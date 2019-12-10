Испания: Ла Лига 2019-2020

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Вильярреал

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =4 -4
АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах
Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта
Вильярреал Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вильярреал 0:0 Атлетико М Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Сельта Мальорка 3:1 Вильярреал
Вильярреал 0:0 Атлетик Б Эйбар 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:1 Алавес Эспаньол 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Леванте Осасуна 2:1 Вильярреал Вильярреал 5:1 Бетис Барселона 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:0 Вальядолид Леганес 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал

Последние игры между собой

Севилья: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Вильярреал 3:0 Севилья Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера Севилья 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Севилья Примера
Севилья 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Севилья Примера Севилья 4:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Севилья Примера Вильярреал 0:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Вильярреал Лига Европы Вильярреал 1:3 Севилья Лига Европы Севилья 2:1 Вильярреал Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Севилья Примера Севилья 3:2 Вильярреал Примера Севилья 3:0 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 3:3 Севилья Кубок Короля Вильярреал 1:0 Севилья Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 15 11 1 3 41 - 18 34
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 11 34
3. Севилья Заявка 16 9 4 3 20 - 15 31
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 3 5 26 - 18 27
5. Хетафе Заявка 16 7 6 3 24 - 16 27
6. Атлетик Б Заявка 16 7 5 4 19 - 12 26
7. Валенсия Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
8. Атлетико М Заявка 16 6 8 2 16 - 10 26
9. Гранада Заявка 16 7 3 6 23 - 20 24
10. Осасуна Заявка 16 5 8 3 22 - 18 23
11. Бетис Заявка 16 6 4 6 22 - 27 22
12. Леванте Заявка 16 6 2 8 20 - 25 20
13. Вильярреал Заявка 16 5 4 7 28 - 24 19
14. Вальядолид Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
15. Алавес Заявка 16 5 3 8 17 - 23 18
16. Эйбар Заявка 16 4 3 9 15 - 28 15
17. Мальорка Заявка 16 4 2 10 16 - 28 14
18. Сельта Заявка 16 3 4 9 12 - 23 13
19. Леганес Заявка 16 2 3 11 11 - 27 9
20. Эспаньол Заявка 16 2 3 11 10 - 30 9
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Вильярреал

    До начала игры, которая состоится 15.12.2019, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Севилья - Вильярреал
    Севилья
    93.6% (44)
    Ничья
    2.1% (1)
    Вильярреал
    4.3% (2)
    2:1 Севилья
    42.6% (20)
    2:0 Севилья
    23.4% (11)
    1:0 Севилья
    12.8% (6)
    3:2 Севилья
    8.5% (4)
    1:2 Вильярреал
    4.3% (2)
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