Словакия: Суперлига 2019-2020
Нитра
0:0
Конец матча
Стадион: Стидион под Зобором
Погронье
24' Желтая карточкаФашко Михал
61' Желтая карточкаDuje Javorcic
26
Фаркаш
Павол
13
Daniel
Magda
12
Ян
Хаток
77
Peter
Mazan
10
Ismar
Tandir
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Фаркаш ПаволЗащитник
- Защитник
-
13 Daniel MagdaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
-
30 Мулеме ИсаакЗащитник
- Нападающий
-
22 Matus Kunik
-
11 Lukas Fabis
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ян ХатокЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Peter MazanПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ismar TandirНападающий
-
15 Jan DzurikЗащитник
- Запасные игроки
-
-
-
33 Jacy
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
Ход матча
24'
61'
67'
76'
81'
Предыдущие игры
Нитра Последние 20 матчей: +5 =3 -12Нитра 1:1 Тренчин ДАК 1:0 Нитра Нитра 0:0 Жилина Середь 0:1 Нитра
Нитра 1:0 Спартак Трнава Нитра 3:2 Липтовски-Микулаш Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 1:2 Ружомберок Нитра 1:4 Сеница Слован Братислава 5:0 Нитра Нитра 0:2 Земплин Погронье 0:3 Нитра Тренчин 2:2 Нитра Нитра 1:2 ДАК Жилина 3:0 Нитра Нитра 3:2 Середь Спартак Трнава 2:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Ружомберок 1:0 Нитра Злате Моравце 1:0 Нитра
Погронье Последние 20 матчей: +5 =4 -11Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце Погронье 0:1 Злате Моравце
Спартак Трнава 3:2 Погронье Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье
Последние игры между собой
Нитра: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Погронье: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|18
|14
|3
|1
|42 - 11
|45
|2.
|ДАК
|18
|11
|2
|5
|29 - 22
|35
|3.
|Жилина
|18
|10
|5
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Ружомберок
|2:1
|19
|7
|7
|5
|24 - 24
|28
|5.
|Тренчин
|19
|6
|6
|7
|37 - 30
|24
|6.
|Спартак Трнава
|18
|7
|2
|9
|22 - 23
|23
|7.
|Злате Моравце
|18
|5
|8
|5
|18 - 20
|23
|8.
|Земплин
|19
|6
|5
|8
|25 - 31
|23
|9.
|Сеница
|18
|5
|4
|9
|22 - 30
|19
|10.
|Середь
|1:2
|19
|4
|5
|10
|17 - 28
|17
|11.
|Погронье
|19
|4
|5
|10
|19 - 35
|17
|12.
|Нитра
|19
|4
|4
|11
|14 - 29
|16