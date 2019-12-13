Турция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Аланьяспор
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Антальяспор
0'
2' Желтая карточка
Каплан Ферхат
11'
28
Марафона
Карлош
14
Байяно
Вандерсон
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
21
Н'Сакала
Фабрис
26
Сиопис
Манолис
8
Учан
Салих
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
10
Фернандес
Джуниор
99
Бамму
Ясин
35
Каплан
Ферхат
30
Сангаре
Назим
28
Челюстка
Ондржей
3
Анжело
Диего
6
Альбайрак
Эрен
8
Шарлес
Фернандо
19
Ufuk
Akyol
7
Синик
Догукан
88
Озмерт
Хакан
92
Шахешух
Атиф
23
Амилтон
Минервино
Аланьяспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-1-2-1-2

Ход матча

2'
 
Каплан Ферхат

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Аланьяспор Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Галатасарай 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Гёзтепе
Аланьяспор 2:1 Адана Демирспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир Аланьяспор 3:0 Инегёлспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 5:2 Ризеспор Аланьяспор 2:2 Десна Бешикташ 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Фенербахче Антальяспор 0:0 Аланьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Касымпаша Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Брешия
Антальяспор Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Антальяспор 1:3 Трабзонспор Эюпспор 0:3 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп
Ризеспор 1:0 Антальяспор Антальяспор 1:2 Бешикташ Nigde Anadolu FK 0:0 Антальяспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Фенербахче 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 3:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Кайсериспор Антальяспор 0:0 Аланьяспор Коньяспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Гёзтепе 0:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Антальяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Аланьяспор 0:0 Антальяспор

Последние игры между собой

Аланьяспор: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Антальяспор: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Антальяспор 0:0 Аланьяспор Товарищеские матчи Аланьяспор 0:0 Антальяспор Товарищеские матчи Антальяспор 3:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 0:1 Антальяспор Суперлига
Аланьяспор 1:1 Антальяспор Товарищеские матчи Аланьяспор 3:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 3:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 3:3 Антальяспор Товарищеские матчи Антальяспор 2:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:1 Антальяспор Суперлига Аланьяспор 0:0 Антальяспор Турецкая первая лига Антальяспор 0:4 Аланьяспор Турецкая первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 14 9 3 2 29 - 13 30
2. Бешикташ 14 8 3 3 22 - 16 27
3. Трабзонспор 14 7 5 2 27 - 15 26
4. Истанбул Башакшехир 14 7 5 2 22 - 14 26
5. Фенербахче 14 7 4 3 28 - 16 25
6. Галатасарай 14 6 5 3 15 - 11 23
7. Аланьяспор 0:0 15 6 5 4 24 - 14 23
8. Гёзтепе 14 5 6 3 16 - 14 21
9. Малатьяспор 14 5 5 4 29 - 19 20
10. Денизлиспор 14 5 3 6 14 - 15 18
11. Ризеспор 14 5 2 7 14 - 22 17
12. Газишехир Газиантеп 14 4 5 5 18 - 24 17
13. Генчлербирлиги 14 3 5 6 22 - 25 14
14. Коньяспор 14 3 5 6 13 - 20 14
15. Касымпаша 14 3 3 8 19 - 25 12
16. Антальяспор 0:0 15 2 5 8 12 - 26 11
17. Кайсериспор 14 2 4 8 13 - 29 10
18. Анкарагюджю 14 2 3 9 9 - 28 9
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    2'
    Каплан Ферхат получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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