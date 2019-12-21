Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Санкт-Паули
2:0
Первый тайм: 45'
Арминия
0'
1:0
3' Гол
Верман Хенк
2:0
25' Гол
Верман Хенк
45'
30
Химмельман
Робин
19
Цандер
Лука-Милан
3
Оэстигор
Лео
15
Бубалья
Даниэль
43
Sebastian
Ohlsson
I
37
Finn
Becker
12
Мияичи
Рио
28
Собота
Вальдемар
10
Бухтманн
Кристофер
9
Viktor
Gyoekeres
25
Верман
Хенк
1
Stefan
Ortega
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Joakim
Nilsson
II
8
Хартерц
Флориан
19
Manuel
Prietl
30
Хартель
Марсель
25
Клаусс
Джонатан
14
Эдмундссон
Йохан
21
Фогльзаммер
Андреас
9
Клос
Фабиан
Санкт-Паули
4-1-4-1
Арминия
4-2-3-1

Ход матча

3'
Верман Хенк
(Собота Вальдемар)
1:0
25'
Верман Хенк
(Viktor Gyoekeres)
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули
Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт
Арминия Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен
Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия Арминия 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 2:5 Арминия Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 4
Арминия: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 3
Арминия 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Арминия Бундеслига 2
Арминия 5:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Арминия 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Санкт-Паули Товарищеские матчи Санкт-Паули 0:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 0:2 18 9 7 2 35 - 20 34
2. Гамбург 1:1 18 8 7 3 35 - 18 31
3. Штуттгарт 0:1 18 9 3 6 28 - 23 30
4. Эрцгебирге Ауэ 1:0 18 8 5 5 27 - 25 29
5. Хайденхайм 17 7 6 4 24 - 17 27
6. Оснабрюк 17 7 5 5 24 - 16 26
7. Гройтер Фюрт 0:1 18 7 4 7 24 - 22 25
8. Ян 17 6 5 6 29 - 26 23
9. Зандхаузен 17 5 8 4 19 - 18 23
10. Ганновер 96 1:0 18 6 5 7 21 - 28 23
11. Хольштайн Киль 17 6 4 7 27 - 28 22
12. Санкт-Паули 2:0 18 5 6 7 23 - 23 21
13. Дармштадт 1:1 18 4 9 5 19 - 24 21
14. Бохум 17 4 8 5 30 - 31 20
15. Карлсруэ 18 4 8 6 29 - 36 20
16. Нюрнберг 18 4 7 7 26 - 34 19
17. Веен Висбаден 18 4 5 9 21 - 35 17
18. Динамо Дрезден 18 3 4 11 17 - 34 13


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