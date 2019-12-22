Германия: Бундеслига 2019-2020

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Падерборн
2:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
1:0
9' Гол
Сабири Абдельхамид
39' Желтая карточка
Фернандеш Желсон
2:0
41' Гол
Шонлау Себастьян
43'
17
Цингерле
Леопольд
20
Жанс
Лоран
15
Килиан
Лука
13
Шонлау
Себастьян
29
Коллинс
Джамилу
9
Прёгер
Кай
19
Сабири
Абдельхамид
8
Гьясула
Клаус
22
Антви-Аджей
Кристофер
31
Цолински
Бен
30
Мамба
Стрели
29
Видвальд
Феликс
3
Фалетт
Симон
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
24
Да
Коста
Данни
28
Кор
Доминик
5
Фернандеш
Желсон
22
Чендлер
Тимоти
11
Гачинович
Мийат
9
Дост
Бас
10
Костич
Филип
Падерборн
4-4-2
Айнтрахт Фр
3-4-3

Ход матча

9'
Сабири Абдельхамид
(Коллинс Джамилу)
1:0
39'
 
Фернандеш Желсон
41'
Шонлау Себастьян
(Прёгер Кай)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Падерборн Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Боруссия М 2:0 Падерборн Падерборн 1:1 Унион Берлин Вердер 0:1 Падерборн Падерборн 2:3 РБ Лейпциг
Боруссия Д 3:3 Падерборн Падерборн 0:1 Аугсбург Хоффенхайм 3:0 Падерборн Байер Л 1:0 Падерборн Падерборн 2:0 Фортуна Кёльн 3:0 Падерборн Веен Висбаден 3:3 Падерборн SpVg Brakel 2:0 Падерборн Падерборн 1:2 Майнц Падерборн 2:3 Бавария Герта 2:1 Падерборн Падерборн 1:5 Шальке 04 Вольфсбург 1:1 Падерборн Падерборн 1:3 Фрайбург Байер Л 3:2 Падерборн Рёдингхаузен 3:3 Падерборн
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта
Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Гиссен 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Витория Гимарайнш 0:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д

Последние игры между собой

Падерборн: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Айнтрахт Фр: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Айнтрахт Фр 4:0 Падерборн Бундеслига Падерборн 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Падерборн 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига 2 Айнтрахт Фр 0:0 Падерборн Бундеслига 2
Падерборн 1:1 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 17 11 4 2 48 - 20 37
2. Боруссия М Заявка 17 11 2 4 33 - 18 35
3. Бавария Заявка 17 10 3 4 46 - 22 33
4. Боруссия Д Заявка 17 8 6 3 41 - 24 30
5. Шальке 04 Заявка 17 8 6 3 29 - 21 30
6. Байер Л Заявка 17 8 4 5 23 - 21 28
7. Хоффенхайм Заявка 17 8 3 6 25 - 28 27
8. Фрайбург Заявка 17 7 5 5 27 - 23 26
9. Вольфсбург Заявка 17 6 6 5 18 - 18 24
10. Аугсбург Заявка 17 6 5 6 28 - 31 23
11. Унион Берлин Заявка 17 6 2 9 20 - 24 20
12. Герта Заявка 17 5 4 8 22 - 29 19
13. Майнц Заявка 17 6 0 11 25 - 39 18
14. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 17 5 3 9 26 - 28 18
15. Кёльн Заявка 17 5 2 10 19 - 32 17
16. Фортуна Заявка 17 4 3 10 18 - 36 15
17. Вердер Заявка 17 3 5 9 23 - 41 14
18. Падерборн 1:0 Заявка 17 3 3 11 19 - 35 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Benteler-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Падерборн 2:0 Айнтрахт Фр
Падерборн
10.5% (15)
Ничья
19.6% (28)
Айнтрахт Фр
69.9% (100)
1:2 Айнтрахт Фр
48.3% (69)
1:1 Ничья
17.5% (25)
1:3 Айнтрахт Фр
7% (10)
2:1 Падерборн
5.6% (8)
0:2 Айнтрахт Фр
4.9% (7)
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