Словакия: Суперлига 2019-2020

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Нитра
0:0
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
24' Желтая карточка
Фашко Михал
61' Желтая карточка
Duje Javorcic
90'+2
1
David
Sipos
97
Patrik
Surnovsky
26
Фаркаш
Павол
20
Oliver
Podhorin
13
Daniel
Magda
8
Фашко
Михал
16
Marian
Chobot
25
Nikola
Gataric
21
Шефчик
Самуэл
77
Milan
Ristovski
II
1
Томаш
Йенчо
13
Абрахам
Патрик
6
Patrik
Jacko
5
Petr
Pavlik
I
12
Ян
Хаток
20
Michal
Obrocnik
7
Lukas
Pelegrini
77
Peter
Mazan
22
Cedric
Badolo
10
Ismar
Tandir
Нитра
4-2-3-1
Погронье
4-3-3

Ход матча

24'
Фашко Михал
 
61'
Duje Javorcic
 
67'
 
Patrik Blahut
76'
 
Peter Mazan
76'
Ondrej Vrabel
Шефчик Самуэл
 
81'
Мулеме Исаак
 
86'
 
Richard Zupa
Cedric Badolo

Предыдущие игры

Нитра Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Нитра 1:1 Тренчин ДАК 1:0 Нитра Нитра 0:0 Жилина Середь 0:1 Нитра
Нитра 1:0 Спартак Трнава Нитра 3:2 Липтовски-Микулаш Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 1:2 Ружомберок Нитра 1:4 Сеница Слован Братислава 5:0 Нитра Нитра 0:2 Земплин Погронье 0:3 Нитра Тренчин 2:2 Нитра Нитра 1:2 ДАК Жилина 3:0 Нитра Нитра 3:2 Середь Спартак Трнава 2:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Ружомберок 1:0 Нитра Злате Моравце 1:0 Нитра
Погронье Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце Погронье 0:1 Злате Моравце
Спартак Трнава 3:2 Погронье Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье

Последние игры между собой

Нитра: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Погронье: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Погронье 0:3 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Погронье Вторая лига Погронье 1:6 Нитра Вторая лига Нитра 2:2 Погронье Вторая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 18 14 3 1 42 - 11 45
2. ДАК 18 11 2 5 29 - 22 35
3. Жилина 18 10 5 3 29 - 15 35
4. Ружомберок 2:1 19 7 7 5 24 - 24 28
5. Тренчин 19 6 6 7 37 - 30 24
6. Спартак Трнава 18 7 2 9 22 - 23 23
7. Злате Моравце 18 5 8 5 18 - 20 23
8. Земплин 19 6 5 8 25 - 31 23
9. Сеница 18 5 4 9 22 - 30 19
10. Середь 1:2 19 4 5 10 17 - 28 17
11. Погронье 19 4 5 10 19 - 35 17
12. Нитра 19 4 4 11 14 - 29 16
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 86'
    Cedric Badolo уходит, Richard Zupa вместо него
  • 81'
    [player1] уходит, Мулеме Исаак вместо него
  • 76'
    Шефчик Самуэл уходит, Ondrej Vrabel вместо него
  • 76'
    Peter Mazan уходит, [player2] вместо него
  • 67'
    [player1] уходит, Patrik Blahut вместо него
  • Желтая карточка
    61'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    24'
    Фашко Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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