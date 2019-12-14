Испания: Ла Лига 2019-2020

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

НЕТ ГОЛА! - Судья сначала засчитал гол, но, посмотрев повтор через систему VAR, отменил его.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хорошо играет на выходе Унай Симон - мяч в ее руках

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Хорошо играет на выходе Унай Симон - мяч в ее руках

42' Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Хорошо играет на выходе Унай Симон - мяч в ее руках

36' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Великолепное видение игры демонстрирует Паулу Оливейра из команды Эйбар , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

36' Эйбар имеет хороший шанс забить.

35' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Пространство открывается для Кике Гарсия , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

34' Капа Андер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Эйбар имеет хороший шанс забить.

33' Удар от ворот произведет Эйбар

33' Пространство открывается для Кордоба Иньиго , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Бургос Эстебан получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Бургос Эстебан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Эйбар

28' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Бургос Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Эскаланте Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Паулу Оливейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Бигас Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Бигас Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Бигас Педро не смог попасть в створ ударом издали

16' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Эйбар пробьет пенальти!

15' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

15' Микел Сан Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Микел Сан Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Эйбар имеет хороший шанс забить.

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Ох, нехорошо это выглядит. Бигас Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Бигас Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Йерай Альварес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру