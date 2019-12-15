Франция: Лига 1 2019-2020
Лион
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Гроупама Арена
Ренн
23
Тете
Кенни
29
Тусар
Люка
11
Депай
Мемфис
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Депай МемфисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
-
34 Гбоо ЯннНападающий
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лион 2:2 РБ Лейпциг Ним 0:4 Лион Лион 0:1 Лилль Страсбург 1:2 Лион
Ренн Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ренн 2:0 Лацио Ренн 2:1 Анже Метц 0:1 Ренн Ренн 2:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Лион: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ренн: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ренн 1:2 Лион Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Ренн Лига 1 Лион 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Лион Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ренн Лига 1 Лион 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Ренн 1:2 Лион Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|0
|3
|35 - 9
|39
|2.
|Марсель
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|26 - 20
|35
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 16
|31
|4.
|Нант
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|16 - 16
|29
|5.
|Ренн
|0:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 17
|28
|6.
|Реймс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|15 - 9
|27
|7.
|Лион
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 16
|26
|8.
|Бордо
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 21
|26
|9.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 25
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 23
|25
|11.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|12.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 23
|24
|13.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 27
|24
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 19
|24
|15.
|Брест
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 20
|22
|16.
|Амьен
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 32
|17
|17.
|Дижон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 20
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|15 - 26
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|12 - 29
|12
|20.
|Тулуза
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 36
|12
Лион
90.1% (128)
Ничья
7.7% (11)
Ренн
2.1% (3)
2:1 Лион
45.1% (64)
1:0 Лион
20.4% (29)
2:0 Лион
17.6% (25)
1:1 Ничья
6.3% (9)
3:1 Лион
3.5% (5)
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