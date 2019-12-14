Испания: Ла Лига 2019-2020

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Атлетик Б
0:0
Второй тайм: 85'

Стадион: Зрители: 43203
Эйбар
0'
55' Желтая карточка
Гарсия Рауль
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Бургос Эстебан
85'
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
6
Mikel
San
José1
14
Daniel
Carrillo1
9
Уильямс
Иньяки
8
Лопес
Унаи
11
Кордоба
Иньиго
22
Гарсия
Рауль
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
12
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
24
Техеро
Альваро
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
5
Эскаланте
Гонсало
22
Инуи
Такаси
9
Энрич
Серхи
17
Кике
Гарсия
Атлетик Б
4-2-3-1
Эйбар
4-4-2

Ход матча

21'
 
Бургос Эстебан
Бигас Педро
46'
Ибай Гомес
Кордоба Иньиго
 
55'
Гарсия Рауль
 
65'
Вильялибре Асьер
Лопес Унаи
 
73'
Бургос Эстебан
 
82'
 
Де Бласис Пабло
Педро Леон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 8 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар
Атлетик Б 2:1 Леванте Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар
Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 7
Атлетик Б 4:1 Эйбар Товарищеские матчи Атлетик Б 3:3 Эйбар Товарищеские матчи Атлетик Б 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:1 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Эйбар Примера Атлетик Б 5:2 Эйбар Примера Эйбар 2:0 Атлетик Б Примера Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Эйбар Примера Атлетик Б 1:1 Эйбар Кубок Короля Эйбар 0:0 Атлетик Б Кубок Короля
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 16 11 2 3 43 - 20 35
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 11 34
3. Севилья Заявка 16 9 4 3 20 - 15 31
4. Реал Сосьедад Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
5. Хетафе Заявка 16 7 6 3 24 - 16 27
6. Атлетик Б 0:0 Заявка 17 7 6 4 19 - 12 27
7. Валенсия Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
8. Атлетико М Заявка 16 6 8 2 16 - 10 26
9. Гранада Заявка 17 7 3 7 24 - 22 24
10. Осасуна Заявка 16 5 8 3 22 - 18 23
11. Леванте Заявка 17 7 2 8 22 - 26 23
12. Бетис Заявка 16 6 4 6 22 - 27 22
13. Вильярреал Заявка 16 5 4 7 28 - 24 19
14. Вальядолид Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
15. Алавес Заявка 17 5 4 8 18 - 24 19
16. Эйбар 0:0 Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
17. Мальорка Заявка 16 4 2 10 16 - 28 14
18. Сельта Заявка 16 3 4 9 12 - 23 13
19. Леганес Заявка 17 2 4 11 12 - 28 10
20. Эспаньол Заявка 16 2 3 11 10 - 30 9
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Эйбар
Атлетик Б
93.7% (133)
Ничья
4.9% (7)
Эйбар
1.4% (2)
2:1 Атлетик Б
31.7% (45)
2:0 Атлетик Б
28.2% (40)
1:0 Атлетик Б
28.2% (40)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:1 Атлетик Б
3.5% (5)
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