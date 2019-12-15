Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

96' Удар от ворот произведет Мальорка

96' Что за промах! У Санти Мина была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

95' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Матч возобновлен

93' Рейна Маноло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Выглядело как неплохой момент. Олаза Лукас из команды Сельта закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

92' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Мальорка

91' Гамес Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Олаза Лукас из команды Сельта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

90' Сегодняшная посещаемость составляет 13247 болельщиков

90' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Сельта

88' Чаварриа Пабло не смог попасть в створ ударом издали

87' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Рефери не любит споров - именно за это Рейна Маноло сейчас получил желтую

78' УДАЛЕНИЕ! - Раильо Антонио получает красную карточку после второй желтой

78' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

77' Игрок команды Мальорка сделал подножку сопернику.

76' Игрок команды Сельта сделал подножку сопернику.

76' Какой шанс! Систо Пионе могла забить, но мяч после ее удара был выбит с линии!

74' Санти Мина совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Хорошо играет на выходе Рубен Бланко - мяч в ее руках

73' Олаза Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

72' Васкес Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Судья подбегает и показывает Эрнандес Хуан из команды Мальорка отложенную желтую карточку за фол.

71' Удар от ворот произведет Мальорка

71' Лоботка Станислав не смог попасть в створ ударом издали

69' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Хорошо играет на выходе Рубен Бланко - мяч в ее руках

66' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Раильо Антонио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

64' Браис Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Араухо Нестор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Г О О О О Л - Аспас Яго из команды Сельта забивает с точки!

49' После проверки VAR судья не изменил решения - Сельта пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Будимир Анте наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.