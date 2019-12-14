Франция: Лига 1 2019-2020
Метц
1:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Марсель
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
18
Амави
Жордан
17
Сарр
Буна
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
10 Гакпа МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр БунаНападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
36 Аке МарлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Лопес МаксимНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
25'
40'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +3 =6 -11Ницца 4:1 Метц Метц 0:1 Ренн Ним 1:1 Метц Метц 1:1 Реймс
Марсель Последние 20 матчей: +11 =4 -5Марсель 3:1 Бордо Анже 0:2 Марсель Марсель 2:1 Брест Тулуза 0:2 Марсель
Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель
Последние игры между собой
Метц: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Марсель: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|0
|3
|35 - 9
|39
|2.
|Марсель
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 19
|35
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 16
|31
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|5.
|Нант
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 16
|26
|6.
|Бордо
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|7.
|Лион
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 16
|25
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 23
|25
|9.
|Монако
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 25
|24
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|14 - 9
|24
|11.
|Анже
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 23
|24
|12.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 19
|24
|13.
|Ницца
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|25 - 27
|23
|14.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 23
|21
|15.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 20
|21
|16.
|Амьен
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 31
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 19
|16
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|14 - 25
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 28
|12
|20.
|Тулуза
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 35
|12
Метц
4.9% (7)
Ничья
9.2% (13)
Марсель
85.9% (122)
1:2 Марсель
38% (54)
0:2 Марсель
21.8% (31)
0:1 Марсель
17.6% (25)
1:1 Ничья
8.5% (12)
1:3 Марсель
4.9% (7)
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