Испания: Ла Лига 2019-2020

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Кампусано Виктор наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

47' Эспаньол имеет хороший шанс забить.

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Эмерсон Жуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Бетис

45' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Эспаньол будет все-таки засчитан.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

41' Плохо играет Бартра Марк - неудачный вынос, и мяч у соперниц

40' Рока Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Бетис

38' Отличную защиту показывает Иглесиас Борха от команды Бетис , не дает пропустить гол своей команде.

37' Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Кальери Хонатан имела голевой момент, но ее удар головой был выбит с линии ворот!

37' Эмерсон Жуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках

35' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Хорошая попытка от Фекир Набиль , был неплохой удар, но вратарь спас

33' Бетис имеет хороший шанс забить.

33' Хорошие скиллы дриблинга показывает Фекир Набиль , обходя своих соперников

32' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Калеро Фернандо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч остановлен

26' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Victor Gomez из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

22' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Хорошие скиллы дриблинга показывает Дардер Серхи , обходя своих соперников

18' Удар от ворот произведет Бетис

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Гранеро Эстебан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Эспаньол имеет хороший шанс забить.

11' Рока Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Ох, нехорошо это выглядит. Рока Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках

8' Рока Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Кальери Хонатан из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках

3' Удар от ворот произведет Эспаньол

1' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эспаньол начинает с центра поля