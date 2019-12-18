Германия: Бундеслига 2019-2020

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Айнтрахт Фр
2:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 50300
Кёльн
0'
1:0
6' Гол
Хинтереггер Мартин
2:0
30' Гол
Пасьенса Гонсало
32' Желтая карточка
Чендлер Тимоти
35' Желтая карточка
Скири Эйе
2:1
44' Гол
Хектор Йонас
2:2
72' Гол
Борнаув Себастьян
2:3
81' Гол
Дрекслер Доминик
82' Желтая карточка
Каттербах Ноа
90' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
90' Желтая карточка
Кайнц Флориан
2:4
90' Гол
Якобс Исмаил
90' Желтая карточка
Якобс Исмаил
90'+6
29
Видвальд
Феликс
18
Туре
Альмами
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
22
Чендлер
Тимоти
17
Роде
Себастьян
28
Кор
Доминик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
39
Пасьенса
Гонсало
9
Дост
Бас
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
34
Каттербах
Ноа
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
29
Jan
Thielmann
24
Дрекслер
Доминик
38
Якобс
Исмаил
15
Кордоба
Джон
Айнтрахт Фр
3-4-1-2
Кёльн
4-2-3-1

Ход матча

6'
Хинтереггер Мартин
(Костич Филип)
1:0
30'
Пасьенса Гонсало
(Костич Филип)
2:0
32'
Чендлер Тимоти
 
33'
Соу Джибриль
Роде Себастьян
 
35'
 
Скири Эйе
44'
2:1
Хектор Йонас
(Jan Thielmann)
62'
Н'Дика Эван
Пасьенса Гонсало
 
62'
 
Кайнц Флориан
Jan Thielmann
72'
2:2
Борнаув Себастьян
(Кайнц Флориан)
81'
2:3
Дрекслер Доминик
(Кайнц Флориан)
82'
 
Каттербах Ноа
84'
Андре Силва
Кор Доминик
 
90'
 
Теродде Симон
Дрекслер Доминик
90'
Хинтереггер Мартин
 
90'
 
Модест Антони
Кордоба Джон
90'
 
Кайнц Флориан
90'
2:4
Якобс Исмаил
(Модест Антони)
90'
 
Якобс Исмаил

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 7 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 10
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр
Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Гиссен 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Витория Гимарайнш 0:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал
Кёльн Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн
Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм Фортуна 2:0 Кёльн Саарбрюккен 3:2 Кёльн Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн Виктория Кёльн 0:6 Кёльн Шальке 04 1:1 Кёльн Кёльн 0:4 Герта Бавария 4:0 Кёльн Кёльн 0:1 Боруссия М Фрайбург 1:2 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Кёльн Веен Висбаден 3:3 Кёльн Саутгемптон 2:0 Кёльн

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Кёльн: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Айнтрахт Фр 4:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн Бундеслига
Кёльн 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 6:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Кёльн Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 16 11 1 4 33 - 18 34
2. РБ Лейпциг Заявка 16 10 4 2 45 - 19 34
3. Бавария Заявка 16 9 3 4 44 - 22 30
4. Боруссия Д Заявка 16 8 6 2 40 - 22 30
5. Шальке 04 Заявка 16 8 5 3 27 - 19 29
6. Фрайбург Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
7. Байер Л Заявка 16 7 4 5 22 - 21 25
8. Хоффенхайм Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
9. Вольфсбург Заявка 16 6 6 4 18 - 16 24
10. Аугсбург Заявка 16 6 5 5 27 - 28 23
11. Унион Берлин Заявка 16 6 2 8 19 - 22 20
12. Майнц Заявка 16 6 0 10 25 - 38 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 16 5 3 8 26 - 27 18
14. Герта Заявка 16 5 3 8 22 - 29 18
15. Кёльн Заявка 16 4 2 10 18 - 32 14
16. Вердер Заявка 16 3 5 8 23 - 40 14
17. Фортуна Заявка 16 3 3 10 16 - 35 12
18. Падерборн Заявка 16 2 3 11 18 - 35 9
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн
Айнтрахт Фр
93.1% (135)
Ничья
6.9% (10)
Кёльн
0% (0)
2:1 Айнтрахт Фр
46.9% (68)
2:0 Айнтрахт Фр
21.4% (31)
1:0 Айнтрахт Фр
13.1% (19)
3:1 Айнтрахт Фр
7.6% (11)
1:1 Ничья
4.8% (7)
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