Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Пайе Димитри из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

41' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Г О О О О Л - Нгетт Опа изменил счет на табло!

40' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Сансон Морган бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

32' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

30' Марсель остается без одного игрока, потому что Манданда Стив уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

26' Манданда Стив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Сарр Буна получает желтую карточку за нырок

24' Удар от ворот произведет Метц

24' Амави Жордан не смог попасть в створ ударом издали

23' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удар от ворот произведет Марсель

19' Маига Хабиб ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

19' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Диалло Хабиб из команды Метц плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

15' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

13' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Хорошие скиллы дриблинга показывает Диалло Хабиб , обходя своих соперников

10' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Диалло Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Сакаи Хироки из команды Марсель плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

7' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Бенедетто Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Альваро Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Метц начинает с центра поля