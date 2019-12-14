Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Ройал Антверпен
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Босуил
Эйпен
30
Бута
Аурелиу
22
Худт
Уэсли
38
Арун
Фарис
32
Бек
Андреас
26
Jens
Cools
21
Баутиста
Хон
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Бута АурелиуЗащитник
-
22 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Баби АмараПолузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ласло Болони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Баутиста ХонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
Предыдущие игры
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +10 =5 -5Васланд-Беверен 0:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:3 Генк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Гент 1:1 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 3:2 Гент Ройал Антверпен 2:1 Брюгге Mouscron-Peruwelz2 3:1 Ройал Антверпен Генк 2:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Стандард Остенде 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 4:2 Локерен Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Виктория Пльзень 2:1 Ройал Антверпен
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Эйпен 1:2 Стандард
Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен
Последние игры между собой
Ройал Антверпен: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Эйпен: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Эйпен 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 3:4 Ройал Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Ройал Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 0:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Эйпен 3:0 Ройал Антверпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:3 Эйпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:1 Эйпен 2-й класс Эйпен 1:1 Ройал Антверпен 2-й класс
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|17
|13
|3
|1
|38 - 7
|42
|2.
|Гент
|18
|10
|5
|3
|37 - 20
|35
|3.
|Ройал Антверпен
|0:0
|19
|10
|5
|4
|37 - 24
|35
|4.
|Стандард
|18
|10
|4
|4
|35 - 19
|34
|5.
|Шарлеруа
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|6.
|Зульте-Варегем
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|7.
|Мехелен
|18
|8
|4
|6
|28 - 27
|28
|8.
|Генк
|18
|7
|4
|7
|26 - 26
|25
|9.
|Сент-Трюйден
|18
|6
|4
|8
|20 - 31
|22
|10.
|Андерлехт
|18
|5
|7
|6
|21 - 21
|22
|11.
|Эйпен
|0:0
|19
|5
|5
|9
|15 - 29
|20
|12.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|13.
|Кортрейк
|19
|4
|4
|11
|25 - 33
|16
|14.
|Остенде
|18
|4
|3
|11
|20 - 34
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|18
|2
|5
|11
|14 - 37
|11
|16.
|Mouscron-Peruwelz2
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|18
|2
|2
|14
|16 - 41
|8
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