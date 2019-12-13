Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
1:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Гульденспоренстадион
Mouscron-Peruwelz2
21' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
29' Желтая карточкаСиранни Алессандро
1:0
38' ГолНомбе Мбойо
21
Якубех
Адам
35
Lucas
Melo
51
Оканси
Эрик
90
Васич
Васо
22
Joan
Campins
31
Годо
Бруно
23
Кейруш
Диогу
15
Бойя
Франк
24
Гарсия
Алеш
18
Перица
Стипе
- Основной состав
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
35 Lucas MeloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Эзекиль ИмохНападающий
-
10 Эрве КажНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Joan CampinsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
23 Кейруш ДиогуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарсия АлешНападающий
-
18 Перица СтипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
Ход матча
38'
1:0
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Мехелен 1:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Эйпен Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк
Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Эйпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа
Mouscron-Peruwelz2 Последние 8 матчей: +1 =4 -3Mouscron-Peruwelz2 2:2 Стандард Mouscron-Peruwelz2 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Mouscron-Peruwelz2 Mouscron-Peruwelz2 2:2 Генк
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|17
|13
|3
|1
|38 - 7
|42
|2.
|Гент
|18
|10
|5
|3
|37 - 20
|35
|3.
|Стандард
|18
|10
|4
|4
|35 - 19
|34
|4.
|Ройал Антверпен
|18
|10
|4
|4
|37 - 24
|34
|5.
|Шарлеруа
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|6.
|Зульте-Варегем
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|7.
|Мехелен
|18
|8
|4
|6
|28 - 27
|28
|8.
|Генк
|18
|7
|4
|7
|26 - 26
|25
|9.
|Сент-Трюйден
|18
|6
|4
|8
|20 - 31
|22
|10.
|Андерлехт
|18
|5
|7
|6
|21 - 21
|22
|11.
|Эйпен
|18
|5
|4
|9
|15 - 29
|19
|12.
|Кортрейк
|1:0
|19
|5
|4
|10
|25 - 31
|19
|13.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|14.
|Остенде
|18
|4
|3
|11
|20 - 34
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|18
|2
|5
|11
|14 - 37
|11
|16.
|Серкль Брюгге
|18
|2
|2
|14
|16 - 41
|8
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|0:1
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|7
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