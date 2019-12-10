Испания: Ла Лига 2019-2020
Севилья
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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Вильярреал
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +12 =4 -4АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах
Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта
Вильярреал Последние 20 матчей: +7 =5 -8Вильярреал 0:0 Атлетико М Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Сельта Мальорка 3:1 Вильярреал
Вильярреал 0:0 Атлетик Б Эйбар 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:1 Алавес Эспаньол 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Леванте Осасуна 2:1 Вильярреал Вильярреал 5:1 Бетис Барселона 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:0 Вальядолид Леганес 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал
Последние игры между собой
Севилья: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Севилья 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Севилья Примера Севилья 4:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Севилья Примера Вильярреал 0:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Вильярреал Лига Европы Вильярреал 1:3 Севилья Лига Европы Севилья 2:1 Вильярреал Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Севилья Примера Севилья 3:2 Вильярреал Примера Севилья 3:0 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 3:3 Севилья Кубок Короля Вильярреал 1:0 Севилья Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|41 - 18
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 11
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|20 - 15
|31
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 18
|27
|5.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 12
|26
|7.
|Валенсия
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|16 - 10
|26
|9.
|Гранада
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|10.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|22 - 18
|23
|11.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 27
|22
|12.
|Леванте
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 25
|20
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 24
|19
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|15.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 23
|18
|16.
|Эйбар
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 28
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 23
|13
|19.
|Леганес
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 27
|9
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 30
|9
Севилья
93.6% (44)
Ничья
2.1% (1)
Вильярреал
4.3% (2)
2:1 Севилья
42.6% (20)
2:0 Севилья
23.4% (11)
1:0 Севилья
12.8% (6)
3:2 Севилья
8.5% (4)
1:2 Вильярреал
4.3% (2)
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