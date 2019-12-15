Испания: Ла Лига 2019-2020

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Эспаньол
2:1
Второй тайм: 54'

Стадион: Зрители: 22248
Бетис
0'
0:1
4' Гол
Иглесиас Борха
15' Желтая карточка
Гранеро Эстебан
1:1
19' Гол
Дардер Серхи
31' Желтая карточка
Калеро Фернандо
2:1
41' Гол
Бернардо Эспиноса
54'
13
Лопес
Диего
15
Давид
Лопес
20
Бернардо
Эспиноса
24
Калеро
Фернандо
34
Victor
Gomez2
10
Дардер
Серхи
21
Рока
Марк
17
Дидак
Вилья
23
Гранеро
Эстебан
31
Кампусано
Виктор
12
Кальери
Хонатан
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
4
Феддал
Зу
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
5
Бартра
Марк
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
21
Каптум
Вилфрид
17
Хоакин
Санчес
9
Иглесиас
Борха
Эспаньол
3-4-1-2
Бетис
4-1-4-1

Ход матча

4'
0:1
Иглесиас Борха
(Морено Алекс)
15'
Гранеро Эстебан
 
19'
Дардер Серхи
(Давид Лопес)
1:1
31'
Калеро Фернандо
 
41'
Бернардо Эспиноса
2:1
53'
 
Лаинес Диего
Фекир Набиль

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол
Эспаньол 1:1 Хетафе Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада
Бетис Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья
Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бетис: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Бетис 1:1 Эспаньол Примера Бетис 3:1 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 1:1 Бетис Кубок Короля Эспаньол 1:3 Бетис Примера
Бетис 3:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Бетис Примера Эспаньол 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:3 Бетис Примера Бетис 1:3 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Бетис Товарищеские матчи Бетис 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Бетис Примера Эспаньол 1:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Эспаньол Примера Бетис 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Бетис Примера Эспаньол 2:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Бетис Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 16 11 2 3 43 - 20 35
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 11 34
3. Севилья Заявка 16 9 4 3 20 - 15 31
4. Хетафе Заявка 17 8 6 3 26 - 16 30
5. Атлетико М Заявка 17 7 8 2 18 - 10 29
6. Реал Сосьедад Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
7. Атлетик Б Заявка 17 7 6 4 19 - 12 27
8. Валенсия Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
9. Гранада Заявка 17 7 3 7 24 - 22 24
10. Леванте Заявка 17 7 2 8 22 - 26 23
11. Осасуна Заявка 17 5 8 4 22 - 20 23
12. Бетис 1:2 Заявка 17 6 4 7 23 - 29 22
13. Вильярреал Заявка 16 5 4 7 28 - 24 19
14. Алавес Заявка 17 5 4 8 18 - 24 19
15. Вальядолид Заявка 17 4 7 6 14 - 20 19
16. Эйбар Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
17. Мальорка Заявка 17 4 3 10 18 - 30 15
18. Сельта Заявка 17 3 5 9 14 - 25 14
19. Эспаньол 2:1 Заявка 17 3 3 11 12 - 31 12
20. Леганес Заявка 17 2 4 11 12 - 28 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эспаньол 2:1 Бетис
Эспаньол
37.1% (53)
Ничья
38.5% (55)
Бетис
24.5% (35)
1:1 Ничья
30.8% (44)
1:0 Эспаньол
16.1% (23)
2:1 Эспаньол
14.7% (21)
1:2 Бетис
14% (20)
0:1 Бетис
7% (10)
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