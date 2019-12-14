Голландия: Эредивизие 2019-2020
Твенте
0:0
Перерыв
Стадион: Гролс Весте
Витесс
27' Желтая карточкаНакамура Кейто
34' Желтая карточкаКларк Макс
16
Дроммел
Йоэл
10
Вучкич
Харис
22
Пасвер
Ремко
30
Духи
Данило
25
Фор
Наварон
36
Вруг
Патрик
20
Нуха
Дико
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бийен ПитЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Нападающий
-
-
-
32 Jesse Bosch
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
30 Духи ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Фор НаваронПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
20 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Баязит БилалВратарь
-
18 Гаек ТомашЗащитник
-
32 Акташ ЭзгюрЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
27'
34'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +7 =6 -7АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Твенте 2:5 Аякс ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен
Витесс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Витесс 0:0 Фейеноорд Херенвен 3:2 Витесс Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген
Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс
Последние игры между собой
Твенте: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Витесс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Твенте 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Твенте Эредивизие Витесс 1:4 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Витесс Эредивизие Твенте 1:0 Витесс Эредивизие Твенте 5:0 Витесс Кубок Витесс 0:3 Твенте Эредивизие Витесс 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Витесс Эредивизие Твенте 2:1 Витесс Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 14
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 8
|38
|3.
|Виллем II
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|27 - 22
|32
|4.
|ПСВ
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|37 - 19
|31
|5.
|Херенвен
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 21
|27
|6.
|Утрехт
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|29 - 22
|26
|7.
|Хераклес
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 22
|25
|8.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 25
|25
|9.
|Витесс
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 24
|25
|10.
|Гронинген
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 18
|22
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 28
|20
|12.
|Твенте
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|26 - 31
|20
|13.
|Фортуна Ситтард
|3:2 Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 42
|18
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|17
|5
|1
|11
|24 - 38
|16
|15.
|Эммен
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 32
|15
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|17 - 41
|15
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 31
|13
|18.
|Ваалвейк
|2:3 Заявка
|17
|2
|2
|13
|19 - 43
|8
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