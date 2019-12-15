Испания: Ла Лига 2019-2020
Хетафе
1:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 10816
Вальядолид
8' Желтая карточкаБарба Федерико
17' Желтая карточкаКукурелья Марк
30' Желтая карточкаХоакин Фернандес
32' Желтая карточкаDamian Nikolas1
1:0
36' ГолКукурелья Марк
63' Желтая карточкаАлькарас Рубен
13
Сория
Давид
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Эрреро
23
Рубио
Вальдо
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
30'
32'
36'
1:0
63'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 5
-
17 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +11 =5 -4Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе
Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =7 -6Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш
Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Вальядолид 1:0 Хетафе Сегунда Хетафе 3:1 Вальядолид Сегунда Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Вальядолид 2:1 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Хетафе Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Хетафе Первый дивизион Хетафе 0:3 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|43 - 20
|35
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 11
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|20 - 15
|31
|4.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 16
|30
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|18 - 10
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 20
|28
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 12
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|9.
|Гранада
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 22
|24
|10.
|Леванте
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 26
|23
|11.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|22 - 20
|23
|12.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 27
|22
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 24
|19
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 24
|19
|15.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|17.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 23
|13
|19.
|Леганес
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 28
|10
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 30
|9
Хетафе
89.6% (129)
Ничья
9% (13)
Вальядолид
1.4% (2)
1:0 Хетафе
37.5% (54)
2:1 Хетафе
28.5% (41)
2:0 Хетафе
19.4% (28)
1:1 Ничья
8.3% (12)
1:2 Вальядолид
1.4% (2)
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