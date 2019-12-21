Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Санкт-Паули
2:0
Первый тайм: 45'
Арминия
1:0
3' ГолВерман Хенк
2:0
25' ГолВерман Хенк
37
Finn
Becker
12
Мияичи
Рио
25
Верман
Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Finn BeckerПолузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Верман ХенкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тащи БорисНападающий
-
-
34 Mert Kuyucu
-
Главный тренер: Луукай Йош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
-
6 Шюц ТомПолузащитник
-
32 Keanu StaudeПолузащитник
-
20 Nils SeufertПолузащитник
-
29 Суку СебиоНападающий
-
-
16 Fabian Kunze
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
Ход матча
3'
1:0
25'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =5 -9Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули
Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт
Арминия Последние 20 матчей: +11 =7 -2Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен
Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия Арминия 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 2:5 Арминия Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 4
Арминия: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 3
Арминия 5:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Арминия 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Санкт-Паули Товарищеские матчи Санкт-Паули 0:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|0:2
|18
|9
|7
|2
|35 - 20
|34
|2.
|Гамбург
|1:1
|18
|8
|7
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Штуттгарт
|0:1
|18
|9
|3
|6
|28 - 23
|30
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:0
|18
|8
|5
|5
|27 - 25
|29
|5.
|Хайденхайм
|17
|7
|6
|4
|24 - 17
|27
|6.
|Оснабрюк
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|7.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|18
|7
|4
|7
|24 - 22
|25
|8.
|Ян
|17
|6
|5
|6
|29 - 26
|23
|9.
|Зандхаузен
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|10.
|Ганновер 96
|1:0
|18
|6
|5
|7
|21 - 28
|23
|11.
|Хольштайн Киль
|17
|6
|4
|7
|27 - 28
|22
|12.
|Санкт-Паули
|2:0
|18
|5
|6
|7
|23 - 23
|21
|13.
|Дармштадт
|1:1
|18
|4
|9
|5
|19 - 24
|21
|14.
|Бохум
|17
|4
|8
|5
|30 - 31
|20
|15.
|Карлсруэ
|18
|4
|8
|6
|29 - 36
|20
|16.
|Нюрнберг
|18
|4
|7
|7
|26 - 34
|19
|17.
|Веен Висбаден
|18
|4
|5
|9
|21 - 35
|17
|18.
|Динамо Дрезден
|18
|3
|4
|11
|17 - 34
|13
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