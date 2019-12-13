Испания: Ла Лига 2019-2020

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Алавес
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Леганес
0'
2' Желтая карточка
Эли Родриго
8' Желтая карточка
Эн-Несири Юссеф
13'
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
23
Химо
Наварро
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
24
Бёрк
Оливер
19
Ману
Гарсия
20
Понс
Пере
18
Видаль
Алеш
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
1
Куэльяр
Иван
3
Бустинса
Унаи
12
Авазьем
Чидозье
4
Омеруо
Кеннет
5
Сильва
Хонатан
24
Кевин
Родригес
27
Оскар
Родригес
21
Перес
Рубен
6
Роке
Меса
7
Брайтвайт
Мартин
26
Эн-Несири
Юссеф
Алавес
4-4-2
Леганес
5-3-2

Ход матча

2'
Эли Родриго
 
8'
 
Эн-Несири Юссеф

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид
Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес
Леганес Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес
Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес

Последние игры между собой

Алавес: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 5
Леганес: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 1
Алавес 1:1 Леганес Примера Леганес 1:0 Алавес Примера Леганес 1:1 Алавес Товарищеские матчи Алавес 2:2 Леганес Примера
Леганес 1:0 Алавес Примера Леганес 1:1 Алавес Товарищеские матчи Леганес 1:1 Алавес Примера Алавес 2:2 Леганес Примера Леганес 2:0 Алавес Сегунда Леганес 3:1 Алавес Кубок Короля Алавес 0:0 Леганес Сегунда Алавес 2:0 Леганес Сегунда Леганес 1:1 Алавес Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 15 11 1 3 41 - 18 34
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 11 34
3. Севилья Заявка 16 9 4 3 20 - 15 31
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 3 5 26 - 18 27
5. Хетафе Заявка 16 7 6 3 24 - 16 27
6. Атлетик Б Заявка 16 7 5 4 19 - 12 26
7. Валенсия Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
8. Атлетико М Заявка 16 6 8 2 16 - 10 26
9. Гранада Заявка 16 7 3 6 23 - 20 24
10. Осасуна Заявка 16 5 8 3 22 - 18 23
11. Бетис Заявка 16 6 4 6 22 - 27 22
12. Леванте Заявка 16 6 2 8 20 - 25 20
13. Вильярреал Заявка 16 5 4 7 28 - 24 19
14. Вальядолид Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
15. Алавес 0:0 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
16. Эйбар Заявка 16 4 3 9 15 - 28 15
17. Мальорка Заявка 16 4 2 10 16 - 28 14
18. Сельта Заявка 16 3 4 9 12 - 23 13
19. Леганес 0:0 Заявка 17 2 4 11 11 - 27 10
20. Эспаньол Заявка 16 2 3 11 10 - 30 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Леганес
Алавес
67.5% (102)
Ничья
27.8% (42)
Леганес
4.6% (7)
1:0 Алавес
29.8% (45)
2:1 Алавес
24.5% (37)
1:1 Ничья
23.8% (36)
2:0 Алавес
10.6% (16)
1:2 Леганес
2.6% (4)
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