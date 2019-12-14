Франция: Лига 1 2019-2020

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Амьен
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Дижон
0'
10' Желтая карточка
Аколо Чадрак
15'
1
Гартнер
Регис
3
Калабрези
Артуро
27
Шеджу
Орельен
12
Дибасси
Бакай
25
Лефор
Жордан
5
Гнаоре
Эдди
17
Блен
Алексис
19
Аколо
Чадрак
10
Какута
Гаэль
28
Диабате
Фуссейни
15
Конате
Мусса
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
2
Альфонс
Микаэль
20
Амальфитано
Ромен
15
Бальмон
Флорен
21
Шуиар
Мунир
19
Кадис
Хондер
8
Сумаре
Бубакари
11
Тавареш
Жулио
Амьен
4-2-3-1
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

10'
Аколо Чадрак
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Монако 3:0 Амьен Монпелье 4:2 Амьен Амьен 0:4 Страсбург Амьен 0:1 Кортрейк
Ренн 3:1 Амьен Амьен 1:0 Брест Амьен 3:2 Анже Сент-Этьен 2:2 Амьен Ним 1:1 Амьен Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Амьен 3:1 Марсель Анже 1:1 Амьен Амьен 1:3 Бордо Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес
Дижон Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Нант 1:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Лилль 1:0 Дижон Дижон 2:1 Ренн
Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон Лион 0:0 Дижон Дижон 1:0 Страсбург Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон

Последние игры между собой

Амьен: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Дижон 0:0 Амьен Лига 1 Амьен 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:1 Амьен Лига 1 Амьен 2:1 Дижон Лига 1
Дижон 0:0 Амьен Кубок лиги Амьен 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Амьен Лига 2 Амьен 1:0 Дижон Кубок Амьен 2:2 Дижон Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 0 3 35 - 9 39
2. Марсель Заявка 18 10 5 3 26 - 20 35
3. Лилль Заявка 18 9 4 5 23 - 16 31
4. Ренн Заявка 16 8 3 5 22 - 17 27
5. Реймс 1:0 Заявка 17 7 6 4 15 - 9 27
6. Нант 0:0 Заявка 18 8 3 7 15 - 16 27
7. Бордо Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Лион Заявка 17 7 4 6 28 - 16 25
9. Монако 0:0 Заявка 17 7 4 6 26 - 25 25
10. Сент-Этьен Заявка 17 7 4 6 21 - 23 25
11. Анже 0:0 Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
12. Ницца 0:0 Заявка 18 7 3 8 25 - 27 24
13. Монпелье Заявка 18 6 6 6 22 - 19 24
14. Брест 0:0 Заявка 18 5 7 6 21 - 20 22
15. Страсбург Заявка 17 6 3 8 20 - 23 21
16. Амьен 0:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 31 17
17. Дижон 0:0 Заявка 18 4 5 9 11 - 19 17
18. Метц Заявка 18 3 7 8 15 - 26 16
19. Ним 0:0 Заявка 17 2 7 8 12 - 28 13
20. Тулуза 0:1 Заявка 18 3 3 12 19 - 36 12
  • Первый тайм
  • 16'
    Игрок команды Амьен со штрафного посылает мяч в штрафную площадь
  • 15'
    Контроль мяча: Амьен: 47%, Дижон: 53%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Бальмон Флорен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
  • 15'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Калабрези Артуро из команды Амьен делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 13'
    Дижон контролирует мяч.
  • 13'
    Амьен контролирует мяч.
  • 12'
    Дижон контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Амьен: 41%, Дижон: 59%.
  • Желтая карточка
    10'
    Аколо Чадрак совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья дает свисток. Аколо Чадрак атаковала опасно сзади, Альфонс Микаэль пострадал, и это штрафной удар
  • 9'
    Дижон контролирует мяч.
  • 8'
    Конате Мусса из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 7'
    Шуиар Мунир решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    7'
    Аколо Чадрак из команды Амьен играет слишком грубо. Амальфитано Ромен оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    6'
    Гнаоре Эдди из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Шафик Фуад пострадал.
  • 5'
    Контроль мяча: Амьен: 53%, Дижон: 47%.
  • 5'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
  • 3'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках
  • 2'
    Лефор Жордан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Амьен имеет хороший шанс забить.
  • 2'
    Какута Гаэль из команды Амьен делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • 2'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Какута Гаэль, обходя своих соперников
  • 1'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Амьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Амьен 0:0 Дижон
Амьен
61.1% (88)
Ничья
30.6% (44)
Дижон
8.3% (12)
1:0 Амьен
41% (59)
1:1 Ничья
22.2% (32)
2:1 Амьен
15.3% (22)
0:0 Ничья
5.6% (8)
1:2 Дижон
4.9% (7)
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