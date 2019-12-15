Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Лион
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Ренн
0' 10'
1
Лопеш
Антони
23
Тете
Кенни
3
Андерсен
Йоаким
5
Денайер
Джейсон
4
Рафаэль
да
Сильва
29
Тусар
Люка
25
Какере
Максанс
17
Рен-Аделед
Жефф
11
Депай
Мемфис
8
Ауа
Уссем
9
Дембеле
Мусса
I
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
15
Морель
Жереми
17
Мауасса
Фет
14
Буриго
Бенжамен
18
Камавинга
Эдуардо
8
Гренье
Клеман
12
Силики
Джеймс
7
Рафинья
Диас
11
Ньянг
М'Байе
Лион
4-2-3-1
Ренн
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лион 2:2 РБ Лейпциг Ним 0:4 Лион Лион 0:1 Лилль Страсбург 1:2 Лион
Зенит 2:0 Лион Лион 2:1 Ницца Марсель 2:1 Лион Лион 3:1 Бенфика Тулуза 2:3 Лион Лион 2:0 Метц Бенфика 2:1 Лион Лион 0:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Лион РБ Лейпциг 0:2 Лион Лион 0:1 Нант Брест 2:2 Лион Лион 0:1 ПСЖ Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо
Ренн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ренн 2:0 Лацио Ренн 2:1 Анже Метц 0:1 Ренн Ренн 2:1 Сент-Этьен
Селтик 3:1 Ренн Дижон 2:1 Ренн Ренн 3:1 Амьен ЧФР Клуж 1:0 Ренн Ренн 3:2 Тулуза Ренн 0:1 ЧФР Клуж Монако 3:2 Ренн Ренн 0:1 Реймс Лацио 2:1 Ренн Марсель 1:1 Ренн Нант 1:0 Ренн Ренн 1:1 Лилль Ренн 1:1 Селтик Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн

Последние игры между собой

Лион: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ренн: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лион 2:3 Ренн Кубок Ренн 0:1 Лион Лига 1 Лион 0:2 Ренн Лига 1 Лион 0:2 Ренн Лига 1
Ренн 1:2 Лион Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Ренн Лига 1 Лион 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Лион Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ренн Лига 1 Лион 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Ренн 1:2 Лион Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 0 3 35 - 9 39
2. Марсель Заявка 18 10 5 3 26 - 20 35
3. Лилль Заявка 18 9 4 5 23 - 16 31
4. Нант Заявка 18 9 2 7 16 - 16 29
5. Ренн 0:0 Заявка 17 8 4 5 22 - 17 28
6. Реймс Заявка 17 7 6 4 15 - 9 27
7. Лион 0:0 Заявка 18 7 5 6 28 - 16 26
8. Бордо Заявка 18 7 5 6 28 - 21 26
9. Монако Заявка 17 7 4 6 26 - 25 25
10. Сент-Этьен Заявка 17 7 4 6 21 - 23 25
11. Анже Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
12. Страсбург Заявка 18 7 3 8 21 - 23 24
13. Ницца Заявка 18 7 3 8 25 - 27 24
14. Монпелье Заявка 18 6 6 6 22 - 19 24
15. Брест Заявка 18 5 7 6 21 - 20 22
16. Амьен Заявка 17 4 5 8 20 - 32 17
17. Дижон Заявка 18 4 5 9 12 - 20 17
18. Метц Заявка 18 3 7 8 15 - 26 16
19. Ним Заявка 17 2 6 9 12 - 29 12
20. Тулуза Заявка 18 3 3 12 19 - 36 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лион 0:0 Ренн
Лион
90.1% (128)
Ничья
7.7% (11)
Ренн
2.1% (3)
2:1 Лион
45.1% (64)
1:0 Лион
20.4% (29)
2:0 Лион
17.6% (25)
1:1 Ничья
6.3% (9)
3:1 Лион
3.5% (5)
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