Словакия: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2019-2020
Тренчин
8:1
Конец матча

Стадион:
Земплин
0'
1:0
10' Гол
Рогульич Анте
1:1
14' Гол
Грич Якуб
2:1
21' Гол
Лигеон Рубен
48' Желтая карточка
Зубайру Абдул
3:1
51' Гол
Рогульич Анте
4:1
54' Гол
Osman Bukari
5:1
75' Гол
Эль-Махдиуи Ашраф
6:1
78' Гол
Osman Bukari
84' Желтая карточка
Ian Pino
7:1
87' Гол
Osman Bukari
8:1
89' Гол
Jakub Kadak
90'
55
Menno
Bergsen
6
Шулек
Мартин
33
Richard
Krizan
29
Лигеон
Рубен
34
Эль-Махдиуи
Ашраф
4
Зубайру
Абдул
17
Рогульич
Анте
11
Osman
Bukari
7
Чатакович
Хамза
9
Ван
Кессел
Гино
22
Matus
Kira
21
Гаррийо
Хосе
23
Ian
Pino
26
Matus
Vojtko
8
Грич
Якуб
15
Stanislav
Danko
88
Саввидис
Кириакос
7
Christos
Kountouriotis
19
Сидибе
Исса
Тренчин
4-1-2-3
Земплин
4-1-4-1

Ход матча

10'
Рогульич Анте
(Ван Кессел Гино)
1:0
14'
1:1
Грич Якуб
(Stanislav Danko)
21'
Лигеон Рубен
(Зубайру Абдул)
2:1
48'
Зубайру Абдул
 
51'
Рогульич Анте
(Osman Bukari)
3:1
54'
Osman Bukari
(Рогульич Анте)
4:1
55'
 
Jozef Simon Turik
62'
Колвейк Райан
Зубайру Абдул
 
63'
 
Квоцера Милан
Stanislav Danko
68'
Депетрис Давид
Чатакович Хамза
 
72'
 
Armen Hovhannisyan
Сидибе Исса
75'
Эль-Махдиуи Ашраф
5:1
76'
Jakub Kadak
Рогульич Анте
 
78'
Osman Bukari
(Ван Кессел Гино)
6:1
84'
 
Ian Pino
87'
Osman Bukari
(Ван Кессел Гино)
7:1
89'
Jakub Kadak
8:1

Предыдущие игры

Тренчин Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Нитра 1:1 Тренчин Тренчин 0:1 Погронье Тренчин 1:0 Спартак Трнава ДАК 3:1 Тренчин
Тренчин 3:0 Жилина Тренчин 4:0 Скалица Ружомберок 2:2 Тренчин Тренчин 2:3 Сеница Тренчин 2:2 Злате Моравце Середь 1:1 Тренчин Тренчин 2:4 Слован Братислава Земплин 2:1 Тренчин Тренчин 2:2 Нитра Погронье 0:4 Тренчин Спартак Трнава 1:2 Тренчин Тренчин 2:1 ДАК Жилина 2:1 Тренчин Тренчин 1:1 Ружомберок Сеница 3:1 Тренчин Спартак Трнава 0:0 Тренчин
Земплин Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Аустрия Вена 2:0 Земплин Земплин 2:0 Спартак Трнава Середь 0:2 Земплин Земплин 5:0 ДАК
Сеница 4:0 Земплин Земплин 2:2 Злате Моравце Земплин 0:1 Слован Братислава Жилина 1:1 Земплин Погронье 2:2 Земплин Земплин 0:1 Ружомберок Нитра 0:2 Земплин Земплин 2:1 Тренчин Спартак Трнава 2:1 Земплин Земплин 1:1 Середь ДАК 1:1 Земплин Земплин 3:0 Сеница Злате Моравце 1:0 Земплин Слован Братислава 3:0 Земплин Земплин 0:3 Жилина ДАК 5:0 Земплин

Последние игры между собой

Тренчин: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Земплин: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Земплин 2:1 Тренчин Суперлига Земплин 4:2 Тренчин Суперлига Тренчин 1:2 Земплин Суперлига Земплин 1:1 Тренчин Суперлига
Тренчин 1:2 Земплин Суперлига Тренчин 4:1 Земплин Суперлига Земплин 2:1 Тренчин Суперлига Земплин 1:3 Тренчин Суперлига Тренчин 2:0 Земплин Суперлига Земплин 0:1 Тренчин Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 18 14 3 1 42 - 11 45
2. ДАК 18 11 2 5 29 - 22 35
3. Жилина 18 10 5 3 29 - 15 35
4. Ружомберок 2:1 19 7 7 5 24 - 24 28
5. Тренчин 19 6 6 7 37 - 30 24
6. Спартак Трнава 18 7 2 9 22 - 23 23
7. Злате Моравце 18 5 8 5 18 - 20 23
8. Земплин 19 6 5 8 25 - 31 23
9. Сеница 18 5 4 9 22 - 30 19
10. Середь 1:2 19 4 5 10 17 - 28 17
11. Погронье 19 4 5 10 19 - 35 17
12. Нитра 19 4 4 11 14 - 29 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Лигеон Рубен бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Грич Якуб бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Рогульич Анте бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Участвуй в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА