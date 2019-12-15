Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

94' Удар от ворот произведет Страсбург

93' Аит Бенассер Юссеф не смог попасть в створ ударом издали

93' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Бенито Лорис из команды Бордо пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

92' Зохи Люсьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Бенито Лорис из команды Бордо пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Льенар Димитри не смог попасть в створ ударом издали

87' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Страсбург

86' Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Кароль Лионель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Отавио Пассос получил желтую карточку от судьи

82' Как она упустила момент!?! Бриан Джимми имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

81' Хорошие скиллы дриблинга показывает Калу Сэмьюэл , обходя своих соперников

81' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

79' Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Удар от ворот произведет Страсбург

77' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

74' Ажорк Людовик из команды Страсбург плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

73' Хорошо играет на выходе Костил Бенуа - мяч в ее руках

72' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Страсбург

71' Кароль Лионель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Мешер Андре получил желтую карточку от судьи

68' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Бриан Джимми получил желтую карточку от судьи

62' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Страсбург

61' Де Превиль Николя не смог попасть в створ ударом издали

61' Хорошие скиллы дриблинга показывает Де Превиль Николя , обходя своих соперников

60' Великолепное видение игры демонстрирует Сиссоко Ибраима из команды Страсбург , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

60' Хорошие скиллы дриблинга показывает Бенито Лорис , обходя своих соперников

58' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Камано Франсуа из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

54' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Джику Александр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Томассон Адриен из команды Страсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

47' Удар от ворот произведет Страсбург