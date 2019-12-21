Германия: Бундеслига 2019-2020
Кёльн
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Рейн Энерги
Вердер
1:0
39' ГолКордоба Джон
45' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
38
Якобс
Исмаил
15
Кордоба
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Якобс ИсмаилПолузащитник
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
32 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шахин НуриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Бартельс ФинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
39'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =3 -11Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург
РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм Фортуна 2:0 Кёльн Саарбрюккен 3:2 Кёльн Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн Виктория Кёльн 0:6 Кёльн Шальке 04 1:1 Кёльн Кёльн 0:4 Герта Бавария 4:0 Кёльн Кёльн 0:1 Боруссия М Фрайбург 1:2 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Кёльн Веен Висбаден 3:3 Кёльн
Вердер Последние 20 матчей: +5 =6 -9Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн Вольфсбург 2:3 Вердер
Вердер 1:2 Шальке 04 Боруссия М 3:1 Вердер Вердер 2:2 Фрайбург Вердер 4:1 Хайденхайм Байер Л 2:2 Вердер Вердер 1:1 Герта Санкт-Паули 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Боруссия Д 2:2 Вердер Вердер 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:2 Вердер Вердер 3:2 Аугсбург Хоффенхайм 3:2 Вердер Вердер 1:3 Фортуна Дельменхорст 1:6 Вердер Вердер 0:0 Эвертон
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Вердер: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Кёльн 4:3 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Кубок Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 4:2 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Кёльн 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Вердер Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|33 - 18
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|17
|10
|4
|3
|45 - 20
|34
|3.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|28 - 19
|32
|4.
|Бавария
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|44 - 22
|31
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|41 - 24
|30
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 28
|27
|7.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 21
|26
|8.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 28
|26
|9.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 22
|25
|10.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|18 - 16
|25
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 22
|20
|12.
|Майнц
|0:0 Заявка
|17
|6
|1
|10
|25 - 38
|19
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|26 - 27
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 29
|18
|15.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|19 - 32
|17
|16.
|Вердер
|0:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 41
|14
|17.
|Фортуна
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 35
|12
|18.
|Падерборн
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 35
|9
Кёльн
52.1% (74)
Ничья
35.9% (51)
Вердер
12% (17)
1:1 Ничья
29.6% (42)
2:1 Кёльн
29.6% (42)
1:0 Кёльн
12% (17)
1:2 Вердер
9.2% (13)
2:0 Кёльн
4.2% (6)
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