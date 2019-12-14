Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
АДО Ден Хааг
1:1
Второй тайм: 79'

Стадион:
Гронинген
0'
17' Желтая карточка
Малоне Дион
0:1
20' Гол
Гудмундссон Габриэль
36' Желтая карточка
Мемишевич Самир
42' Желтая карточка
Зеефейк Дейовайзио
1:1
42' Гол
Нецид Томаш
45' Вторая желтая карточка
Зеефейк Дейовайзио
52' Желтая карточка
Бёгелсдейк Том
79'
1
Копманс
Люк
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Бёгелсдейк
Том
19
Пинас
Шакилль
8
Мейерс
Арон
17
Баккер
Данни
2
Малоне
Дион
11
Госсенс
Джон
10
Иммерс
Лекс
9
Нецид
Томаш
30
Фалкенбург
Эрик
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
5
Мемишевич
Самир
21
Вормердам
Дьянго
23
Хрустиц
Айдин
6
Матусива
Азор
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
15
Гудмундссон
Габриэль
9
Сирхейс
Кай
11
Асоро
Йоэль
АДО Ден Хааг
4-1-2-1-2
Гронинген
4-4-2

Ход матча

17'
Малоне Дион
 
20'
0:1
Гудмундссон Габриэль
36'
 
Мемишевич Самир
42'
 
Зеефейк Дейовайзио
42'
Нецид Томаш
(Бёгелсдейк Том)
1:1
45'
 
Зеефейк Дейовайзио
52'
Бёгелсдейк Том
 
60'
Хои Элсон
Ван Эвейк Милан
 
74'
 
Эль-Ханкури Мохамед
Гудмундссон Габриэль

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +4 =5 -11
АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Хераклес 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Фортуна Ситтард 1:0 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Фортуна Ситтард 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эммен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг
Гронинген Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген
Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Гронинген: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:3 Гронинген Эредивизие
АДО Ден Хааг 4:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Кубок АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 5:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 5:1 Гронинген Эредивизие АДО Ден Хааг 2:4 Гронинген Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 52 - 14 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 16 12 2 2 38 - 8 38
3. Виллем II Заявка 17 10 2 5 27 - 22 32
4. ПСВ Заявка 16 9 4 3 37 - 19 31
5. Херенвен Заявка 17 7 6 4 28 - 21 27
6. Утрехт Заявка 16 8 2 6 29 - 22 26
7. Хераклес Заявка 16 7 4 5 29 - 22 25
8. Фейеноорд Заявка 16 6 7 3 27 - 25 25
9. Витесс Заявка 16 7 3 6 26 - 24 24
10. Гронинген 1:1 Заявка 17 6 4 7 19 - 18 22
11. Спарта Роттердам Заявка 16 5 5 6 24 - 28 20
12. Твенте Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
13. ПЕК Зволле 1:0 Заявка 17 5 1 11 23 - 37 16
14. Фортуна Ситтард 1:1 Заявка 17 4 4 9 21 - 41 16
15. Эммен Заявка 16 4 3 9 18 - 32 15
16. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 17 5 0 12 16 - 40 15
17. АДО Ден Хааг 1:1 Заявка 17 3 4 10 18 - 31 13
18. Ваалвейк 1:1 Заявка 17 2 3 12 18 - 41 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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