Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Хорошие скиллы дриблинга показывает Оскар Плано , обходя своих соперников

43' Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках

42' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Г О О О О Л - Кукурелья Марк изменил счет на табло!

36' Хорошие скиллы дриблинга показывает Видаль Молина , обходя своих соперников

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' После штрафного удара,который нанес Сандро Рамирес мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Дамиан Суарес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Хорошо играет на выходе Масип Хорди - мяч в ее руках

31' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Хоакин Фернандес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Оскар Плано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Кукурелья Марк из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

26' Оливера Матиас из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Портильо Франсиско из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Удар от ворот произведет Вальядолид

25' Арамбарри Мауро из команды Хетафе плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

24' Удар от ворот произведет Вальядолид

23' Хорошо играет на выходе Масип Хорди - мяч в ее руках

22' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках

21' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Сандро Рамирес из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Удар от ворот произведет Хетафе

17' Кукурелья Марк получил желтую карточку от судьи

17' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Мата Хайме из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

17' Порро Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' О, нет. Из многообещающей позиции Видаль Молина из команды Хетафе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

16' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Вальядолид

14' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Хорошая попытка от Оскар Плано , был неплохой удар, но вратарь спас

13' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок команды Вальядолид выносит мяч на угловой

10' Игрок команды Хетафе головой возвращает мяч партнеру по команде.

9' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Барба Федерико получил желтую карточку от судьи

8' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Салису Мохаммед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Удар от ворот произведет Вальядолид

5' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Хетафе

3' Оскар Плано из команды Вальядолид не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

3' Плохо играет Оливера Матиас - неудачный вынос, и мяч у соперниц

2' Порро Педро из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Хетафе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вальядолид начинает с центра поля