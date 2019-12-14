Австрия: Бундеслига 2019-2020
Санкт-Пёльтен
0:1
Второй тайм: 51'
Стадион: НВ Арена
Альтах
38' Желтая карточкаДрешер Даниэль
44' Желтая карточкаСэм Сидней
0:1
53' ГолPhilipp Schmiedl
14
Балик
Гусейн
19
Пак
Кван
Рён
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
19 Пак Кван РёнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хаас МануэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Сэм СиднейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пангоп ФранцНападающий
-
23 Aljaz Casar
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
38'
44'
53'
0:1
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Форвертс Штайр 1:1 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 5:1 Ваттенс Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Рид Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:0 Блау-Вайс Линц Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен
Альтах Последние 20 матчей: +7 =1 -12Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена
Ваттенс 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира Альтах 1:0 Винтертур Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург ВСК Герта 1:4 Альтах Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Альтах: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:2 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:1 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 3:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 1:4 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|18
|13
|5
|0
|65 - 17
|44
|2.
|ЛАСК
|17
|13
|2
|2
|34 - 13
|41
|3.
|Рапид Вена
|2:0
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Вольфсбергер
|17
|9
|3
|5
|40 - 22
|30
|5.
|Хартберг
|1:1
|18
|8
|4
|6
|32 - 36
|28
|6.
|Штурм
|17
|8
|3
|6
|30 - 20
|27
|7.
|Аустрия Вена
|17
|5
|5
|7
|27 - 30
|20
|8.
|Альтах
|0:0
|18
|5
|2
|11
|26 - 38
|17
|9.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|18
|3
|7
|8
|18 - 41
|16
|10.
|Адмира
|0:2
|18
|3
|5
|10
|17 - 37
|14
|11.
|Ваттенс
|17
|3
|3
|11
|19 - 44
|12
|12.
|Маттерсбург
|17
|3
|2
|12
|20 - 46
|11
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