Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Фейеноорд
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 47625
ПСВ
0'
1:0
19' Гол
Бергёйс Стивен
23' Желтая карточка
Гертрейда Лютсхарел
28' Желтая карточка
Бергвейн Стевен
2:0
34' Пенальти
Бергёйс Стивен
63' Желтая карточка
Фиргевер Ник
63' Желтая карточка
Дюмфрис Дензел
64' Желтая карточка
Шваб Даниэль
3:0
64' Пенальти
Бергёйс Стивен
68' Желтая карточка
Кекджу Оркун
74' Желтая карточка
Маласиа Тирелл
3:1
84' Гол
Перейро Гастон
90'+5
1
Фермеер
Кеннет
38
Гертрейда
Лютсхарел
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
23
Кекджу
Оркун
19
Фер
Лерой
10
Бергёйс
Стивен
9
Йоргенсен
Николай
17
Синистерра
Луис
13
Уннерсталл
Ларс
22
Дюмфрис
Дензел
6
Шваб
Даниэль
4
Фиргевер
Ник
28
Боскальи
Оливье
18
Росарио
Пабло
24
Ихаттарен
Мохаммед
15
Гутьеррес
Эрик
25
Доан
Рицу
9
Мален
Дониэлл
10
Бергвейн
Стевен
Фейеноорд
4-3-3
ПСВ
4-3-3

Ход матча

19'
Бергёйс Стивен
(Синистерра Луис)
1:0
23'
Гертрейда Лютсхарел
 
28'
 
Бергвейн Стевен
34'
Бергёйс Стивен
2:0
52'
 
Гакпо Коди
Мален Дониэлл
63'
 
Фиргевер Ник
63'
 
Дюмфрис Дензел
64'
 
Шваб Даниэль
64'
Бергёйс Стивен
3:0
68'
Кекджу Оркун
 
74'
Маласиа Тирелл
 
79'
 
Перейро Гастон
Доан Рицу
82'
Тапия Ренато
Кекджу Оркун
 
84'
3:1
Перейро Гастон
(Ихаттарен Мохаммед)
85'
Ларссон Сэм
Синистерра Луис
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Порту 3:2 Фейеноорд Витесс 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс
Гронинген 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Фейеноорд 1:1 Янг Бойз ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Аякс 4:0 Фейеноорд Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд
ПСВ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ПСВ 1:1 Русенборг ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Эммен 1:1 ПСВ Спортинг Л 4:0 ПСВ
ПСВ 2:1 Херенвен Виллем II 2:1 ПСВ ЛАСК 4:1 ПСВ Спарта Роттердам 2:2 ПСВ ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар ПСВ 0:0 ЛАСК Утрехт 3:0 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Русенборг 1:4 ПСВ ПЕК Зволле 0:4 ПСВ ПСВ 3:1 Гронинген ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс Ваалвейк 1:3 ПСВ Аполлон 0:4 ПСВ

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
ПСВ: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
ПСВ 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Фейеноорд Суперкубок Фейеноорд 1:3 ПСВ Эредивизие
Фейеноорд 2:0 ПСВ Кубок ПСВ 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 ПСВ Суперкубок Фейеноорд 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:3 Фейеноорд Эредивизие ПСВ 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Фейеноорд Кубок ПСВ 3:0 Фейеноорд Эредивизие ПСВ 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПСВ Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 Заявка 17 13 3 1 52 - 14 42
2. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 17 12 3 2 38 - 8 39
3. Виллем II Заявка 17 10 2 5 27 - 22 32
4. ПСВ Заявка 17 9 4 4 38 - 22 31
5. Фейеноорд Заявка 17 7 7 3 30 - 26 28
6. Утрехт 0:0 Заявка 17 8 3 6 29 - 22 27
7. Витесс Заявка 17 8 3 6 29 - 24 27
8. Херенвен Заявка 17 7 6 4 28 - 21 27
9. Хераклес 0:0 Заявка 17 7 5 5 29 - 22 26
10. Гронинген Заявка 17 6 4 7 19 - 18 22
11. Спарта Роттердам Заявка 17 5 5 7 24 - 30 20
12. Твенте Заявка 17 5 4 8 26 - 34 19
13. Эммен Заявка 17 5 3 9 20 - 32 18
14. Фортуна Ситтард Заявка 17 5 3 9 23 - 42 18
15. ПЕК Зволле Заявка 17 5 1 11 24 - 38 16
16. ВВВ-Венло Заявка 17 5 0 12 17 - 41 15
17. АДО Ден Хааг Заявка 17 3 4 10 18 - 31 13
18. Ваалвейк Заявка 17 2 2 13 19 - 43 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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