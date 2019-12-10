Франция: Лига 1 2019-2020

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Анже
 
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Стадион:
Монако

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ренн 2:1 Анже Анже 0:2 Марсель Ницца 3:1 Анже Анже 1:0 Ним
Реймс 0:0 Анже Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже Анже 0:1 Брест ПСЖ 4:0 Анже Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже
Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Монако 3:0 Амьен Тулуза 1:2 Монако Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа
Монако 1:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Монако Монако 2:1 Марсель Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако

Последние игры между собой

Анже: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Монако: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Анже 2:2 Монако Лига 1 Монако 0:1 Анже Лига 1 Анже 0:4 Монако Лига 1 Монако 1:0 Анже Лига 1
Анже 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:1 Анже Лига 1 Анже 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Анже Лига 1 Монако 2:2 Анже Лига 2 Анже 1:2 Монако Лига 2 Анже 1:2 Монако Лига 2 Анже 4:3 Монако Кубок Монако 1:3 Анже Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 0 3 35 - 9 39
2. Марсель Заявка 17 10 4 3 25 - 19 34
3. Лилль Заявка 17 8 4 5 21 - 15 28
4. Ренн Заявка 16 8 3 5 22 - 17 27
5. Нант Заявка 17 8 2 7 15 - 16 26
6. Бордо Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
7. Лион Заявка 17 7 4 6 28 - 16 25
8. Сент-Этьен Заявка 17 7 4 6 21 - 23 25
9. Монако Заявка 16 7 3 6 26 - 25 24
10. Реймс Заявка 16 6 6 4 14 - 9 24
11. Анже Заявка 17 7 3 7 20 - 23 24
12. Монпелье Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
13. Ницца Заявка 17 7 2 8 25 - 27 23
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 20 - 23 21
15. Брест Заявка 17 5 6 6 21 - 20 21
16. Амьен Заявка 16 4 4 8 19 - 31 16
17. Дижон Заявка 17 4 4 9 11 - 19 16
18. Метц Заявка 17 3 6 8 14 - 25 15
19. Ним Заявка 16 2 6 8 12 - 28 12
20. Тулуза Заявка 17 3 3 11 19 - 35 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Анже - Монако

    До начала игры, которая состоится 14.12.2019, осталось 2 дня 21 час 14 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Анже - Монако
    Анже
    22.5% (9)
    Ничья
    17.5% (7)
    Монако
    60% (24)
    1:2 Монако
    42.5% (17)
    1:1 Ничья
    17.5% (7)
    2:1 Анже
    17.5% (7)
    0:2 Монако
    10% (4)
    0:1 Монако
    7.5% (3)
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