Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Лугано
0:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Янг Бойз
0'
43' Желтая карточка
Петинья Эстебан
55'
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
21
Обексер
Линус
20
Кустодио
Оливье
6
Човило
Мирослав
17
Вечеи
Балинт
16
Лаванши
Нума
11
Карлиньос
Жуниор
9
Холендер
Филип
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
14
Бюрги
Николас
5
Зесигер
Седрик
29
Лотомба
Жордан
35
Мартинс
Кристофер
6
Петинья
Эстебан
19
Мамбимби
Феликс
16
Фасснахт
Кристиан
7
Шпильман
Марвин
99
Оаро
Гийом
Лугано
4-3-3
Янг Бойз
4-2-3-1

Ход матча

43'
 
Петинья Эстебан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген
Тун 0:3 Лугано Лугано 0:3 Базель Лугано 0:0 Мальмё Люцерн 1:2 Лугано Лугано 1:3 Санкт-Галлен Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано
Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту
Сьон 3:4 Янг Бойз Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Фейеноорд 1:1 Янг Бойз Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз

Последние игры между собой

Лугано: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
Янг Бойз 2:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 2:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Лугано Суперлига
Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Лугано Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 18 11 5 2 39 - 24 38
2. Базель 0:1 18 11 3 4 40 - 16 36
3. Санкт-Галлен 18 11 2 5 42 - 25 35
4. Цюрих 18 9 3 6 23 - 32 30
5. Серветт 18 7 6 5 28 - 18 27
6. Лугано 0:0 18 5 7 6 19 - 19 22
7. Сьон 1:0 18 6 3 9 25 - 35 21
8. Люцерн 1:0 18 5 3 10 16 - 26 18
9. Нёвшатель Ксамакс 0:1 18 2 7 9 19 - 32 13
10. Тун 18 2 3 13 16 - 40 9
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Петинья Эстебан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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