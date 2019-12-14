Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Санкт-Пёльтен
0:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Альтах
0'
38' Желтая карточка
Дрешер Даниэль
44' Желтая карточка
Сэм Сидней
0:1
53' Гол
Philipp Schmiedl
51'
1
Christoph
Riegler
5
Майзль
Лука
29
Дрешер
Даниэль
17
Ahmet
Muhamedbegovic
22
Инголич
Сандро
10
Луксбахер
Даниэль
20
Daniel
Schuetz
8
Michael
Ambichl
39
Robert
Ljubicic
14
Балик
Гусейн
19
Пак
Кван
Рён
1
Кобрас
Мартин
8
Matthias
Puschl
6
Philipp
Schmiedl
18
Цвишенбруггер
Ян
16
Шрайнер
Эммануэль
10
Сэм
Сидней
4
Samuel
Gouet
34
Турнвальд
Мануэль
13
Lars
Nussbaumer
20
Johannes
Tartarotti
7
Гебауэр
Кристиан
Санкт-Пёльтен
3-5-2
Альтах
4-4-1-1

Ход матча

32'
 
Florian Jamnig
Matthias Puschl
38'
Дрешер Даниэль
 
44'
 
Сэм Сидней
53'
0:1
Philipp Schmiedl

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Форвертс Штайр 1:1 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 5:1 Ваттенс Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Рид Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:0 Блау-Вайс Линц Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен
Альтах Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена
Ваттенс 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира Альтах 1:0 Винтертур Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург ВСК Герта 1:4 Альтах Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Альтах: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:2 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:1 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 3:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 1:4 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 18 13 5 0 65 - 17 44
2. ЛАСК 17 13 2 2 34 - 13 41
3. Рапид Вена 2:0 18 9 5 4 37 - 21 32
4. Вольфсбергер 17 9 3 5 40 - 22 30
5. Хартберг 1:1 18 8 4 6 32 - 36 28
6. Штурм 17 8 3 6 30 - 20 27
7. Аустрия Вена 17 5 5 7 27 - 30 20
8. Альтах 0:0 18 5 2 11 26 - 38 17
9. Санкт-Пёльтен 0:0 18 3 7 8 18 - 41 16
10. Адмира 0:2 18 3 5 10 17 - 37 14
11. Ваттенс 17 3 3 11 19 - 44 12
12. Маттерсбург 17 3 2 12 20 - 46 11
  • Второй тайм
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Philipp Schmiedl бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Сэм Сидней получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Дрешер Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Matthias Puschl уходит, Florian Jamnig вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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