
|34
|2.
|ПАОК
|0:0
|14
|9
|5
|0
|25 - 12
|32
|3.
|АЕК
|14
|7
|3
|4
|24 - 17
|24
|4.
|ОФИ
|14
|7
|1
|6
|25 - 17
|22
|5.
|Панатинаикос
|14
|5
|5
|4
|15 - 17
|20
|6.
|Ксанти
|14
|6
|1
|7
|12 - 16
|19
|7.
|Лариса
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|8.
|Атромитос
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|9.
|Арис Салоники
|14
|4
|6
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Волос
|14
|5
|2
|7
|16 - 24
|17
|11.
|Ламия
|14
|4
|5
|5
|13 - 19
|17
|12.
|Астерас
|0:1
|14
|3
|3
|8
|15 - 19
|12
|13.
|Паниониос
|14
|3
|3
|8
|13 - 25
|12
|14.
|Панаитоликос
|0:0
|14
|0
|5
|9
|8 - 24
|5
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