Германия: Бундеслига 2019-2020

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Кёльн
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Вердер
0'
1:0
39' Гол
Кордоба Джон
45' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
45'+1
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
34
Каттербах
Ноа
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
29
Jan
Thielmann
24
Дрекслер
Доминик
38
Якобс
Исмаил
15
Кордоба
Джон
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
18
Мойсандер
Никлас
32
Фридль
Марко
35
Эггештайн
Максимилиан
44
Баргфреде
Филипп
30
Классен
Дэви
5
Аугустинссон
Людвиг
39
Голлер
Беньямин
8
Юя
Осако
7
Рашица
Милот
Кёльн
4-2-3-1
Вердер
3-4-3

Ход матча

27'
Верстрате Биргер
Хектор Йонас
 
39'
Кордоба Джон
(Дрекслер Доминик)
1:0
45'
 
Эггештайн Максимилиан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург
РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм Фортуна 2:0 Кёльн Саарбрюккен 3:2 Кёльн Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн Виктория Кёльн 0:6 Кёльн Шальке 04 1:1 Кёльн Кёльн 0:4 Герта Бавария 4:0 Кёльн Кёльн 0:1 Боруссия М Фрайбург 1:2 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Кёльн Веен Висбаден 3:3 Кёльн
Вердер Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн Вольфсбург 2:3 Вердер
Вердер 1:2 Шальке 04 Боруссия М 3:1 Вердер Вердер 2:2 Фрайбург Вердер 4:1 Хайденхайм Байер Л 2:2 Вердер Вердер 1:1 Герта Санкт-Паули 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Боруссия Д 2:2 Вердер Вердер 0:3 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:2 Вердер Вердер 3:2 Аугсбург Хоффенхайм 3:2 Вердер Вердер 1:3 Фортуна Дельменхорст 1:6 Вердер Вердер 0:0 Эвертон

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Вердер: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Кёльн 0:1 Вердер Товарищеские матчи Вердер 0:1 Кёльн Товарищеские матчи Вердер 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига
Кёльн 4:3 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Кубок Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 4:2 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Кёльн 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Вердер Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 16 11 1 4 33 - 18 34
2. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 17 10 4 3 45 - 20 34
3. Шальке 04 1:0 Заявка 17 9 5 3 28 - 19 32
4. Бавария 0:0 Заявка 17 9 4 4 44 - 22 31
5. Боруссия Д Заявка 17 8 6 3 41 - 24 30
6. Хоффенхайм Заявка 17 8 3 6 25 - 28 27
7. Байер Л 0:0 Заявка 17 7 5 5 22 - 21 26
8. Аугсбург 1:0 Заявка 17 7 5 5 28 - 28 26
9. Фрайбург 0:1 Заявка 17 7 4 6 25 - 22 25
10. Вольфсбург 0:0 Заявка 17 6 7 4 18 - 16 25
11. Унион Берлин Заявка 16 6 2 8 19 - 22 20
12. Майнц 0:0 Заявка 17 6 1 10 25 - 38 19
13. Айнтрахт Фр Заявка 16 5 3 8 26 - 27 18
14. Герта Заявка 16 5 3 8 22 - 29 18
15. Кёльн 1:0 Заявка 17 5 2 10 19 - 32 17
16. Вердер 0:1 Заявка 17 3 5 9 23 - 41 14
17. Фортуна Заявка 16 3 3 10 16 - 35 12
18. Падерборн Заявка 16 2 3 11 18 - 35 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 1:0 Вердер
Кёльн
52.1% (74)
Ничья
35.9% (51)
Вердер
12% (17)
1:1 Ничья
29.6% (42)
2:1 Кёльн
29.6% (42)
1:0 Кёльн
12% (17)
1:2 Вердер
9.2% (13)
2:0 Кёльн
4.2% (6)
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