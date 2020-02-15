Словакия: Суперлига 2019-2020
1:0
10' ГолРогульич Анте
1:1
14' ГолГрич Якуб
2:1
21' ГолЛигеон Рубен
48' Желтая карточкаЗубайру Абдул
3:1
51' ГолРогульич Анте
4:1
54' ГолOsman Bukari
5:1
75' ГолЭль-Махдиуи Ашраф
6:1
78' ГолOsman Bukari
84' Желтая карточкаIan Pino
7:1
87' ГолOsman Bukari
8:1
89' ГолJakub Kadak
29
Лигеон
Рубен
11
Osman
Bukari
22
Matus
Kira
21
Гаррийо
Хосе
23
Ian
Pino
26
Matus
Vojtko
19
Сидибе
Исса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лигеон РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Osman BukariНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Jakub Kadak
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
- Основной состав
-
22 Matus KiraВратарь
-
21 Гаррийо ХосеЗащитник
-
23 Ian PinoЗащитник
-
26 Matus VojtkoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сидибе ИссаНападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
-
-
-
-
Главный тренер: Jozef Majoros
Ход матча
10'
1:0
14'
1:1
21'
2:1
48'
51'
3:1
54'
4:1
75'
78'
6:1
84'
87'
7:1
89'
8:1
Предыдущие игры
Тренчин Последние 20 матчей: +6 =7 -7Нитра 1:1 Тренчин Тренчин 0:1 Погронье Тренчин 1:0 Спартак Трнава ДАК 3:1 Тренчин
Тренчин 3:0 Жилина Тренчин 4:0 Скалица Ружомберок 2:2 Тренчин Тренчин 2:3 Сеница Тренчин 2:2 Злате Моравце Середь 1:1 Тренчин Тренчин 2:4 Слован Братислава Земплин 2:1 Тренчин Тренчин 2:2 Нитра Погронье 0:4 Тренчин Спартак Трнава 1:2 Тренчин Тренчин 2:1 ДАК Жилина 2:1 Тренчин Тренчин 1:1 Ружомберок Сеница 3:1 Тренчин Спартак Трнава 0:0 Тренчин
Земплин Последние 20 матчей: +6 =5 -9Аустрия Вена 2:0 Земплин Земплин 2:0 Спартак Трнава Середь 0:2 Земплин Земплин 5:0 ДАК
Сеница 4:0 Земплин Земплин 2:2 Злате Моравце Земплин 0:1 Слован Братислава Жилина 1:1 Земплин Погронье 2:2 Земплин Земплин 0:1 Ружомберок Нитра 0:2 Земплин Земплин 2:1 Тренчин Спартак Трнава 2:1 Земплин Земплин 1:1 Середь ДАК 1:1 Земплин Земплин 3:0 Сеница Злате Моравце 1:0 Земплин Слован Братислава 3:0 Земплин Земплин 0:3 Жилина ДАК 5:0 Земплин
Последние игры между собой
Тренчин: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Земплин: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|18
|14
|3
|1
|42 - 11
|45
|2.
|ДАК
|18
|11
|2
|5
|29 - 22
|35
|3.
|Жилина
|18
|10
|5
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Ружомберок
|2:1
|19
|7
|7
|5
|24 - 24
|28
|5.
|Тренчин
|19
|6
|6
|7
|37 - 30
|24
|6.
|Спартак Трнава
|18
|7
|2
|9
|22 - 23
|23
|7.
|Злате Моравце
|18
|5
|8
|5
|18 - 20
|23
|8.
|Земплин
|19
|6
|5
|8
|25 - 31
|23
|9.
|Сеница
|18
|5
|4
|9
|22 - 30
|19
|10.
|Середь
|1:2
|19
|4
|5
|10
|17 - 28
|17
|11.
|Погронье
|19
|4
|5
|10
|19 - 35
|17
|12.
|Нитра
|19
|4
|4
|11
|14 - 29
|16