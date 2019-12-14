Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Ройал Антверпен
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Эйпен
0' 9'
1
Болат
Синан
30
Бута
Аурелиу
22
Худт
Уэсли
15
Арсланаджич
Дино
6
Юклеред
Симен
20
Копман
Сандер
38
Арун
Фарис
11
Рафаэлов
Лиор
7
Ламкель
Зе
Дидье
8
Родригеш
Иву
70
Мбокани
Дьёмерси
1
Де
Волф
Ортвин
5
Амат
Хорди
23
Вердон
Оливье
22
Блонделле
Сибе
32
Бек
Андреас
77
Миличевич
Даниел
26
Jens
Cools
16
Эбрахими
Омид
18
Nils
Schouterden
19
Болинжи
Жонатан
21
Баутиста
Хон
Ройал Антверпен
3-4-3
Эйпен
3-5-2

Предыдущие игры

Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Васланд-Беверен 0:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:3 Генк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Гент 1:1 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 3:2 Гент Ройал Антверпен 2:1 Брюгге Mouscron-Peruwelz2 3:1 Ройал Антверпен Генк 2:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Стандард Остенде 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 4:2 Локерен Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Виктория Пльзень 2:1 Ройал Антверпен
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Эйпен 1:2 Стандард
Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен

Последние игры между собой

Ройал Антверпен: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Эйпен: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А
Эйпен 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 3:4 Ройал Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Ройал Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 0:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Эйпен 3:0 Ройал Антверпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:3 Эйпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:1 Эйпен 2-й класс Эйпен 1:1 Ройал Антверпен 2-й класс
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 17 13 3 1 38 - 7 42
2. Гент 18 10 5 3 37 - 20 35
3. Ройал Антверпен 0:0 19 10 5 4 37 - 24 35
4. Стандард 18 10 4 4 35 - 19 34
5. Шарлеруа 17 9 5 3 26 - 16 32
6. Зульте-Варегем 18 8 4 6 26 - 21 28
7. Мехелен 18 8 4 6 28 - 27 28
8. Генк 18 7 4 7 26 - 26 25
9. Сент-Трюйден 18 6 4 8 20 - 31 22
10. Андерлехт 18 5 7 6 21 - 21 22
11. Эйпен 0:0 19 5 5 9 15 - 29 20
12. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
13. Кортрейк 19 4 4 11 25 - 33 16
14. Остенде 18 4 3 11 20 - 34 15
15. Васланд-Беверен 18 2 5 11 14 - 37 11
16. Mouscron-Peruwelz2 8 2 4 2 13 - 12 10
17. Серкль Брюгге 18 2 2 14 16 - 41 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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