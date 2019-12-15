Голландия: Эредивизие 2019-2020
1:0
19' ГолБергёйс Стивен
23' Желтая карточкаГертрейда Лютсхарел
28' Желтая карточкаБергвейн Стевен
2:0
34' ПенальтиБергёйс Стивен
63' Желтая карточкаФиргевер Ник
63' Желтая карточкаДюмфрис Дензел
64' Желтая карточкаШваб Даниэль
3:0
64' ПенальтиБергёйс Стивен
68' Желтая карточкаКекджу Оркун
74' Желтая карточкаМаласиа Тирелл
3:1
84' ГолПерейро Гастон
23
Кекджу
Оркун
19
Фер
Лерой
25
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
22 Бейло ЮстинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Аюб ЯссинПолузащитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ларссон СэмНападающий
-
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Руйтер РобинВратарь
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
3 ЛатоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
28'
34'
2:0
63'
63'
64'
64'
3:0
68'
74'
84'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 8
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +8 =6 -6Порту 3:2 Фейеноорд Витесс 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс
Гронинген 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Фейеноорд 1:1 Янг Бойз ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Аякс 4:0 Фейеноорд Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд
ПСВ Последние 20 матчей: +10 =5 -5ПСВ 1:1 Русенборг ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Эммен 1:1 ПСВ Спортинг Л 4:0 ПСВ
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
ПСВ: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Фейеноорд 2:0 ПСВ Кубок ПСВ 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 ПСВ Суперкубок Фейеноорд 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:3 Фейеноорд Эредивизие ПСВ 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Фейеноорд Кубок ПСВ 3:0 Фейеноорд Эредивизие ПСВ 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|52 - 14
|42
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|38 - 8
|39
|3.
|Виллем II
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|27 - 22
|32
|4.
|ПСВ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|38 - 22
|31
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 26
|28
|6.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 22
|27
|7.
|Витесс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 24
|27
|8.
|Херенвен
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 21
|27
|9.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 22
|26
|10.
|Гронинген
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 18
|22
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 30
|20
|12.
|Твенте
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|26 - 34
|19
|13.
|Эммен
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 32
|18
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 42
|18
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|17
|5
|1
|11
|24 - 38
|16
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|17 - 41
|15
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 31
|13
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|19 - 43
|8
Загрузка...