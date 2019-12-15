Испания: Ла Лига 2019-2020

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Хетафе
1:0
Второй тайм: 65'

Стадион: Зрители: 10816
Вальядолид
0'
8' Желтая карточка
Барба Федерико
17' Желтая карточка
Кукурелья Марк
30' Желтая карточка
Хоакин Фернандес
32' Желтая карточка
Damian Nikolas1
1:0
36' Гол
Кукурелья Марк
63' Желтая карточка
Алькарас Рубен
65'
13
Сория
Давид
22
Damian
Nikolas1
2
Дьене
Даконам
6
Кабрера
Леандро
17
Оливера
Матиас
8
Портильо
Франсиско
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
15
Кукурелья
Марк
19
Видаль
Молина
7
Мата
Хайме
1
Масип
Хорди
2
Порро
Педро
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
3
Барба
Федерико
10
Оскар
Плано
24
Хоакин
Фернандес
21
Мичел
Эрреро
23
Рубио
Вальдо
20
Сандро
Рамирес
7
Гвардиола
Серхи
Хетафе
4-4-2
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

8'
 
Барба Федерико
17'
Кукурелья Марк
 
30'
 
Хоакин Фернандес
32'
Damian Nikolas1
 
36'
Кукурелья Марк
(Видаль Молина)
1:0
55'
 
Алькарас Рубен
Мичел Эрреро
58'
 
Унал Энес
Рубио Вальдо
63'
 
Алькарас Рубен

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 5
  • 17 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе
Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш
Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Вальядолид 2:2 Хетафе Примера Вальядолид 1:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:0 Вальядолид Кубок Короля Хетафе 0:0 Вальядолид Примера
Вальядолид 1:0 Хетафе Сегунда Хетафе 3:1 Вальядолид Сегунда Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Вальядолид 2:1 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Хетафе Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Хетафе Первый дивизион Хетафе 0:3 Вальядолид Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 16 11 2 3 43 - 20 35
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 11 34
3. Севилья Заявка 16 9 4 3 20 - 15 31
4. Хетафе 1:0 Заявка 17 8 6 3 25 - 16 30
5. Атлетико М Заявка 17 7 8 2 18 - 10 29
6. Реал Сосьедад Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
7. Атлетик Б Заявка 17 7 6 4 19 - 12 27
8. Валенсия Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
9. Гранада Заявка 17 7 3 7 24 - 22 24
10. Леванте Заявка 17 7 2 8 22 - 26 23
11. Осасуна Заявка 17 5 8 4 22 - 20 23
12. Бетис Заявка 16 6 4 6 22 - 27 22
13. Вильярреал Заявка 16 5 4 7 28 - 24 19
14. Алавес Заявка 17 5 4 8 18 - 24 19
15. Вальядолид 0:1 Заявка 17 4 7 6 14 - 19 19
16. Эйбар Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
17. Мальорка Заявка 16 4 2 10 16 - 28 14
18. Сельта Заявка 16 3 4 9 12 - 23 13
19. Леганес Заявка 17 2 4 11 12 - 28 10
20. Эспаньол Заявка 16 2 3 11 10 - 30 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Вальядолид
Хетафе
89.6% (129)
Ничья
9% (13)
Вальядолид
1.4% (2)
1:0 Хетафе
37.5% (54)
2:1 Хетафе
28.5% (41)
2:0 Хетафе
19.4% (28)
1:1 Ничья
8.3% (12)
1:2 Вальядолид
1.4% (2)
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