Испания: Ла Лига 2019-2020

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Сельта
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 13247
Мальорка
0'
1:0
20' Гол
Рафинья Алькантара
33' Желтая карточка
Айду Джозеф
1:1
33' Пенальти
Сальва Севилья
45' Желтая карточка
Будимир Анте
2:1
50' Пенальти
Аспас Яго
57' Желтая карточка
Араухо Нестор
65' Желтая карточка
Раильо Антонио
71' Желтая карточка
Эрнандес Хуан
74' Желтая карточка
Санти Мина
78' Вторая желтая карточка
Раильо Антонио
79' Желтая карточка
Рейна Маноло
2:2
83' Гол
Будимир Анте
90'+7
13
Рубен
Бланко
20
Васкес
Кевин
18
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
14
Лоботка
Станислав
5
Йокушлу
Окай
12
Рафинья
Алькантара
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
11
Систо
Пионе
1
Рейна
Маноло
15
Гамес
Франсиско
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Агбеньену
Лумор
8
Сальва
Севилья
12
Баба
Идрис
23
Фебас
Алейкс
14
Родригес
Даниэль
22
Будимир
Анте
26
Кубо
Такефуса
Сельта
4-3-3
Мальорка
4-3-3

Ход матча

20'
Рафинья Алькантара
(Олаза Лукас)
1:0
33'
Айду Джозеф
 
33'
1:1
Сальва Севилья
45'
 
Будимир Анте
46'
 
Эрнандес Хуан
Фебас Алейкс
50'
Аспас Яго
2:1
57'
Араухо Нестор
 
62'
 
Лаго Жуниор
Сальва Севилья
65'
 
Раильо Антонио
66'
Санти Мина
Браис Мендес
 
71'
 
Эрнандес Хуан
74'
Санти Мина
 
77'
 
Чаварриа Пабло
Кубо Такефуса
78'
 
Раильо Антонио
79'
 
Рейна Маноло
83'
2:2
Будимир Анте
(Эрнандес Хуан)
90'
Гарсия Хуан II
Васкес Кевин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта
Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта
Мальорка Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал
Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид

Последние игры между собой

Сельта: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Мальорка: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Мальорка 1:0 Сельта Примера Сельта 1:1 Мальорка Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 16 11 2 3 43 - 20 35
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 11 34
3. Севилья Заявка 16 9 4 3 20 - 15 31
4. Хетафе Заявка 17 8 6 3 26 - 16 30
5. Атлетико М Заявка 17 7 8 2 18 - 10 29
6. Реал Сосьедад Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
7. Атлетик Б Заявка 17 7 6 4 19 - 12 27
8. Валенсия Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
9. Гранада Заявка 17 7 3 7 24 - 22 24
10. Леванте Заявка 17 7 2 8 22 - 26 23
11. Осасуна Заявка 17 5 8 4 22 - 20 23
12. Бетис 1:2 Заявка 17 6 4 7 23 - 29 22
13. Вильярреал Заявка 16 5 4 7 28 - 24 19
14. Алавес Заявка 17 5 4 8 18 - 24 19
15. Вальядолид Заявка 17 4 7 6 14 - 20 19
16. Эйбар Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
17. Мальорка Заявка 17 4 3 10 18 - 30 15
18. Сельта Заявка 17 3 5 9 14 - 25 14
19. Эспаньол 2:1 Заявка 17 3 3 11 12 - 31 12
20. Леганес Заявка 17 2 4 11 12 - 28 10
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сельта 2:2 Мальорка
Сельта
84.4% (119)
Ничья
12.8% (18)
Мальорка
2.8% (4)
2:1 Сельта
40.4% (57)
1:0 Сельта
24.8% (35)
2:0 Сельта
12.8% (18)
1:1 Ничья
12.1% (17)
3:1 Сельта
4.3% (6)
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