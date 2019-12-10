Франция: Лига 1 2019-2020
Анже
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Стадион: Раймон Копа
Монако
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ренн 2:1 Анже Анже 0:2 Марсель Ницца 3:1 Анже Анже 1:0 Ним
Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6Монако 3:0 Амьен Тулуза 1:2 Монако Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа
Последние игры между собой
Анже: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Монако: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|0
|3
|35 - 9
|39
|2.
|Марсель
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 19
|34
|3.
|Лилль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 15
|28
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|5.
|Нант
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 16
|26
|6.
|Бордо
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|7.
|Лион
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 16
|25
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 23
|25
|9.
|Монако
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 25
|24
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|14 - 9
|24
|11.
|Анже
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 23
|24
|12.
|Монпелье
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|13.
|Ницца
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|25 - 27
|23
|14.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 23
|21
|15.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 20
|21
|16.
|Амьен
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 31
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 19
|16
|18.
|Метц
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 25
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 28
|12
|20.
|Тулуза
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 35
|12
Анже
22.5% (9)
Ничья
17.5% (7)
Монако
60% (24)
1:2 Монако
42.5% (17)
1:1 Ничья
17.5% (7)
2:1 Анже
17.5% (7)
0:2 Монако
10% (4)
0:1 Монако
7.5% (3)
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