Германия: Бундеслига 2019-2020

Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 50300 болельщиков

96' Ismail Jakobs сняла футболку и получила желтую карточку.

94' Г О О О О Л - Ismail Jakobs изменил счет на табло!

94' ШАНС! Ismail Jakobs вышел один-на-один с голкипером...

94' Модест Антони разрезает оборону соперника отличным пасом

94' Теродде Симон разрезает оборону соперника отличным пасом

94' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Кайнц Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

92' Хасебе Макото навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Хинтереггер Мартин получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' Ох, нехорошо это выглядит. Дрекслер Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Дрекслер Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Ismail Jakobs получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Каттербах Ноа получает желтую карточку за неспортивное поведение

81' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Кайнц Флориан из команды Кёльн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

80' Хорошо играет на выходе Видвальд Феликс - мяч в ее руках

79' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Кёльн

78' Дост Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Хектор Йонас наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

76' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

76' Чендлер Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Хектор Йонас из команды Кёльн плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

75' Ismail Jakobs нанес удар, но тот был заблокирован.

74' Хорошие скиллы дриблинга показывает Дрекслер Доминик , обходя своих соперников

72' Г О О О О Л - Борнаув Себастьян классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

72' Видвальд Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Чендлер Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Видвальд Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Видвальд Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Каттербах Ноа из команды Кёльн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

66' Удар от ворот произведет Кёльн

66' Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Хектор Йонас из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Хектор Йонас из команды Кёльн плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

63' Ismail Jakobs из команды Кёльн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

62' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Тактическая замена. Jan Thielmann уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан

62' Айнтрахт Фр делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

60' Хорошо играет на выходе Хорн Тимо - мяч в ее руках

60' Хасебе Макото навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Ох, нехорошо это выглядит. Кордоба Джон получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Кордоба Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Пространство открывается для Дрекслер Доминик , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

57' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Шмиц Бенно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Хорошие скиллы дриблинга показывает Костич Филип , обходя своих соперников

55' Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Каттербах Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Ох, нехорошо это выглядит. Дост Бас получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Дост Бас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Хорошо играет на выходе Хорн Тимо - мяч в ее руках

51' Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Каттербах Ноа из команды Кёльн играет в стеночку с партнером по команде. Ismail Jakobs это был.

46' Ismail Jakobs из команды Кёльн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.