Турция: Суперлига 2019-2020
Трабзонспор
1:2
Конец матча
Стадион: Шенол Гюнеш
Денизлиспор
1:0
21' Гол в свои воротаOguz Yilmaz
56' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
1:1
59' ГолРодальега Уго
1:2
82' ГолРодальега Уго
47
Перейра
Жоау
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
20
Сари
Юсуф
61
Явру
Зеки
15
Oguz
Yilmaz
70
Шахан
Олджай
77
Бэрроу
Моду
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Перейра ЖоауЗащитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
77 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сари ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Онази ОджениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
-
90 Асан Серкан
-
Главный тренер: Унал Караман
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Чалик БуракПолузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Акьюз МехметНападающий
-
27 Emre Saglik
-
-
Главный тренер: Мехмет Оздилек
Ход матча
21'
1:0
56'
59'
1:1
82'
1:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8Базель 2:0 Трабзонспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор Алтай 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Галатасарай
Трабзонспор 0:1 Хетафе Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Краснодар 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Краснодар Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Базель Трабзонспор 4:1 Бешикташ Сивасспор 2:1 Трабзонспор Хетафе 1:0 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Фенербахче 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 АЕК
Денизлиспор Последние 20 матчей: +9 =5 -6Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор
Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|15
|10
|3
|2
|32 - 14
|33
|2.
|Бешикташ
|15
|8
|3
|4
|22 - 18
|27
|3.
|Истанбул Башакшехир
|15
|7
|6
|2
|23 - 15
|27
|4.
|Трабзонспор
|15
|7
|5
|3
|28 - 17
|26
|5.
|Фенербахче
|15
|7
|4
|4
|29 - 19
|25
|6.
|Галатасарай
|15
|6
|6
|3
|17 - 13
|24
|7.
|Малатьяспор
|15
|6
|5
|4
|31 - 19
|23
|8.
|Аланьяспор
|15
|6
|5
|4
|24 - 14
|23
|9.
|Денизлиспор
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|10.
|Гёзтепе
|15
|5
|6
|4
|17 - 17
|21
|11.
|Газишехир Газиантеп
|15
|5
|5
|5
|21 - 24
|20
|12.
|Ризеспор
|15
|5
|2
|8
|14 - 25
|17
|13.
|Генчлербирлиги
|15
|4
|5
|6
|25 - 26
|17
|14.
|Касымпаша
|15
|4
|3
|8
|22 - 25
|15
|15.
|Коньяспор
|15
|3
|6
|6
|14 - 21
|15
|16.
|Антальяспор
|15
|2
|5
|8
|12 - 26
|11
|17.
|Анкарагюджю
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|18.
|Кайсериспор
|15
|2
|4
|9
|13 - 32
|10
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