Германия: Бундеслига 2019-2020
Падерборн
2:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Бентелер Арена
Айнтрахт Фр
1:0
9' ГолСабири Абдельхамид
39' Желтая карточкаФернандеш Желсон
2:0
41' ГолШонлау Себастьян
20
Жанс
Лоран
15
Килиан
Лука
31
Цолински
Бен
30
Мамба
Стрели
28
Кор
Доминик
9
Дост
Бас
10
Костич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Жанс ЛоранЗащитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенНападающий
-
30 Мамба СтрелиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Капич РифетПолузащитник
- Полузащитник
-
10 КаулиПолузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Дост БасНападающий
-
10 Костич ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
9'
39'
41'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Падерборн Последние 20 матчей: +3 =4 -13Боруссия М 2:0 Падерборн Падерборн 1:1 Унион Берлин Вердер 0:1 Падерборн Падерборн 2:3 РБ Лейпциг
Боруссия Д 3:3 Падерборн Падерборн 0:1 Аугсбург Хоффенхайм 3:0 Падерборн Байер Л 1:0 Падерборн Падерборн 2:0 Фортуна Кёльн 3:0 Падерборн Веен Висбаден 3:3 Падерборн SpVg Brakel 2:0 Падерборн Падерборн 1:2 Майнц Падерборн 2:3 Бавария Герта 2:1 Падерборн Падерборн 1:5 Шальке 04 Вольфсбург 1:1 Падерборн Падерборн 1:3 Фрайбург Байер Л 3:2 Падерборн Рёдингхаузен 3:3 Падерборн
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =3 -9Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта
Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Гиссен 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Витория Гимарайнш 0:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д
Последние игры между собой
Падерборн: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Айнтрахт Фр: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|48 - 20
|37
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|33 - 18
|35
|3.
|Бавария
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|46 - 22
|33
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|41 - 24
|30
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 21
|30
|6.
|Байер Л
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 21
|28
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 28
|27
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|27 - 23
|26
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 18
|24
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 31
|23
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 24
|20
|12.
|Герта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 29
|19
|13.
|Майнц
|Заявка
|17
|6
|0
|11
|25 - 39
|18
|14.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|26 - 28
|18
|15.
|Кёльн
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|19 - 32
|17
|16.
|Фортуна
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 36
|15
|17.
|Вердер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 41
|14
|18.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 35
|12
Падерборн
10.5% (15)
Ничья
19.6% (28)
Айнтрахт Фр
69.9% (100)
1:2 Айнтрахт Фр
48.3% (69)
1:1 Ничья
17.5% (25)
1:3 Айнтрахт Фр
7% (10)
2:1 Падерборн
5.6% (8)
0:2 Айнтрахт Фр
4.9% (7)
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