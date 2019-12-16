Турция: Суперлига 2019-2020

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Трабзонспор
1:2
Конец матча

Стадион:
Денизлиспор
0'
1:0
21' Гол в свои ворота
Oguz Yilmaz
56' Желтая карточка
Юмлу Мустафа
1:1
59' Гол
Родальега Уго
1:2
82' Гол
Родальега Уго
90'+5
1
Чакыр
Угурджан
47
Перейра
Жоау
4
Тюркмен
Хюсейин
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
8
Соса
Хосе
12
Оби
Микель
Джон
20
Сари
Юсуф
19
Старридж
Даниэль
9
Нвакаеме
Энтони
11
Сорлот
Александр
33
Стаховяк
Адам
61
Явру
Зеки
5
Юмлу
Мустафа
15
Oguz
Yilmaz
21
Бергдич
Закария
9
Сако
Хади
8
Муравски
Радослав
70
Шахан
Олджай
10
Айсатти
Исмаил
77
Бэрроу
Моду
7
Родальега
Уго
Трабзонспор
4-2-3-1
Денизлиспор
4-2-3-1

Ход матча

21'
Oguz Yilmaz
1:0
46'
 
Лопеш Тьягу
Бергдич Закария
56'
 
Юмлу Мустафа
59'
 
Эступиньян Оскар
Шахан Олджай
59'
1:1
Родальега Уго
(Айсатти Исмаил)
67'
Пармак Абдулкадир
Сари Юсуф
 
67'
Экубан Калеб
Старридж Даниэль
 
82'
1:2
Родальега Уго
86'
Афдияй Донис
Оби Микель Джон
 
90'
 
Мбамба Марк
Родальега Уго

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Базель 2:0 Трабзонспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор Алтай 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Галатасарай
Трабзонспор 0:1 Хетафе Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Краснодар 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Краснодар Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Базель Трабзонспор 4:1 Бешикташ Сивасспор 2:1 Трабзонспор Хетафе 1:0 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Фенербахче 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 АЕК
Денизлиспор Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор
Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор

Последние игры между собой

Трабзонспор: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Трабзонспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:2 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Трабзонспор Суперлига
Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 15 10 3 2 32 - 14 33
2. Бешикташ 15 8 3 4 22 - 18 27
3. Истанбул Башакшехир 15 7 6 2 23 - 15 27
4. Трабзонспор 15 7 5 3 28 - 17 26
5. Фенербахче 15 7 4 4 29 - 19 25
6. Галатасарай 15 6 6 3 17 - 13 24
7. Малатьяспор 15 6 5 4 31 - 19 23
8. Аланьяспор 15 6 5 4 24 - 14 23
9. Денизлиспор 15 6 3 6 16 - 16 21
10. Гёзтепе 15 5 6 4 17 - 17 21
11. Газишехир Газиантеп 15 5 5 5 21 - 24 20
12. Ризеспор 15 5 2 8 14 - 25 17
13. Генчлербирлиги 15 4 5 6 25 - 26 17
14. Касымпаша 15 4 3 8 22 - 25 15
15. Коньяспор 15 3 6 6 14 - 21 15
16. Антальяспор 15 2 5 8 12 - 26 11
17. Анкарагюджю 15 2 4 9 11 - 30 10
18. Кайсериспор 15 2 4 9 13 - 32 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    21'
    ГООООООООЛ - Oguz Yilmaz очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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