Голландия: Эредивизие 2019-2020
АДО Ден Хааг
1:1
Второй тайм: 79'
Стадион: Карс Джинс
Гронинген
17' Желтая карточкаМалоне Дион
0:1
20' ГолГудмундссон Габриэль
36' Желтая карточкаМемишевич Самир
42' Желтая карточкаЗеефейк Дейовайзио
1:1
42' ГолНецид Томаш
45' Вторая желтая карточкаЗеефейк Дейовайзио
52' Желтая карточкаБёгелсдейк Том
17
Баккер
Данни
11
Госсенс
Джон
10
Иммерс
Лекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Баккер ДанниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Госсенс ДжонПолузащитник
-
10 Иммерс ЛексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Хайе ТомЗащитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Защитник
-
77 Хои ЭлсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dirk Heesen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Асоро ЙоэльНападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Вратарь
-
20 Абсалем АмирЗащитник
-
17 Итакура КоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
Ход матча
17'
20'
36'
42'
1:1
52'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +4 =5 -11АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Хераклес 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Фортуна Ситтард 1:0 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Фортуна Ситтард 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эммен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг
Гронинген Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген
Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Гронинген: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
АДО Ден Хааг 4:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Кубок АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 5:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 5:1 Гронинген Эредивизие АДО Ден Хааг 2:4 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 14
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 8
|38
|3.
|Виллем II
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|27 - 22
|32
|4.
|ПСВ
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|37 - 19
|31
|5.
|Херенвен
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 21
|27
|6.
|Утрехт
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|29 - 22
|26
|7.
|Хераклес
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 22
|25
|8.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 25
|25
|9.
|Витесс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 24
|24
|10.
|Гронинген
|1:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 18
|22
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 28
|20
|12.
|Твенте
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|13.
|ПЕК Зволле
|1:0 Заявка
|17
|5
|1
|11
|23 - 37
|16
|14.
|Фортуна Ситтард
|1:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 41
|16
|15.
|Эммен
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 32
|15
|16.
|ВВВ-Венло
|0:1 Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 40
|15
|17.
|АДО Ден Хааг
|1:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 31
|13
|18.
|Ваалвейк
|1:1 Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 41
|9
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