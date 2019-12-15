Франция: Лига 1 2019-2020
Бордо
0:1
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
Страсбург
0:1
11' ГолАжорк Людовик
42' Желтая карточкаТомассон Адриен
48' Желтая карточкаДжику Александр
63' Желтая карточкаБриан Джимми
69' Желтая карточкаМешер Андре
82' Желтая карточкаОтавио Пассос
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
27
Лала
Кенни
22
Фофана
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бенито ЛорисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Адли ЯсинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
-
33 Лебо АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Зохи ЛюсьенНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
11'
0:1
42'
48'
63'
69'
76'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +8 =5 -7Марсель 3:1 Бордо Бордо 6:0 Ним Реймс 1:1 Бордо Бордо 2:1 Монако
Страсбург Последние 20 матчей: +8 =3 -9Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург
Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц
Последние игры между собой
Бордо: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Страсбург: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|0
|3
|35 - 9
|39
|2.
|Марсель
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|26 - 20
|35
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 16
|31
|4.
|Нант
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|16 - 16
|29
|5.
|Ренн
|0:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 17
|28
|6.
|Реймс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|15 - 9
|27
|7.
|Лион
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 16
|26
|8.
|Бордо
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 21
|26
|9.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 25
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 23
|25
|11.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|12.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 23
|24
|13.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 27
|24
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 19
|24
|15.
|Брест
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 20
|22
|16.
|Амьен
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 32
|17
|17.
|Дижон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 20
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|15 - 26
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|12 - 29
|12
|20.
|Тулуза
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 36
|12
Бордо
87.1% (121)
Ничья
11.5% (16)
Страсбург
1.4% (2)
2:1 Бордо
38.1% (53)
1:0 Бордо
24.5% (34)
2:0 Бордо
20.1% (28)
1:1 Ничья
10.1% (14)
3:1 Бордо
2.9% (4)
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