Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Портимоненсе
1:1
Конец матча

Стадион:
Риу Аве
0'
16' Желтая карточка
Энрике XXII
0:1
21' Гол
Диего Лопес III
31' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
32' Желтая карточка
Филипе Аугусто
39' Желтая карточка
Диего Лопес III
50' Желтая карточка
Фернандес Лукас IV
66' Вторая желтая карточка
Энрике XXII
76' Желтая карточка
Сантос Адерлан
1:1
79' Гол
Жадсон II
90'+5
1
Ricardo
Abel
Barbosa
Ferreira1
22
Андзаи
Коки
3
Поссиньоло
Лукас
4
Жадсон
II
19
Энрике
XXII
29
Фернандес
Лукас
IV
7
Денер
Клементе
21
Са
Педру
96
Медейрос
Фернандо
9
Мартинес
Джексон
77
Боа
Морте
Аилтон
1
Кишек
Павел
7
Фигейраш
Диогу
6
Боревкович
Тони
15
Сантос
Адерлан
24
Амарал
Педру
8
Тарантини
Рикардо
5
Филипе
Аугусто
11
Сантуш
Нуну
II
10
Диего
Лопес
III
21
Мане
Карлуш
9
Морейра
Бруну
Портимоненсе
4-4-2
Риу Аве
4-2-3-1

Ход матча

16'
Энрике XXII
 
21'
0:1
Диего Лопес III
(Сантуш Нуну II)
31'
Поссиньоло Лукас
 
32'
 
Филипе Аугусто
39'
 
Диего Лопес III
46'
Табата Бруно
Са Педру
 
50'
Фернандес Лукас IV
 
64'
 
Вито
Тарантини Рикардо
66'
Энрике XXII
 
75'
Марлос Морено
Андзаи Коки
 
76'
 
Сантос Адерлан
79'
Жадсон II
1:1
84'
 
Ronan III
Морейра Бруну
84'
 
Габриэльзиньо
Мане Карлуш

Предыдущие игры

Портимоненсе Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Витория Гимарайнш 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Фамаликан Маритиму 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Санта-Клара
Бенфика 4:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Портимоненсе Академика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Риу Аве Портимоненсе 0:1 Брага Жил Висенте 1:2 Портимоненсе Витория Сетубал 0:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:3 Порту Морейренсе 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:3 Спортинг Л Тондела 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Белененсеш Портимоненсе 2:0 Академика Портимоненсе 1:2 Лилль Бетис 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Хетафе
Риу Аве Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Риу Аве 1:0 Жил Висенте Брага 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:0 Alverca Риу Аве 1:0 Витория Сетубал
Бенфика 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Морейренсе Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве Condeixa 0:1 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Порту Спортинг Л 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:4 Тондела Риу Аве 1:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 2:3 Риу Аве Риу Аве 5:1 Авиш Фамаликан 1:0 Риу Аве Риу Аве 6:1 Оливейренсе Шавиш 0:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Санта-Клара

Последние игры между собой

Портимоненсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Риу Аве: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Портимоненсе 1:1 Риу Аве Кубок лиги Портимоненсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 0:2 Риу Аве Кубок лиги
Портимоненсе 4:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:0 Портимоненсе Примейра-лига Риу Аве 2:1 Портимоненсе Кубок Португалии Риу Аве 2:0 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 3:1 Риу Аве Примейра-лига Портимоненсе 2:1 Риу Аве Главная лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 13 12 0 1 33 - 5 36
2. Порту Заявка 13 10 2 1 25 - 6 32
3. Фамаликан Заявка 13 7 3 3 26 - 21 24
4. Спортинг Л Заявка 13 7 2 4 20 - 15 23
5. Витория Гимарайнш Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
6. Риу Аве Заявка 14 5 4 5 17 - 16 19
7. Тондела Заявка 13 5 3 5 14 - 14 18
8. Брага Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
9. Боавишта Заявка 13 4 6 3 12 - 12 18
10. Жил Висенте Заявка 13 4 4 5 12 - 14 16
11. Витория Сетубал Заявка 13 3 7 3 7 - 10 16
12. Белененсеш Заявка 13 4 3 6 10 - 19 15
13. Морейренсе Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
14. Санта-Клара Заявка 13 3 5 5 10 - 14 14
15. Маритиму Заявка 13 2 6 5 14 - 23 12
16. Портимоненсе Заявка 14 2 6 6 11 - 20 12
17. Пасуш де Феррейра Заявка 13 2 2 9 9 - 22 8
18. Авиш Заявка 13 2 0 11 15 - 29 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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