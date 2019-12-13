Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Кортрейк
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Mouscron-Peruwelz2
0'
21' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
29' Желтая карточка
Сиранни Алессандро
1:0
38' Гол
Номбе Мбойо
43'
21
Якубех
Адам
2
Petar
Golubovic
35
Lucas
Melo
4
Кагельмахер
Гари
30
Д'Эне
Кристоф
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
23
Де
Сар
Жюльен
5
Азуни
Ларри
51
Оканси
Эрик
11
Jovan
Stojanovic
I
7
Номбе
Мбойо
90
Васич
Васо
22
Joan
Campins
31
Годо
Бруно
23
Кейруш
Диогу
13
Сиранни
Алессандро
30
Benjamin
van
Durmen
15
Бойя
Франк
6
Хочко
Дени
24
Гарсия
Алеш
18
Перица
Стипе
7
Олинга
Фабрис
Кортрейк
4-2-1-3
Mouscron-Peruwelz2
4-3-3

Ход матча

21'
Ван дер Брюгген Ханнес
 
29'
 
Сиранни Алессандро
38'
Номбе Мбойо
1:0

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Мехелен 1:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Эйпен Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк
Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Эйпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа
Mouscron-Peruwelz2 Последние 8 матчей: +1 =4 -3
Mouscron-Peruwelz2 2:2 Стандард Mouscron-Peruwelz2 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Mouscron-Peruwelz2 Mouscron-Peruwelz2 2:2 Генк
Остенде 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Mouscron-Peruwelz2 3:1 Ройал Антверпен Серкль Брюгге 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Шарлеруа 1:0 Mouscron-Peruwelz2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 17 13 3 1 38 - 7 42
2. Гент 18 10 5 3 37 - 20 35
3. Стандард 18 10 4 4 35 - 19 34
4. Ройал Антверпен 18 10 4 4 37 - 24 34
5. Шарлеруа 17 9 5 3 26 - 16 32
6. Зульте-Варегем 18 8 4 6 26 - 21 28
7. Мехелен 18 8 4 6 28 - 27 28
8. Генк 18 7 4 7 26 - 26 25
9. Сент-Трюйден 18 6 4 8 20 - 31 22
10. Андерлехт 18 5 7 6 21 - 21 22
11. Эйпен 18 5 4 9 15 - 29 19
12. Кортрейк 1:0 19 5 4 10 25 - 31 19
13. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
14. Остенде 18 4 3 11 20 - 34 15
15. Васланд-Беверен 18 2 5 11 14 - 37 11
16. Серкль Брюгге 18 2 2 14 16 - 41 8
17. Mouscron-Peruwelz2 0:1 8 1 4 3 11 - 12 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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