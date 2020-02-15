Словакия: Суперлига 2019-2020

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Середь
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Ружомберок
0'
0:1
23' Гол
Твардзик Филип
39' Желтая карточка
Alexander Mojzis
43' Вторая желтая карточка
Alexander Mojzis
49' Желтая карточка
Дурански Филип
51' Желтая карточка
Твардзик Филип
1:1
52' Гол
Adam Morong
56' Желтая карточка
Михалик Любомир
56' Желтая карточка
Герец Штефан
1:2
67' Гол
Герец Штефан
79' Желтая карточка
Nicolas Sumsky
83' Желтая карточка
Ярович Сенад
86' Желтая карточка
Lukas Kojnok
87' Желтая карточка
Ivan Krajcirik
90'+2

Ход матча

23'
0:1
Твардзик Филип
39'
 
Alexander Mojzis
43'
 
Alexander Mojzis
49'
Дурански Филип
 
51'
 
Твардзик Филип
52'
Adam Morong
1:1
56'
Михалик Любомир
 
56'
 
Герец Штефан
67'
1:2
Герец Штефан
79'
Nicolas Sumsky
 
83'
Ярович Сенад
 
86'
 
Lukas Kojnok
87'
 
Ivan Krajcirik

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Погронье 2:1 Середь Середь 0:2 Земплин Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:1 Нитра
ДАК 0:0 Середь Середь 3:0 Петржалка-1898 Сеница 0:1 Середь Середь 2:1 Спартак Трнава Жилина 1:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Середь 0:0 Злате Моравце Ружомберок 1:1 Середь Середь 2:3 Погронье Земплин 1:1 Середь Середь 0:4 Слован Братислава Нитра 3:2 Середь Середь 3:1 ДАК Середь 2:1 Сеница Спартак Трнава 2:0 Середь Ливингстон 1:1 Середь
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Ружомберок
Ружомберок 2:2 Сеница Жилина 1:2 Ружомберок Погронье 1:2 Ружомберок Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Нитра 1:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Слован Братислава Земплин 0:1 Ружомберок ДАК 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Середь Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Сеница 2:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок

Последние игры между собой

Середь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Ружомберок: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Ружомберок 1:1 Середь Суперлига Ружомберок 1:0 Середь Суперлига Середь 0:1 Ружомберок Суперлига Середь 3:1 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 0:0 Середь Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 18 14 3 1 42 - 11 45
2. ДАК 18 11 2 5 29 - 22 35
3. Жилина 18 10 5 3 29 - 15 35
4. Ружомберок 2:1 19 7 7 5 24 - 24 28
5. Тренчин 19 6 6 7 37 - 30 24
6. Спартак Трнава 18 7 2 9 22 - 23 23
7. Злате Моравце 18 5 8 5 18 - 20 23
8. Земплин 19 6 5 8 25 - 31 23
9. Сеница 18 5 4 9 22 - 30 19
10. Середь 1:2 19 4 5 10 17 - 28 17
11. Погронье 19 4 5 10 19 - 35 17
12. Нитра 19 4 4 11 14 - 29 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Alexander Mojzis получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    39'
    Alexander Mojzis получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Твардзик Филип бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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