Швейцария: Суперлига 2019-2020
43' Желтая карточкаПетинья Эстебан
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
17
Вечеи
Балинт
16
Лаванши
Нума
23
Янко
Саиди
99
Оаро
Гийом
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
18 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
-
16 Лаванши НумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
17 Ассале РожерНападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
-
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +4 =7 -9Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген
Тун 0:3 Лугано Лугано 0:3 Базель Лугано 0:0 Мальмё Люцерн 1:2 Лугано Лугано 1:3 Санкт-Галлен Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано
Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =5 -4Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту
Сьон 3:4 Янг Бойз Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Фейеноорд 1:1 Янг Бойз Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз
Последние игры между собой
Лугано: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Лугано Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|18
|11
|5
|2
|39 - 24
|38
|2.
|Базель
|0:1
|18
|11
|3
|4
|40 - 16
|36
|3.
|Санкт-Галлен
|18
|11
|2
|5
|42 - 25
|35
|4.
|Цюрих
|18
|9
|3
|6
|23 - 32
|30
|5.
|Серветт
|18
|7
|6
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Лугано
|0:0
|18
|5
|7
|6
|19 - 19
|22
|7.
|Сьон
|1:0
|18
|6
|3
|9
|25 - 35
|21
|8.
|Люцерн
|1:0
|18
|5
|3
|10
|16 - 26
|18
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|18
|2
|7
|9
|19 - 32
|13
|10.
|Тун
|18
|2
|3
|13
|16 - 40
|9
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