Франция: Лига 1 2019-2020

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Лилль
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Монпелье
0'
25' Желтая карточка
Андре Бенжамин
27'
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
29
Брадариц
Домагой
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
18
Саншеш
Ренату
10
Иконе
Жонатан
14
Бамба
Джонатан
7
Осимхен
Виктор
1
Рульи
Херонимо
14
Ле
Таллек
Дамьен
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
2
Суке
Арно
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
Лилль
4-2-3-1
Монпелье
3-4-1-2

Ход матча

25'
Андре Бенжамин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Челси 2:1 Лилль Лилль 1:0 Брест Лион 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон
Лилль 0:2 Аякс ПСЖ 2:0 Лилль Лилль 0:0 Метц Валенсия 4:1 Лилль Марсель 2:1 Лилль Лилль 3:0 Бордо Лилль 1:1 Валенсия Тулуза 2:1 Лилль Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Монпелье 1:3 ПСЖ Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:2 Амьен Сент-Этьен 0:0 Монпелье
Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье Монпелье 3:2 Нанси Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье

Последние игры между собой

Лилль: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Монпелье: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Лилль 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Лилль Лига 1
Монпелье 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Монпелье Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Лилль Лига 1 Монпелье 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1 Монпелье 2:1 Лилль Кубок лиги Лилль 3:1 Монпелье Лига 1 Лилль 4:1 Монпелье Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 0 3 35 - 9 39
2. Марсель Заявка 17 10 4 3 25 - 19 34
3. Лилль 0:0 Заявка 18 8 5 5 21 - 15 29
4. Ренн Заявка 16 8 3 5 22 - 17 27
5. Нант Заявка 17 8 2 7 15 - 16 26
6. Бордо Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
7. Лион Заявка 17 7 4 6 28 - 16 25
8. Сент-Этьен Заявка 17 7 4 6 21 - 23 25
9. Монпелье 0:0 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
10. Монако Заявка 16 7 3 6 26 - 25 24
11. Реймс Заявка 16 6 6 4 14 - 9 24
12. Анже Заявка 17 7 3 7 20 - 23 24
13. Ницца Заявка 17 7 2 8 25 - 27 23
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 20 - 23 21
15. Брест Заявка 17 5 6 6 21 - 20 21
16. Амьен Заявка 16 4 4 8 19 - 31 16
17. Дижон Заявка 17 4 4 9 11 - 19 16
18. Метц Заявка 17 3 6 8 14 - 25 15
19. Ним Заявка 16 2 6 8 12 - 28 12
20. Тулуза Заявка 17 3 3 11 19 - 35 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Монпелье
Лилль
81.1% (120)
Ничья
17.6% (26)
Монпелье
1.4% (2)
1:0 Лилль
35.8% (53)
2:1 Лилль
27.7% (41)
1:1 Ничья
13.5% (20)
2:0 Лилль
12.8% (19)
3:2 Лилль
2.7% (4)
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