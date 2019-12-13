Франция: Лига 1 2019-2020
Лилль
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Пьер Моруа
Монпелье
25' Желтая карточкаАндре Бенжамин
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +6 =5 -9Челси 2:1 Лилль Лилль 1:0 Брест Лион 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =6 -5Монпелье 1:3 ПСЖ Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:2 Амьен Сент-Этьен 0:0 Монпелье
Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье Монпелье 3:2 Нанси Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье
Последние игры между собой
Лилль: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Монпелье: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Монпелье 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Монпелье Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Лилль Лига 1 Монпелье 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1 Монпелье 2:1 Лилль Кубок лиги Лилль 3:1 Монпелье Лига 1 Лилль 4:1 Монпелье Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|0
|3
|35 - 9
|39
|2.
|Марсель
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 19
|34
|3.
|Лилль
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|21 - 15
|29
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|5.
|Нант
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 16
|26
|6.
|Бордо
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|7.
|Лион
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 16
|25
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 23
|25
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|10.
|Монако
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 25
|24
|11.
|Реймс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|14 - 9
|24
|12.
|Анже
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 23
|24
|13.
|Ницца
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|25 - 27
|23
|14.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 23
|21
|15.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 20
|21
|16.
|Амьен
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 31
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 19
|16
|18.
|Метц
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 25
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 28
|12
|20.
|Тулуза
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 35
|12
Лилль
81.1% (120)
Ничья
17.6% (26)
Монпелье
1.4% (2)
1:0 Лилль
35.8% (53)
2:1 Лилль
27.7% (41)
1:1 Ничья
13.5% (20)
2:0 Лилль
12.8% (19)
3:2 Лилль
2.7% (4)
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