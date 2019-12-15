Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Бордо
0:1
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
0:1
11' Гол
Ажорк Людовик
42' Желтая карточка
Томассон Адриен
48' Желтая карточка
Джику Александр
63' Желтая карточка
Бриан Джимми
69' Желтая карточка
Мешер Андре
82' Желтая карточка
Отавио Пассос
90'+5
1
Костил
Бенуа
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
3
Пабло
Кастро
11
Камано
Франсуа
17
Аит
Бенассер
Юссеф
5
Отавио
Пассос
23
Бенито
Лорис
12
Де
Превиль
Николя
9
Майя
Джош
19
Адли
Ясин
1
Селс
Матц
27
Лала
Кенни
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
23
Кароль
Лионель
18
Сиссоко
Ибраима
24
Джику
Александр
22
Фофана
Юссуф
10
Корнье
Бенжамин
26
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
Бордо
3-4-3
Страсбург
4-3-1-2

Ход матча

11'
0:1
Ажорк Людовик
42'
 
Томассон Адриен
48'
 
Джику Александр
61'
Бриан Джимми
Адли Ясин
 
63'
Бриан Джимми
 
69'
Мешер Андре
 
72'
Калу Сэмьюэл
Мешер Андре
 
76'
 
Льенар Димитри
Корнье Бенжамин
76'
Хван Ый-Чжо
Майя Джош
 
82'
Отавио Пассос
 
84'
 
Зохи Люсьен
Томассон Адриен
90'
 
Да Кошта Нуну
Ажорк Людовик

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Марсель 3:1 Бордо Бордо 6:0 Ним Реймс 1:1 Бордо Бордо 2:1 Монако
Ницца 1:1 Бордо Бордо 2:0 Нант Бордо 2:0 Дижон Лилль 3:0 Бордо Бордо 0:1 Сент-Этьен Тулуза 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо Бордо 2:2 Брест Бордо 2:0 Метц Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай
Страсбург Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург
Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц

Последние игры между собой

Бордо: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Страсбург: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Страсбург 3:2 Бордо Кубок лиги Страсбург 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:2 Бордо Лига 1
Бордо 0:3 Страсбург Лига 1 Бордо 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Бордо Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 0 3 35 - 9 39
2. Марсель Заявка 18 10 5 3 26 - 20 35
3. Лилль Заявка 18 9 4 5 23 - 16 31
4. Нант Заявка 18 9 2 7 16 - 16 29
5. Ренн 0:0 Заявка 17 8 4 5 22 - 17 28
6. Реймс Заявка 17 7 6 4 15 - 9 27
7. Лион 0:0 Заявка 18 7 5 6 28 - 16 26
8. Бордо Заявка 18 7 5 6 28 - 21 26
9. Монако Заявка 17 7 4 6 26 - 25 25
10. Сент-Этьен Заявка 17 7 4 6 21 - 23 25
11. Анже Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
12. Страсбург Заявка 18 7 3 8 21 - 23 24
13. Ницца Заявка 18 7 3 8 25 - 27 24
14. Монпелье Заявка 18 6 6 6 22 - 19 24
15. Брест Заявка 18 5 7 6 21 - 20 22
16. Амьен Заявка 17 4 5 8 20 - 32 17
17. Дижон Заявка 18 4 5 9 12 - 20 17
18. Метц Заявка 18 3 7 8 15 - 26 16
19. Ним Заявка 17 2 6 9 12 - 29 12
20. Тулуза Заявка 18 3 3 12 19 - 36 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бордо 0:1 Страсбург
Бордо
87.1% (121)
Ничья
11.5% (16)
Страсбург
1.4% (2)
2:1 Бордо
38.1% (53)
1:0 Бордо
24.5% (34)
2:0 Бордо
20.1% (28)
1:1 Ничья
10.1% (14)
3:1 Бордо
2.9% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...