Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Портимоненсе
1:1
Конец матча
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
Риу Аве
16' Желтая карточкаЭнрике XXII
0:1
21' ГолДиего Лопес III
31' Желтая карточкаПоссиньоло Лукас
32' Желтая карточкаФилипе Аугусто
39' Желтая карточкаДиего Лопес III
50' Желтая карточкаФернандес Лукас IV
66' Вторая желтая карточкаЭнрике XXII
76' Желтая карточкаСантос Адерлан
1:1
79' ГолЖадсон II
22
Андзаи
Коки
19
Энрике
XXII
21
Са
Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Энрике XXIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гонда СюитиВратарь
-
28 Виллиан IIЗащитник
- Полузащитник
-
10 Табата БруноНападающий
- Нападающий
-
14 Beto3
-
-
Главный тренер: Antonio Folha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 МессиасЗащитник
- Защитник
-
17 ВитоПолузащитник
-
30 ЖокаПолузащитник
-
19 Ronan IIIНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Ход матча
16'
21'
31'
32'
39'
46'
66'
76'
79'
1:1
Предыдущие игры
Портимоненсе Последние 20 матчей: +4 =6 -10Витория Гимарайнш 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Фамаликан Маритиму 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Санта-Клара
Бенфика 4:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Портимоненсе Академика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Риу Аве Портимоненсе 0:1 Брага Жил Висенте 1:2 Портимоненсе Витория Сетубал 0:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:3 Порту Морейренсе 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:3 Спортинг Л Тондела 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Белененсеш Портимоненсе 2:0 Академика Портимоненсе 1:2 Лилль Бетис 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Хетафе
Риу Аве Последние 20 матчей: +9 =6 -5Риу Аве 1:0 Жил Висенте Брага 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:0 Alverca Риу Аве 1:0 Витория Сетубал
Бенфика 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Морейренсе Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве Condeixa 0:1 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Порту Спортинг Л 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:4 Тондела Риу Аве 1:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 2:3 Риу Аве Риу Аве 5:1 Авиш Фамаликан 1:0 Риу Аве Риу Аве 6:1 Оливейренсе Шавиш 0:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Санта-Клара
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Риу Аве: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|13
|12
|0
|1
|33 - 5
|36
|2.
|Порту
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|25 - 6
|32
|3.
|Фамаликан
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 21
|24
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|20 - 15
|23
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 16
|19
|7.
|Тондела
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 14
|18
|8.
|Брага
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|9.
|Боавишта
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|12 - 12
|18
|10.
|Жил Висенте
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|11.
|Витория Сетубал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|7 - 10
|16
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 19
|15
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|14.
|Санта-Клара
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 14
|14
|15.
|Маритиму
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 23
|12
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 20
|12
|17.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 22
|8
|18.
|Авиш
|Заявка
|13
|2
|0
|11
|15 - 29
|6
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