Турция: Суперлига 2019-2020
Аланьяспор
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
Антальяспор
2' Желтая карточкаКаплан Ферхат
99
Бамму
Ясин
19
Ufuk
Akyol
88
Озмерт
Хакан
92
Шахешух
Атиф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бамму ЯсинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Булут ОнурЗащитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Umut Gunes
-
71 Veysel Unal
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ufuk AkyolПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
92 Шахешух АтифНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Боффин РуудВратарь
-
17 Чамдал ТарикЗащитник
- Защитник
-
22 Алпсой ХарунПолузащитник
-
20 Чико ЛуисПолузащитник
-
21 Озкан СердарПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Paul Mukairu
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Аланьяспор Последние 20 матчей: +10 =6 -4Галатасарай 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Гёзтепе
Аланьяспор 2:1 Адана Демирспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир Аланьяспор 3:0 Инегёлспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 5:2 Ризеспор Аланьяспор 2:2 Десна Бешикташ 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Фенербахче Антальяспор 0:0 Аланьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Касымпаша Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Брешия
Антальяспор Последние 20 матчей: +4 =8 -8Антальяспор 1:3 Трабзонспор Эюпспор 0:3 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп
Ризеспор 1:0 Антальяспор Антальяспор 1:2 Бешикташ Nigde Anadolu FK 0:0 Антальяспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Фенербахче 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 3:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Кайсериспор Антальяспор 0:0 Аланьяспор Коньяспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Гёзтепе 0:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Антальяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Аланьяспор 0:0 Антальяспор
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Антальяспор: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Аланьяспор 1:1 Антальяспор Товарищеские матчи Аланьяспор 3:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 3:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 3:3 Антальяспор Товарищеские матчи Антальяспор 2:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:1 Антальяспор Суперлига Аланьяспор 0:0 Антальяспор Турецкая первая лига Антальяспор 0:4 Аланьяспор Турецкая первая лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|14
|9
|3
|2
|29 - 13
|30
|2.
|Бешикташ
|14
|8
|3
|3
|22 - 16
|27
|3.
|Трабзонспор
|14
|7
|5
|2
|27 - 15
|26
|4.
|Истанбул Башакшехир
|14
|7
|5
|2
|22 - 14
|26
|5.
|Фенербахче
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|6.
|Галатасарай
|14
|6
|5
|3
|15 - 11
|23
|7.
|Аланьяспор
|0:0
|15
|6
|5
|4
|24 - 14
|23
|8.
|Гёзтепе
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|9.
|Малатьяспор
|14
|5
|5
|4
|29 - 19
|20
|10.
|Денизлиспор
|14
|5
|3
|6
|14 - 15
|18
|11.
|Ризеспор
|14
|5
|2
|7
|14 - 22
|17
|12.
|Газишехир Газиантеп
|14
|4
|5
|5
|18 - 24
|17
|13.
|Генчлербирлиги
|14
|3
|5
|6
|22 - 25
|14
|14.
|Коньяспор
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|15.
|Касымпаша
|14
|3
|3
|8
|19 - 25
|12
|16.
|Антальяспор
|0:0
|15
|2
|5
|8
|12 - 26
|11
|17.
|Кайсериспор
|14
|2
|4
|8
|13 - 29
|10
|18.
|Анкарагюджю
|14
|2
|3
|9
|9 - 28
|9
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