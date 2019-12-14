Испания: Ла Лига 2019-2020
55' Желтая карточкаГарсия Рауль
73' Undefined phrase: football_event_Бургос Эстебан
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
22
Гарсия
Рауль
20
Корреа
Робер
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
22
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
- Нападающий
-
19 Ибай ГомесНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
-
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
55'
73'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
8 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =6 -4Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар
Атлетик Б 2:1 Леванте Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =5 -10Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар
Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|43 - 20
|35
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 11
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|20 - 15
|31
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 20
|28
|5.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|6.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 12
|27
|7.
|Валенсия
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|16 - 10
|26
|9.
|Гранада
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 22
|24
|10.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|22 - 18
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 26
|23
|12.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 27
|22
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 24
|19
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 24
|19
|16.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|17.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 23
|13
|19.
|Леганес
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 28
|10
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 30
|9
Атлетик Б
93.7% (133)
Ничья
4.9% (7)
Эйбар
1.4% (2)
2:1 Атлетик Б
31.7% (45)
2:0 Атлетик Б
28.2% (40)
1:0 Атлетик Б
28.2% (40)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:1 Атлетик Б
3.5% (5)
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