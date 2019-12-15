Испания: Ла Лига 2019-2020
Эспаньол
2:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 22248
Бетис
0:1
4' ГолИглесиас Борха
15' Желтая карточкаГранеро Эстебан
1:1
19' ГолДардер Серхи
31' Желтая карточкаКалеро Фернандо
2:1
41' ГолБернардо Эспиноса
13
Лопес
Диего
15
Давид
Лопес
10
Дардер
Серхи
21
Рока
Марк
17
Дидак
Вилья
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
15 Давид ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
17 Дидак ВильяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
0:1
15'
19'
1:1
31'
41'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =4 -11Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол
Эспаньол 1:1 Хетафе Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада
Бетис Последние 20 матчей: +8 =4 -8Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья
Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бетис: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Бетис 3:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Бетис Примера Эспаньол 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:3 Бетис Примера Бетис 1:3 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Бетис Товарищеские матчи Бетис 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Бетис Примера Эспаньол 1:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Эспаньол Примера Бетис 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Бетис Примера Эспаньол 2:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Бетис Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|43 - 20
|35
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 11
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|20 - 15
|31
|4.
|Хетафе
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|26 - 16
|30
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|18 - 10
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 20
|28
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 12
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|9.
|Гранада
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 22
|24
|10.
|Леванте
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 26
|23
|11.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|22 - 20
|23
|12.
|Бетис
|1:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 29
|22
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 24
|19
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 24
|19
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 20
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|17.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 30
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 25
|14
|19.
|Эспаньол
|2:1 Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 31
|12
|20.
|Леганес
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 28
|10
Эспаньол
37.1% (53)
Ничья
38.5% (55)
Бетис
24.5% (35)
1:1 Ничья
30.8% (44)
1:0 Эспаньол
16.1% (23)
2:1 Эспаньол
14.7% (21)
1:2 Бетис
14% (20)
0:1 Бетис
7% (10)
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