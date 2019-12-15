Греция: Суперлига 2019-2020

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Панаитоликос
0:1
Первый тайм: 13'

Стадион:
ПАОК
0'
0:1
7' Гол
Пелкас Димитрис
13'
1
Christopher
Knett
5
Igor
Jovanovic
11
Jorge
Diaz1
91
Мартьяль
Жоан
6
Таар
Аймен
18
Adrian
Oscar
Lucero
21
Санья
Пьер
8
Mimito
92
Шёстедт
Расмус
20
Dimitrios
Fytopoulos
12
Арийиби
Гболи
88
Живкович
Живко
3
Матос
Леонардо
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
23
Яннулис
Димитрис
8
José
Maurisio1
27
Мишич
Йосип
18
Лимниос
Димитрис
10
Пелкас
Димитрис
20
Виейринья
9
Свидерски
Кароль
Панаитоликос
4-4-2
ПАОК
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Пелкас Димитрис

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Панаитоликос Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Панаитоликос 5:1 Иалисос Паниониос 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:0 Панатинаикос
Волос 3:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Астерас Иалисос 0:4 Панаитоликос Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:0 Панаитоликос Атромитос 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 АЕК ОФИ 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:5 Олимпиакос АЕК 4:0 Панаитоликос
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =5 -2
ПАОК 2:0 Ксанти Олимпиакос 1:1 ПАОК ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК
ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК Сент-Трюйден 0:4 ПАОК

Последние игры между собой

Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 13
ПАОК: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 3
ПАОК 2:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:1 ПАОК Суперлига
ПАОК 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Панаитоликос Кубок Панаитоликос 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 2:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Панаитоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панаитоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 2:0 ПАОК Суперлига Панаитоликос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Панаитоликос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 14 10 4 0 24 - 5 34
2. ПАОК 0:0 14 9 5 0 25 - 12 32
3. АЕК 14 7 3 4 24 - 17 24
4. ОФИ 14 7 1 6 25 - 17 22
5. Панатинаикос 14 5 5 4 15 - 17 20
6. Ксанти 14 6 1 7 12 - 16 19
7. Лариса 14 5 4 5 18 - 18 19
8. Атромитос 14 5 3 6 23 - 21 18
9. Арис Салоники 14 4 6 4 21 - 18 18
10. Волос 14 5 2 7 16 - 24 17
11. Ламия 14 4 5 5 13 - 19 17
12. Астерас 0:1 14 3 3 8 15 - 19 12
13. Паниониос 14 3 3 8 13 - 25 12
14. Панаитоликос 0:0 14 0 5 9 8 - 24 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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