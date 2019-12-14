Франция: Лига 1 2019-2020
0:1
9' ГолУдин Реми
30
Рейне
Батист
34
Kouadio
Kone
25
Саид
Уэсли
32
Фокет
Томас
13
Камара
Ассан
18
Удин
Реми
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Kouadio KoneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Саид УэслиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Amine Adli
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
9'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +4 =3 -13Страсбург 4:2 Тулуза Тулуза 1:2 Монако Нант 2:1 Тулуза Тулуза 0:2 Марсель
Реймс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 1:1 Бордо Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Реймс: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|0
|3
|35 - 9
|39
|2.
|Марсель
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|26 - 20
|35
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 16
|31
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|5.
|Реймс
|1:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|15 - 9
|27
|6.
|Нант
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|15 - 16
|27
|7.
|Бордо
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Лион
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 16
|25
|9.
|Монако
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 25
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 23
|25
|11.
|Анже
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|12.
|Ницца
|0:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 27
|24
|13.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 19
|24
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 20
|22
|15.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 23
|21
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 31
|17
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|11 - 19
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|15 - 26
|16
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|12 - 28
|13
|20.
|Тулуза
|0:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 36
|12
Тулуза
39.7% (56)
Ничья
36.2% (51)
Реймс
24.1% (34)
1:1 Ничья
32.6% (46)
1:0 Тулуза
21.3% (30)
2:1 Тулуза
12.8% (18)
0:1 Реймс
9.9% (14)
1:2 Реймс
9.2% (13)
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