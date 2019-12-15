Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
2:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Мехелен
0'
20' Желтая карточка
William Togui
25' Желтая карточка
Бонавентуре Деннис
1:0
28' Гол
Тау Перси
2:0
30' Гол
Бонавентуре Деннис
45'
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
2
Соболь
Эдуард
19
Влитинк
Тибо
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
35
Тау
Перси
42
Бонавентуре
Деннис
15
Тулен
Янник
2
Jules
van
Cleemput
23
Пейре
Тибо
5
Свинкелс
Арьян
3
Бейкер
Лукас
8
Кайя
Онур
7
Хайреманс
Джеффри
13
Joachim
Van
Damme
30
Ванлерберге
Йорди
9
William
Togui
10
Де
Камарго
Игор
Брюгге
4-4-2
Мехелен
4-4-2

Ход матча

20'
 
William Togui
25'
Бонавентуре Деннис
 
28'
Тау Перси
(Вормер Руд)
1:0
30'
Бонавентуре Деннис
(Тау Перси)
2:0

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Брюгге 1:3 Реал Мадрид Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Mouscron-Peruwelz2
Галатасарай 1:1 Брюгге Брюгге 2:0 Остенде Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге
Мехелен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Мехелен 1:1 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Стандард 1:2 Мехелен
Мехелен 2:2 Шарлеруа Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Мехелен Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Андерлехт 1:4 Мехелен Эйпен 0:2 Мехелен Мехелен 0:5 Брюгге Кортрейк 2:3 Мехелен Гент 3:0 Мехелен Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Остенде 2:1 Мехелен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 0:0 Мехелен Мехелен 3:1 Генк Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Мехелен: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Мехелен 0:5 Брюгге Первый дивизион А Мехелен 0:0 Брюгге Товарищеские матчи Мехелен 0:3 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:0 Мехелен Первый дивизион А
Брюгге 6:1 Мехелен Лига Про Мехелен 0:2 Брюгге Лига Про Мехелен 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мехелен Лига Про Брюгге 3:2 Мехелен Кубок Бельгии Брюгге 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 0:0 Брюгге Кубок Бельгии Мехелен 3:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 3:3 Брюгге Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 2:0 18 14 3 1 40 - 7 45
2. Ройал Антверпен 19 11 4 4 38 - 24 37
3. Гент 18 10 5 3 37 - 20 35
4. Шарлеруа 18 10 5 3 29 - 16 35
5. Стандард 19 10 5 4 36 - 20 35
6. Зульте-Варегем 19 9 4 6 31 - 22 31
7. Генк 19 8 4 7 30 - 27 28
8. Мехелен 0:2 19 8 4 7 28 - 29 28
9. Андерлехт 19 5 8 6 22 - 22 23
10. Сент-Трюйден 19 6 4 9 21 - 36 22
11. Эйпен 19 5 4 10 15 - 30 19
12. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
13. Кортрейк 19 4 4 11 25 - 33 16
14. Остенде 18 4 3 11 20 - 34 15
15. Васланд-Беверен 19 2 5 12 15 - 41 11
16. Mouscron-Peruwelz2 8 2 4 2 13 - 12 10
17. Серкль Брюгге 19 2 2 15 16 - 44 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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