Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Остенде
1:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Гент
0'
0:1
10' Гол
Депуатр Лоран
1:1
27' Гол
Юльсагер Эндрю
37'
1
Ондоа
Джозеф
25
Jelle
Bataille
5
Милович
Горан
4
Фас
Ваут
22
Logan
Ndenbe
14
Ante
Palaversa
10
Нето
Ренато
16
Варгас
Рональд
17
Юльсагер
Эндрю
15
Акпала
Джозеф
55
Фернандо
Матос
1
Камински
Томас
14
Кастро-Монтес
Алессио
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
15
Мохаммади
Милад
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
24
Кумс
Свен
6
Овусу
Элиша
9
Безус
Роман
29
Депуатр
Лоран
7
Яремчук
Роман
Остенде
4-2-1-3
Гент
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Депуатр Лоран
27'
Юльсагер Эндрю
(Милович Горан)
1:1

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Эйпен 1:0 Остенде Остенде 1:1 Брюгге Остенде 3:2 Андерлехт Брюгге 2:0 Остенде
Остенде 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 0:1 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:0 Остенде Остенде 2:3 Эйпен Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде Генк 3:1 Остенде Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде
Гент Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Гент 2:1 Александрия Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент Кортрейк 0:2 Гент
Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Остенде: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Гент: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Гент 2:0 Остенде Первый дивизион А Гент 2:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:2 Гент Кубок Гент 2:2 Остенде Кубок
Остенде 0:4 Гент Первый дивизион А Гент 2:3 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Гент Первый дивизион А Остенде 4:3 Гент Лига Про Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Кубок Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Лига Про Остенде 0:1 Гент Лига Про Гент 2:0 Остенде Лига Про Остенде 5:2 Гент Лига Про Гент 2:2 Остенде Лига Про Гент 3:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Гент Лига Жюпиле Остенде 1:1 Гент Лига Жюпиле Гент 0:1 Остенде Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 18 14 3 1 41 - 7 45
2. Ройал Антверпен 19 11 4 4 38 - 24 37
3. Гент 1:1 19 10 6 3 38 - 21 36
4. Шарлеруа 18 10 5 3 29 - 16 35
5. Стандард 19 10 5 4 36 - 20 35
6. Зульте-Варегем 19 9 4 6 31 - 22 31
7. Генк 19 8 4 7 30 - 27 28
8. Мехелен 19 8 4 7 28 - 30 28
9. Андерлехт 19 5 8 6 22 - 22 23
10. Сент-Трюйден 19 6 4 9 21 - 36 22
11. Эйпен 19 5 4 10 15 - 30 19
12. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
13. Кортрейк 19 4 4 11 25 - 33 16
14. Остенде 1:1 19 4 4 11 21 - 35 16
15. Васланд-Беверен 19 2 5 12 15 - 41 11
16. Mouscron-Peruwelz2 8 2 4 2 13 - 12 10
17. Серкль Брюгге 19 2 2 15 16 - 44 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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