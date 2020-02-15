Словакия: Суперлига 2019-2020
Середь
1:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Миява
Ружомберок
0:1
23' ГолТвардзик Филип
39' Желтая карточкаAlexander Mojzis
43' Вторая желтая карточкаAlexander Mojzis
49' Желтая карточкаДурански Филип
51' Желтая карточкаТвардзик Филип
1:1
52' ГолAdam Morong
56' Желтая карточкаМихалик Любомир
56' Желтая карточкаГерец Штефан
1:2
67' ГолГерец Штефан
79' Желтая карточкаNicolas Sumsky
83' Желтая карточкаЯрович Сенад
86' Желтая карточкаLukas Kojnok
87' Желтая карточкаIvan Krajcirik
Ход матча
23'
0:1
39'
43'
49'
51'
52'
1:1
56'
56'
67'
1:2
79'
83'
86'
87'
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +5 =6 -9Погронье 2:1 Середь Середь 0:2 Земплин Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:1 Нитра
ДАК 0:0 Середь Середь 3:0 Петржалка-1898 Сеница 0:1 Середь Середь 2:1 Спартак Трнава Жилина 1:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Середь 0:0 Злате Моравце Ружомберок 1:1 Середь Середь 2:3 Погронье Земплин 1:1 Середь Середь 0:4 Слован Братислава Нитра 3:2 Середь Середь 3:1 ДАК Середь 2:1 Сеница Спартак Трнава 2:0 Середь Ливингстон 1:1 Середь
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =7 -7Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Ружомберок
Ружомберок 2:2 Сеница Жилина 1:2 Ружомберок Погронье 1:2 Ружомберок Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Нитра 1:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Слован Братислава Земплин 0:1 Ружомберок ДАК 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Середь Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Сеница 2:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок
Последние игры между собой
Середь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Ружомберок: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|18
|14
|3
|1
|42 - 11
|45
|2.
|ДАК
|18
|11
|2
|5
|29 - 22
|35
|3.
|Жилина
|18
|10
|5
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Ружомберок
|2:1
|19
|7
|7
|5
|24 - 24
|28
|5.
|Тренчин
|19
|6
|6
|7
|37 - 30
|24
|6.
|Спартак Трнава
|18
|7
|2
|9
|22 - 23
|23
|7.
|Злате Моравце
|18
|5
|8
|5
|18 - 20
|23
|8.
|Земплин
|19
|6
|5
|8
|25 - 31
|23
|9.
|Сеница
|18
|5
|4
|9
|22 - 30
|19
|10.
|Середь
|1:2
|19
|4
|5
|10
|17 - 28
|17
|11.
|Погронье
|19
|4
|5
|10
|19 - 35
|17
|12.
|Нитра
|19
|4
|4
|11
|14 - 29
|16