Германия: Бундеслига 2 2019-2020
0:1
15' ГолШтольце Себастьян
0:2
32' ГолAndreas Albers
1:2
42' ГолГанвула Сильвер
56' Желтая карточкаAndreas Geipl
57' Вторая желтая карточкаAndreas Geipl
1:3
64' ГолШтольце Себастьян
23
Теше
Роберт
17
Блум
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Блум ДанниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Вайландт ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Чхон-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
31 Tom BaackЗащитник
-
34 Книппинг ТимЗащитник
-
17 Oliver HeinЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
Ход матча
15'
32'
42'
1:2
56'
57'
64'
1:3
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Бохум Последние 20 матчей: +5 =9 -6Бохум 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бохум 1:1 Оснабрюк
Санкт-Паули 1:1 Бохум Бохум 3:1 Нюрнберг Бохум 1:2 Бавария Хольштайн Киль 2:1 Бохум Бохум 3:3 Карлсруэ Хайденхайм 2:3 Бохум Бохум 2:2 Дармштадт Зандхаузен 1:1 Бохум Бохум 2:2 Динамо Дрезден Штуттгарт 2:1 Бохум Бохум 3:3 Веен Висбаден Гамбург 1:0 Бохум Баунаталь 2:3 Бохум Бохум 3:3 Арминия Ян 3:1 Бохум Бохум 1:1 Герта
Ян Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ян 1:0 Санкт-Паули Карлсруэ 4:1 Ян Ян 3:1 Хайденхайм
Последние игры между собой
Бохум: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Ян: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|18
|9
|7
|2
|35 - 21
|34
|2.
|Штуттгарт
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|3.
|Гамбург
|18
|8
|7
|3
|36 - 19
|31
|4.
|Хайденхайм
|2:0
|18
|8
|6
|4
|26 - 17
|30
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|18
|8
|5
|5
|29 - 26
|29
|6.
|Оснабрюк
|0:2
|18
|7
|5
|6
|24 - 18
|26
|7.
|Ян
|3:1
|18
|7
|5
|6
|32 - 27
|26
|8.
|Зандхаузен
|2:1
|18
|6
|8
|4
|21 - 19
|26
|9.
|Гройтер Фюрт
|18
|7
|4
|7
|25 - 24
|25
|10.
|Хольштайн Киль
|1:2
|18
|6
|4
|8
|28 - 30
|22
|11.
|Санкт-Паули
|18
|5
|6
|7
|24 - 23
|21
|12.
|Ганновер 96
|18
|5
|6
|7
|22 - 30
|21
|13.
|Дармштадт
|18
|4
|9
|5
|20 - 25
|21
|14.
|Бохум
|1:3
|18
|4
|8
|6
|31 - 34
|20
|15.
|Карлсруэ
|18
|4
|8
|6
|29 - 36
|20
|16.
|Нюрнберг
|18
|4
|7
|7
|26 - 34
|19
|17.
|Веен Висбаден
|18
|4
|5
|9
|21 - 35
|17
|18.
|Динамо Дрезден
|18
|3
|4
|11
|17 - 34
|13
Загрузка...