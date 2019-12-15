Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
2:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Ян Брейдель
Мехелен
20' Желтая карточкаWilliam Togui
25' Желтая карточкаБонавентуре Деннис
1:0
28' ГолТау Перси
2:0
30' ГолБонавентуре Деннис
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
19
Влитинк
Тибо
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
35
Тау
Перси
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Влитинк ТибоПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
35 Тау ПерсиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Икома ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
20'
28'
1:0
30'
2:0
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =4 -4Брюгге 1:3 Реал Мадрид Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Mouscron-Peruwelz2
Галатасарай 1:1 Брюгге Брюгге 2:0 Остенде Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге
Мехелен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Мехелен 1:1 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Стандард 1:2 Мехелен
Мехелен 2:2 Шарлеруа Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Мехелен Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Андерлехт 1:4 Мехелен Эйпен 0:2 Мехелен Мехелен 0:5 Брюгге Кортрейк 2:3 Мехелен Гент 3:0 Мехелен Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Остенде 2:1 Мехелен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 0:0 Мехелен Мехелен 3:1 Генк Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Мехелен: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Брюгге 6:1 Мехелен Лига Про Мехелен 0:2 Брюгге Лига Про Мехелен 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мехелен Лига Про Брюгге 3:2 Мехелен Кубок Бельгии Брюгге 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 0:0 Брюгге Кубок Бельгии Мехелен 3:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 3:3 Брюгге Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2:0
|18
|14
|3
|1
|40 - 7
|45
|2.
|Ройал Антверпен
|19
|11
|4
|4
|38 - 24
|37
|3.
|Гент
|18
|10
|5
|3
|37 - 20
|35
|4.
|Шарлеруа
|18
|10
|5
|3
|29 - 16
|35
|5.
|Стандард
|19
|10
|5
|4
|36 - 20
|35
|6.
|Зульте-Варегем
|19
|9
|4
|6
|31 - 22
|31
|7.
|Генк
|19
|8
|4
|7
|30 - 27
|28
|8.
|Мехелен
|0:2
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|9.
|Андерлехт
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|10.
|Сент-Трюйден
|19
|6
|4
|9
|21 - 36
|22
|11.
|Эйпен
|19
|5
|4
|10
|15 - 30
|19
|12.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|13.
|Кортрейк
|19
|4
|4
|11
|25 - 33
|16
|14.
|Остенде
|18
|4
|3
|11
|20 - 34
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|19
|2
|5
|12
|15 - 41
|11
|16.
|Mouscron-Peruwelz2
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|19
|2
|2
|15
|16 - 44
|8
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