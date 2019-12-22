Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Бохум
1:3
Второй тайм: 77'
Ян
0'
0:1
15' Гол
Штольце Себастьян
0:2
32' Гол
Andreas Albers
1:2
42' Гол
Ганвула Сильвер
56' Желтая карточка
Andreas Geipl
57' Вторая желтая карточка
Andreas Geipl
1:3
64' Гол
Штольце Себастьян
77'
1
Manuel
Riemann
2
Гамбоа
Кристиан
5
Декарли
Сауло
4
Simon
Lorenz
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
9
Цоллер
Симон
17
Блум
Данни
35
Ганвула
Сильвер
18
Винтцаймер
Мануэль
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
28
Sebastian
Nachreiner
14
Коррейя
Марсель
36
Окороджи
Чима
5
Гимбер
Бенедикт
8
Andreas
Geipl
9
Jan
George
22
Штольце
Себастьян
15
Marco
Gruettner
19
Andreas
Albers
Бохум
4-2-2-2
Ян
4-2-2-2

Ход матча

15'
0:1
Штольце Себастьян
(Саллер Бенедикт)
32'
0:2
Andreas Albers
(Штольце Себастьян)
42'
Ганвула Сильвер
(Цоллер Симон)
1:2
56'
 
Andreas Geipl
57'
 
Andreas Geipl
61'
Ли Чхон-Ён
Винтцаймер Мануэль
 
64'
1:3
Штольце Себастьян
(Jan George)
73'
Осей-Туту Джорди
Simon Lorenz
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Бохум Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Бохум 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бохум 1:1 Оснабрюк
Санкт-Паули 1:1 Бохум Бохум 3:1 Нюрнберг Бохум 1:2 Бавария Хольштайн Киль 2:1 Бохум Бохум 3:3 Карлсруэ Хайденхайм 2:3 Бохум Бохум 2:2 Дармштадт Зандхаузен 1:1 Бохум Бохум 2:2 Динамо Дрезден Штуттгарт 2:1 Бохум Бохум 3:3 Веен Висбаден Гамбург 1:0 Бохум Баунаталь 2:3 Бохум Бохум 3:3 Арминия Ян 3:1 Бохум Бохум 1:1 Герта
Ян Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ян 1:0 Санкт-Паули Карлсруэ 4:1 Ян Ян 3:1 Хайденхайм
Дармштадт 2:2 Ян Ян 3:3 Оснабрюк Нюрнберг 1:1 Ян Ян 1:0 Зандхаузен Хольштайн Киль 1:2 Ян Ян 2:2 Гамбург Динамо Дрезден 2:1 Ян Ян 2:3 Штуттгарт Веен Висбаден 0:5 Ян Ян 1:3 Арминия Гройтер Фюрт 1:0 Ян Саарбрюккен 3:2 Ян Ганновер 96 1:1 Ян Ян 3:1 Бохум Ян 2:1 Майнц Ян 2:3 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Бохум: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Ян: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Ян 3:1 Бохум Бундеслига 2 Ян 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:3 Ян Бундеслига 2 Бохум 1:1 Ян Бундеслига 2
Ян 0:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:2 Ян Бундеслига 2 Ян 0:1 Бохум Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 18 9 7 2 35 - 21 34
2. Штуттгарт 18 9 4 5 30 - 24 31
3. Гамбург 18 8 7 3 36 - 19 31
4. Хайденхайм 2:0 18 8 6 4 26 - 17 30
5. Эрцгебирге Ауэ 18 8 5 5 29 - 26 29
6. Оснабрюк 0:2 18 7 5 6 24 - 18 26
7. Ян 3:1 18 7 5 6 32 - 27 26
8. Зандхаузен 2:1 18 6 8 4 21 - 19 26
9. Гройтер Фюрт 18 7 4 7 25 - 24 25
10. Хольштайн Киль 1:2 18 6 4 8 28 - 30 22
11. Санкт-Паули 18 5 6 7 24 - 23 21
12. Ганновер 96 18 5 6 7 22 - 30 21
13. Дармштадт 18 4 9 5 20 - 25 21
14. Бохум 1:3 18 4 8 6 31 - 34 20
15. Карлсруэ 18 4 8 6 29 - 36 20
16. Нюрнберг 18 4 7 7 26 - 34 19
17. Веен Висбаден 18 4 5 9 21 - 35 17
18. Динамо Дрезден 18 3 4 11 17 - 34 13


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