Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Метц
1:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Марсель
0'
25' Желтая карточка
Сарр Буна
1:0
40' Гол
Нгетт Опа
45'
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
13
Сунзу
Стоппила
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
6
Mamadou
Fofana1
5
Ангбан
Викторьен
19
Маига
Хабиб
25
Траоре
Адама
II
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
4
Камара
Бубакар
3
Альваро
Гонсалес
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
12
Стротман
Кевин
8
Сансон
Морган
17
Сарр
Буна
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
Метц
4-3-3
Марсель
4-3-3

Ход матча

25'
 
Сарр Буна
31'
 
Пеле Йоанн
Манданда Стив
40'
Нгетт Опа
(Сентонз Фабьен)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Ницца 4:1 Метц Метц 0:1 Ренн Ним 1:1 Метц Метц 1:1 Реймс
Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц
Марсель Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Марсель 3:1 Бордо Анже 0:2 Марсель Марсель 2:1 Брест Тулуза 0:2 Марсель
Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель

Последние игры между собой

Метц: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Марсель: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
Марсель 6:3 Метц Лига 1 Метц 0:3 Марсель Лига 1 Метц 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Метц Лига 1
Метц 0:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Метц Лига 1 Метц 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Метц Лига 1 Марсель 2:2 Метц Кубок лиги
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 0 3 35 - 9 39
2. Марсель 0:0 Заявка 18 10 5 3 25 - 19 35
3. Лилль Заявка 18 9 4 5 23 - 16 31
4. Ренн Заявка 16 8 3 5 22 - 17 27
5. Нант Заявка 17 8 2 7 15 - 16 26
6. Бордо Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
7. Лион Заявка 17 7 4 6 28 - 16 25
8. Сент-Этьен Заявка 17 7 4 6 21 - 23 25
9. Монако Заявка 16 7 3 6 26 - 25 24
10. Реймс Заявка 16 6 6 4 14 - 9 24
11. Анже Заявка 17 7 3 7 20 - 23 24
12. Монпелье Заявка 18 6 6 6 22 - 19 24
13. Ницца Заявка 17 7 2 8 25 - 27 23
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 20 - 23 21
15. Брест Заявка 17 5 6 6 21 - 20 21
16. Амьен Заявка 16 4 4 8 19 - 31 16
17. Дижон Заявка 17 4 4 9 11 - 19 16
18. Метц 0:0 Заявка 18 3 7 8 14 - 25 16
19. Ним Заявка 16 2 6 8 12 - 28 12
20. Тулуза Заявка 17 3 3 11 19 - 35 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Метц 1:0 Марсель
Метц
4.9% (7)
Ничья
9.2% (13)
Марсель
85.9% (122)
1:2 Марсель
38% (54)
0:2 Марсель
21.8% (31)
0:1 Марсель
17.6% (25)
1:1 Ничья
8.5% (12)
1:3 Марсель
4.9% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...