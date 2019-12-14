Швейцария: Суперлига 2019-2020
Серветт
0:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Стад де Женев
Тун
50' Желтая карточкаРуй Стив
0:1
51' ГолХавенаар Никки
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
16
Юнг-Бин
Парк
18
Koro
Kone
39
Йосс
Свен
14
Гельми
Рой
20
Каблан
Крис
19
Рот
Джастин
29
Хефти
Ниас
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юнг-Бин ПаркПолузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
11 Схалк АлексНападающий
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Защитник
-
14 Гельми РойЗащитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
-
19 Рот ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хефти НиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Рапп СимонеНападающий
-
21 Васич УрошНападающий
-
33 Сале ЧиадеНападающий
-
15 Hiran Ahmed
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Ход матча
50'
51'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
71 Владение мячом, % 29
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +8 =6 -6Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт
Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт
Тун Последние 20 матчей: +4 =1 -15Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 0:3 Лугано Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун
Последние игры между собой
Серветт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Тун: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Тун 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Тун Суперлига Тун 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Тун Суперлига Тун 1:0 Серветт Суперлига Тун 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Тун Суперлига Серветт 2:1 Тун Челлендж Лига Тун 1:1 Серветт Челлендж Лига Тун 3:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Тун Челлендж Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|17
|11
|4
|2
|39 - 24
|37
|2.
|Базель
|17
|11
|3
|3
|40 - 15
|36
|3.
|Санкт-Галлен
|1:2
|18
|11
|2
|5
|42 - 24
|35
|4.
|Цюрих
|2:1
|18
|9
|3
|6
|22 - 32
|30
|5.
|Серветт
|0:1
|18
|6
|6
|6
|26 - 18
|24
|6.
|Лугано
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|7.
|Сьон
|17
|5
|3
|9
|24 - 35
|18
|8.
|Люцерн
|17
|4
|3
|10
|15 - 26
|15
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|17
|2
|7
|8
|19 - 31
|13
|10.
|Тун
|1:0
|18
|3
|3
|12
|16 - 38
|12
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