Германия: Бундеслига 2019-2020
Айнтрахт Фр
2:4
Конец матча
Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 50300
Кёльн
1:0
6' ГолХинтереггер Мартин
2:0
30' ГолПасьенса Гонсало
32' Желтая карточкаЧендлер Тимоти
35' Желтая карточкаСкири Эйе
2:1
44' ГолХектор Йонас
2:2
72' ГолБорнаув Себастьян
2:3
81' ГолДрекслер Доминик
82' Желтая карточкаКаттербах Ноа
90' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
90' Желтая карточкаКайнц Флориан
2:4
90' ГолЯкобс Исмаил
90' Желтая карточкаЯкобс Исмаил
18
Туре
Альмами
28
Кор
Доминик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
38
Якобс
Исмаил
15
Кордоба
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
-
9 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Якобс ИсмаилПолузащитник
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
32 Краль ЮлианВратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
-
13 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
6'
30'
2:0
32'
35'
44'
2:1
72'
81'
82'
90'
90'
2:4
90'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
7 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 10
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =3 -9Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр
Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Гиссен 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Витория Гимарайнш 0:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал
Кёльн Последние 20 матчей: +5 =3 -12Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн
Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм Фортуна 2:0 Кёльн Саарбрюккен 3:2 Кёльн Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн Виктория Кёльн 0:6 Кёльн Шальке 04 1:1 Кёльн Кёльн 0:4 Герта Бавария 4:0 Кёльн Кёльн 0:1 Боруссия М Фрайбург 1:2 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Кёльн Веен Висбаден 3:3 Кёльн Саутгемптон 2:0 Кёльн
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Кёльн: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Кёльн 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 6:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Кёльн Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|33 - 18
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|45 - 19
|34
|3.
|Бавария
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|44 - 22
|30
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|40 - 22
|30
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|27 - 19
|29
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|7.
|Байер Л
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 21
|25
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|18 - 16
|24
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 28
|23
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 22
|20
|12.
|Майнц
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|25 - 38
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|26 - 27
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 29
|18
|15.
|Кёльн
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 32
|14
|16.
|Вердер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 40
|14
|17.
|Фортуна
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 35
|12
|18.
|Падерборн
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 35
|9
Айнтрахт Фр
93.1% (135)
Ничья
6.9% (10)
Кёльн
0% (0)
2:1 Айнтрахт Фр
46.9% (68)
2:0 Айнтрахт Фр
21.4% (31)
1:0 Айнтрахт Фр
13.1% (19)
3:1 Айнтрахт Фр
7.6% (11)
1:1 Ничья
4.8% (7)
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