Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Твенте
0:0
Перерыв

Стадион:
Витесс
0'
27' Желтая карточка
Накамура Кейто
34' Желтая карточка
Кларк Макс
16
Дроммел
Йоэл
5
Плегесуэло
Хулио
20
Бускетс
Ориоль
3
Схенк
Ксандро
4
Вердонк
Калвин
18
Селахи
Линдон
6
Брама
Вут
8
Эспиноса
Хавьер
7
Канталапьерда
Аитор
10
Вучкич
Харис
13
Накамура
Кейто
22
Пасвер
Ремко
2
Леливелд
Юлиан
30
Духи
Данило
3
Обиспо
Армандо
5
Кларк
Макс
25
Фор
Наварон
33
Хонда
Кейсуке
36
Вруг
Патрик
20
Нуха
Дико
9
Матавж
Тим
11
Линссен
Брайан
Твенте
4-3-3
Витесс
4-3-3

Ход матча

27'
Накамура Кейто
 
34'
 
Кларк Макс
39'
Зехнини Рафик
Накамура Кейто
 
42'
Бийен Пит
Схенк Ксандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +7 =6 -7
АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Твенте 2:5 Аякс ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен
Витесс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Витесс 0:0 Фейеноорд Херенвен 3:2 Витесс Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген
Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс

Последние игры между собой

Твенте: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Витесс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Витесс 5:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Витесс Эредивизие
Твенте 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Твенте Эредивизие Витесс 1:4 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Витесс Эредивизие Твенте 1:0 Витесс Эредивизие Твенте 5:0 Витесс Кубок Витесс 0:3 Твенте Эредивизие Витесс 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Витесс Эредивизие Твенте 2:1 Витесс Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 52 - 14 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 16 12 2 2 38 - 8 38
3. Виллем II Заявка 17 10 2 5 27 - 22 32
4. ПСВ Заявка 16 9 4 3 37 - 19 31
5. Херенвен Заявка 17 7 6 4 28 - 21 27
6. Утрехт Заявка 16 8 2 6 29 - 22 26
7. Хераклес Заявка 16 7 4 5 29 - 22 25
8. Фейеноорд Заявка 16 6 7 3 27 - 25 25
9. Витесс 0:0 Заявка 17 7 4 6 26 - 24 25
10. Гронинген Заявка 17 6 4 7 19 - 18 22
11. Спарта Роттердам Заявка 16 5 5 6 24 - 28 20
12. Твенте 0:0 Заявка 17 5 5 7 26 - 31 20
13. Фортуна Ситтард 3:2 Заявка 17 5 3 9 23 - 42 18
14. ПЕК Зволле Заявка 17 5 1 11 24 - 38 16
15. Эммен Заявка 16 4 3 9 18 - 32 15
16. ВВВ-Венло Заявка 17 5 0 12 17 - 41 15
17. АДО Ден Хааг Заявка 17 3 4 10 18 - 31 13
18. Ваалвейк 2:3 Заявка 17 2 2 13 19 - 43 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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