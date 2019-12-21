Германия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Шальке 04
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Фрайбург
0'
1:0
27' Гол
Сердар Суат
45'+1
23
Шуберт
Маркус
20
Кенни
Джонджо
4
Кабак
Озан
24
Ощипка
Бастиан
3
Миранда
Хуан
6
Маскарель
Омар
18
Калиджиури
Даниэль
8
Сердар
Суат
25
Арит
Амин
9
Раман
Бенито
14
Матондо
Рабби
26
Флеккен
Марк
5
Гульде
Мануэль
25
Кох
Робин
23
Хайнц
Доминик
7
Шмид
Жонатан
19
Хаберер
Яник
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
18
Петерсен
Нильс
Шальке 04
4-1-2-1-2
Фрайбург
3-4-2-1

Ход матча

27'
Сердар Суат
(Раман Бенито)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин
Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал
Фрайбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Фрайбург 1:3 Бавария Герта 1:0 Фрайбург Фрайбург 1:0 Вольфсбург Боруссия М 4:2 Фрайбург
Байер Л 1:1 Фрайбург Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Вердер 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:3 Унион Берлин Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:0 Фрайбург Фрайбург 1:0 Карлсруэ Фрайбург 2:2 Боруссия Д Фортуна 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Аугсбург Хоффенхайм 0:3 Фрайбург Фрайбург 4:2 Арау Фрайбург 1:2 Кёльн Падерборн 1:3 Фрайбург Фрайбург 3:0 Майнц

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Фрайбург: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Шальке 04 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига
Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:2 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 3:1 Фрайбург Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 16 11 1 4 33 - 18 34
2. РБ Лейпциг 0:1 Заявка 17 10 4 3 45 - 20 34
3. Шальке 04 1:0 Заявка 17 9 5 3 28 - 19 32
4. Бавария 0:0 Заявка 17 9 4 4 44 - 22 31
5. Боруссия Д Заявка 17 8 6 3 41 - 24 30
6. Хоффенхайм Заявка 17 8 3 6 25 - 28 27
7. Байер Л 0:0 Заявка 17 7 5 5 22 - 21 26
8. Аугсбург 1:0 Заявка 17 7 5 5 28 - 28 26
9. Фрайбург 0:1 Заявка 17 7 4 6 25 - 22 25
10. Вольфсбург 0:0 Заявка 17 6 7 4 18 - 16 25
11. Унион Берлин Заявка 16 6 2 8 19 - 22 20
12. Майнц 0:0 Заявка 17 6 1 10 25 - 38 19
13. Айнтрахт Фр Заявка 16 5 3 8 26 - 27 18
14. Герта Заявка 16 5 3 8 22 - 29 18
15. Кёльн 1:0 Заявка 17 5 2 10 19 - 32 17
16. Вердер 0:1 Заявка 17 3 5 9 23 - 41 14
17. Фортуна Заявка 16 3 3 10 16 - 35 12
18. Падерборн Заявка 16 2 3 11 18 - 35 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Шальке 04 1:0 Фрайбург
Шальке 04
89.3% (125)
Ничья
7.9% (11)
Фрайбург
2.9% (4)
2:1 Шальке 04
47.9% (67)
2:0 Шальке 04
17.9% (25)
1:0 Шальке 04
17.1% (24)
1:1 Ничья
5.7% (8)
3:1 Шальке 04
3.6% (5)
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