Германия: Бундеслига 2019-2020
Шальке 04
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Фелтинс-Арена
Фрайбург
1:0
27' ГолСердар Суат
25
Арит
Амин
26
Флеккен
Марк
25
Кох
Робин
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Карльс ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Резе ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Timo Becker2
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
-
25 Кох РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Тиде НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
27'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +11 =5 -4Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин
Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал
Фрайбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6Фрайбург 1:3 Бавария Герта 1:0 Фрайбург Фрайбург 1:0 Вольфсбург Боруссия М 4:2 Фрайбург
Байер Л 1:1 Фрайбург Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Вердер 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:3 Унион Берлин Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:0 Фрайбург Фрайбург 1:0 Карлсруэ Фрайбург 2:2 Боруссия Д Фортуна 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Аугсбург Хоффенхайм 0:3 Фрайбург Фрайбург 4:2 Арау Фрайбург 1:2 Кёльн Падерборн 1:3 Фрайбург Фрайбург 3:0 Майнц
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Фрайбург: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:2 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 3:1 Фрайбург Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|33 - 18
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|17
|10
|4
|3
|45 - 20
|34
|3.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|28 - 19
|32
|4.
|Бавария
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|44 - 22
|31
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|41 - 24
|30
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 28
|27
|7.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 21
|26
|8.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 28
|26
|9.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 22
|25
|10.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|18 - 16
|25
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 22
|20
|12.
|Майнц
|0:0 Заявка
|17
|6
|1
|10
|25 - 38
|19
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|26 - 27
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 29
|18
|15.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|19 - 32
|17
|16.
|Вердер
|0:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 41
|14
|17.
|Фортуна
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 35
|12
|18.
|Падерборн
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 35
|9
Шальке 04
89.3% (125)
Ничья
7.9% (11)
Фрайбург
2.9% (4)
2:1 Шальке 04
47.9% (67)
2:0 Шальке 04
17.9% (25)
1:0 Шальке 04
17.1% (24)
1:1 Ничья
5.7% (8)
3:1 Шальке 04
3.6% (5)
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