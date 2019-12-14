Швейцария: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2019-2020
Серветт
0:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Тун
0'
50' Желтая карточка
Руй Стив
0:1
51' Гол
Хавенаар Никки
57'
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
8
Timothe
Cognat
29
Ондуа
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
10
Вютрих
Себастьен
16
Юнг-Бин
Парк
18
Koro
Kone
1
Февр
Гийом
39
Йосс
Свен
5
Хавенаар
Никки
14
Гельми
Рой
20
Каблан
Крис
11
Тосетти
Маттео
19
Рот
Джастин
10
Стильхарт
Базиль
29
Хефти
Ниас
9
Мунси
Ридж
37
Саланович
Деннис
Серветт
4-2-3-1
Тун
4-4-2

Ход матча

46'
 
Фаткич Кенан
Хефти Ниас
50'
Руй Стив
 
51'
0:1
Хавенаар Никки
(Тосетти Маттео)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 71 Владение мячом, % 29

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт
Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт
Тун Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 0:3 Лугано Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун
Тун 0:1 Цюрих Винтертур 1:0 Тун Янг Бойз 4:2 Тун Базель 3:1 Тун Тун 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 4:0 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Цюрих 2:0 Тун Стад де Ньон 0:1 Тун Тун 0:1 Сьон Тун 0:4 Серветт Сигнал 0:2 Тун Спартак Москва 2:1 Тун Люцерн 0:2 Тун Тун 2:3 Спартак Москва Тун 2:3 Базель

Последние игры между собой

Серветт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Тун: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Тун 0:4 Серветт Суперлига Тун 5:1 Серветт Товарищеские матчи Тун 1:0 Серветт Товарищеские матчи Серветт 2:0 Тун Суперлига
Тун 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Тун Суперлига Тун 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Тун Суперлига Тун 1:0 Серветт Суперлига Тун 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Тун Суперлига Серветт 2:1 Тун Челлендж Лига Тун 1:1 Серветт Челлендж Лига Тун 3:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Тун Челлендж Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 17 11 4 2 39 - 24 37
2. Базель 17 11 3 3 40 - 15 36
3. Санкт-Галлен 1:2 18 11 2 5 42 - 24 35
4. Цюрих 2:1 18 9 3 6 22 - 32 30
5. Серветт 0:1 18 6 6 6 26 - 18 24
6. Лугано 17 5 6 6 19 - 19 21
7. Сьон 17 5 3 9 24 - 35 18
8. Люцерн 17 4 3 10 15 - 26 15
9. Нёвшатель Ксамакс 17 2 7 8 19 - 31 13
10. Тун 1:0 18 3 3 12 16 - 38 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...