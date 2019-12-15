Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Остенде
1:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Верслус Арена
Гент
0:1
10' ГолДепуатр Лоран
1:1
27' ГолЮльсагер Эндрю
4
Фас
Ваут
22
Logan
Ndenbe
10
Нето
Ренато
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
-
22 Logan NdenbeЗащитник
- Полузащитник
-
10 Нето РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Асаре НанаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Dylan Mbayo
-
Главный тренер: Торуп Йесс
Ход матча
10'
0:1
27'
1:1
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +5 =3 -12Эйпен 1:0 Остенде Остенде 1:1 Брюгге Остенде 3:2 Андерлехт Брюгге 2:0 Остенде
Остенде 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 0:1 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:0 Остенде Остенде 2:3 Эйпен Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде Генк 3:1 Остенде Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде
Гент Последние 20 матчей: +10 =7 -3Гент 2:1 Александрия Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент Кортрейк 0:2 Гент
Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Остенде: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Гент: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Остенде 0:4 Гент Первый дивизион А Гент 2:3 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Гент Первый дивизион А Остенде 4:3 Гент Лига Про Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Кубок Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Лига Про Остенде 0:1 Гент Лига Про Гент 2:0 Остенде Лига Про Остенде 5:2 Гент Лига Про Гент 2:2 Остенде Лига Про Гент 3:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Гент Лига Жюпиле Остенде 1:1 Гент Лига Жюпиле Гент 0:1 Остенде Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|18
|14
|3
|1
|41 - 7
|45
|2.
|Ройал Антверпен
|19
|11
|4
|4
|38 - 24
|37
|3.
|Гент
|1:1
|19
|10
|6
|3
|38 - 21
|36
|4.
|Шарлеруа
|18
|10
|5
|3
|29 - 16
|35
|5.
|Стандард
|19
|10
|5
|4
|36 - 20
|35
|6.
|Зульте-Варегем
|19
|9
|4
|6
|31 - 22
|31
|7.
|Генк
|19
|8
|4
|7
|30 - 27
|28
|8.
|Мехелен
|19
|8
|4
|7
|28 - 30
|28
|9.
|Андерлехт
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|10.
|Сент-Трюйден
|19
|6
|4
|9
|21 - 36
|22
|11.
|Эйпен
|19
|5
|4
|10
|15 - 30
|19
|12.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|13.
|Кортрейк
|19
|4
|4
|11
|25 - 33
|16
|14.
|Остенде
|1:1
|19
|4
|4
|11
|21 - 35
|16
|15.
|Васланд-Беверен
|19
|2
|5
|12
|15 - 41
|11
|16.
|Mouscron-Peruwelz2
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|19
|2
|2
|15
|16 - 44
|8
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