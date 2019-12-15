Испания: Ла Лига 2019-2020
Сельта
2:2
Конец матча
Стадион: Abanca Balaidos Зрители: 13247
Мальорка
1:0
20' ГолРафинья Алькантара
33' Желтая карточкаАйду Джозеф
1:1
33' ПенальтиСальва Севилья
45' Желтая карточкаБудимир Анте
2:1
50' ПенальтиАспас Яго
57' Желтая карточкаАраухо Нестор
65' Желтая карточкаРаильо Антонио
71' Желтая карточкаЭрнандес Хуан
74' Желтая карточкаСанти Мина
78' Вторая желтая карточкаРаильо Антонио
79' Желтая карточкаРейна Маноло
2:2
83' ГолБудимир Анте
13
Рубен
Бланко
20
Васкес
Кевин
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
11
Систо
Пионе
12
Баба
Идрис
23
Фебас
Алейкс
22
Будимир
Анте
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
-
11 Систо ПионеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
-
22 Санти МинаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИдрисПолузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
- Нападающий
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
20'
33'
33'
1:1
45'
50'
2:1
57'
65'
71'
74'
78'
79'
83'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +4 =5 -11Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта
Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта
Мальорка Последние 20 матчей: +4 =4 -12Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал
Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид
Последние игры между собой
Сельта: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Мальорка: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|43 - 20
|35
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 11
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|20 - 15
|31
|4.
|Хетафе
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|26 - 16
|30
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|18 - 10
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 20
|28
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 12
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|9.
|Гранада
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 22
|24
|10.
|Леванте
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 26
|23
|11.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|22 - 20
|23
|12.
|Бетис
|1:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 29
|22
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 24
|19
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 24
|19
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 20
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|17.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 30
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 25
|14
|19.
|Эспаньол
|2:1 Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 31
|12
|20.
|Леганес
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 28
|10
Сельта
84.4% (119)
Ничья
12.8% (18)
Мальорка
2.8% (4)
2:1 Сельта
40.4% (57)
1:0 Сельта
24.8% (35)
2:0 Сельта
12.8% (18)
1:1 Ничья
12.1% (17)
3:1 Сельта
4.3% (6)
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