Испания: Ла Лига 2019-2020
Алавес
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Мендисорроса
Леганес
2' Желтая карточкаЭли Родриго
8' Желтая карточкаЭн-Несири Юссеф
23
Химо
Наварро
24
Бёрк
Оливер
19
Ману
Гарсия
20
Понс
Пере
18
Видаль
Алеш
21
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Муньос ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
-
10 Арнаис ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид
Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес
Леганес Последние 20 матчей: +5 =3 -12Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес
Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес
Последние игры между собой
Алавес: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 5
Леганес: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|41 - 18
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 11
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|20 - 15
|31
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 18
|27
|5.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 12
|26
|7.
|Валенсия
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|16 - 10
|26
|9.
|Гранада
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|10.
|Осасуна
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|22 - 18
|23
|11.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 27
|22
|12.
|Леванте
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 25
|20
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 24
|19
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 28
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 23
|13
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 27
|10
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 30
|9
Алавес
67.5% (102)
Ничья
27.8% (42)
Леганес
4.6% (7)
1:0 Алавес
29.8% (45)
2:1 Алавес
24.5% (37)
1:1 Ничья
23.8% (36)
2:0 Алавес
10.6% (16)
1:2 Леганес
2.6% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...