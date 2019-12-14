Франция: Лига 1 2019-2020
Амьен
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Де ла Ликорн
Дижон
10' Желтая карточкаАколо Чадрак
25
Лефор
Жордан
17
Блен
Алексис
19
Аколо
Чадрак
10
Какута
Гаэль
15
Конате
Мусса
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
19
Кадис
Хондер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Конате МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Jack Lahne
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
-
22 Ндонг ИбраимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
19 Кадис ХондерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
10'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +5 =5 -10Монако 3:0 Амьен Монпелье 4:2 Амьен Амьен 0:4 Страсбург Амьен 0:1 Кортрейк
Дижон Последние 20 матчей: +5 =4 -11Нант 1:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Лилль 1:0 Дижон Дижон 2:1 Ренн
Последние игры между собой
Амьен: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|0
|3
|35 - 9
|39
|2.
|Марсель
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|26 - 20
|35
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 16
|31
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|5.
|Реймс
|1:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|15 - 9
|27
|6.
|Нант
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|15 - 16
|27
|7.
|Бордо
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Лион
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 16
|25
|9.
|Монако
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 25
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 23
|25
|11.
|Анже
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|12.
|Ницца
|0:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 27
|24
|13.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 19
|24
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 20
|22
|15.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 23
|21
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 31
|17
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|11 - 19
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|15 - 26
|16
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|12 - 28
|13
|20.
|Тулуза
|0:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 36
|12
Амьен
61.1% (88)
Ничья
30.6% (44)
Дижон
8.3% (12)
1:0 Амьен
41% (59)
1:1 Ничья
22.2% (32)
2:1 Амьен
15.3% (22)
0:0 Ничья
5.6% (8)
1:2 Дижон
4.9% (7)
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