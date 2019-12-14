Франция: Лига 1 2019-2020

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Тулуза
0:1
Первый тайм: 15'

Стадион:
Реймс
0'
0:1
9' Гол
Удин Реми
15'
30
Рейне
Батист
2
Амьен-Аду
Кельвен
5
Морейра
Стивен
18
Рохель
Агустин
12
Силла
Иссиага
17
Сангаре
Ибрахим
34
Kouadio
Kone
14
Доссеви
Матьё
11
Буасгар
Кентен
25
Саид
Уэсли
9
Саного
Яя
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
5
Абдельамид
Юнис
6
Axel
Disasi
13
Камара
Ассан
4
Ромао
Алаиксис
7
Шавалерин
Ксавье
18
Удин
Реми
20
Дингом
Тристан
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
Тулуза
4-2-3-1
Реймс
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Удин Реми

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Страсбург 4:2 Тулуза Тулуза 1:2 Монако Нант 2:1 Тулуза Тулуза 0:2 Марсель
Монпелье 3:0 Тулуза Тулуза 2:3 Лион Ньор 1:2 Тулуза Ренн 3:2 Тулуза Тулуза 2:1 Лилль Тулуза 1:3 Бордо Метц 2:2 Тулуза Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза Сент-Этьен 2:2 Тулуза Тулуза 1:2 Атлетик Б Тулуза 2:0 Амьен ПСЖ 4:0 Тулуза Тулуза 1:0 Дижон Брест 1:1 Тулуза Норвич 1:0 Тулуза
Реймс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 1:1 Бордо Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже
Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон ПСЖ 0:2 Реймс Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Реймс: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Тулуза 1:1 Реймс Лига 1 Тулуза 4:4 Реймс Кубок Реймс 0:1 Тулуза Лига 1 Реймс 1:3 Тулуза Лига 1
Тулуза 2:2 Реймс Лига 1 Тулуза 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 3:2 Реймс Лига 1 Реймс 1:2 Тулуза Лига 1 Реймс 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Реймс Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 0 3 35 - 9 39
2. Марсель Заявка 18 10 5 3 26 - 20 35
3. Лилль Заявка 18 9 4 5 23 - 16 31
4. Ренн Заявка 16 8 3 5 22 - 17 27
5. Реймс 1:0 Заявка 17 7 6 4 15 - 9 27
6. Нант 0:0 Заявка 18 8 3 7 15 - 16 27
7. Бордо Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Лион Заявка 17 7 4 6 28 - 16 25
9. Монако 0:0 Заявка 17 7 4 6 26 - 25 25
10. Сент-Этьен Заявка 17 7 4 6 21 - 23 25
11. Анже 0:0 Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
12. Ницца 0:0 Заявка 18 7 3 8 25 - 27 24
13. Монпелье Заявка 18 6 6 6 22 - 19 24
14. Брест 0:0 Заявка 18 5 7 6 21 - 20 22
15. Страсбург Заявка 17 6 3 8 20 - 23 21
16. Амьен 0:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 31 17
17. Дижон 0:0 Заявка 18 4 5 9 11 - 19 17
18. Метц Заявка 18 3 7 8 15 - 26 16
19. Ним 0:0 Заявка 17 2 7 8 12 - 28 13
20. Тулуза 0:1 Заявка 18 3 3 12 19 - 36 12
  • Первый тайм
  • 15'
    Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    15'
    Игрок команды Тулуза совершает фол
  • Офсайд
    14'
    Камара Ассан из команды Реймс в офсайде
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Реймс начинает контратаку
  • 13'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 13'
    Тулуза имеет хороший шанс забить.
  • 12'
    Реймс контролирует мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 11'
    Тулуза имеет хороший шанс забить.
  • 11'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    11'
    Диа Булайе из команды Реймс в офсайде
  • 11'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Тулуза: 55%, Реймс: 45%.
  • 9'
    Рохель Агустин ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • Описание гола
    9'
    ГОООООЛ - Удин Реми из команды Реймс забивает из-за штрафной площади
  • 9'
    Реймс имеет хороший шанс забить.
  • 9'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 8'
    Как она упустила момент!?! Удин Реми имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 8'
    Реймс имеет хороший шанс забить.
  • 7'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 6'
    Фокет Томас из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 6'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Тулуза: 50%, Реймс: 50%.
  • 5'
    Реймс контролирует мяч.
  • 5'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
  • 4'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 3'
    Реймс имеет хороший шанс забить.
  • 3'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс играет слишком грубо. Куадио Коне оказался на газоне.
  • 2'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Реймс контролирует мяч.
  • 1'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Тулуза 0:1 Реймс
Тулуза
39.7% (56)
Ничья
36.2% (51)
Реймс
24.1% (34)
1:1 Ничья
32.6% (46)
1:0 Тулуза
21.3% (30)
2:1 Тулуза
12.8% (18)
0:1 Реймс
9.9% (14)
1:2 Реймс
9.2% (13)
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