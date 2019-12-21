Румыния: Первая лига 2019-2020

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Волунтари
0:2
Первый тайм: 37'

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
0:1
5' Гол
Сушич Матео
13' Желтая карточка
Влад Александру
0:2
14' Пенальти
Кулио Хуан
37'
12
Рымничану
Виктор
89
Струна
Андраж
5
Júlio1
3
Армаш
Игорь
23
Влад
Александру
11
Mihai
Capatana
25
Горобцов
Николас
17
Синьорелли
Франко
98
Cristian
Costin
9
Папацоглу
Афанассиос
8
Ion
Gheorghe
87
Арлаускис
Гедрюс
16
Сушич
Матео
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
19
Кулио
Хуан
8
Джокович
Дамьян
10
Дяк
Чиприан
99
Рондон
Марио
18
Костаке
Йонуц
Волунтари
ЧФР Клуж

Ход матча

5'
0:1
Сушич Матео
(Рондон Марио)
13'
Влад Александру
 
14'
0:2
Кулио Хуан

Предыдущие игры

Волунтари Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Университатя Крайова 2:1 Волунтари Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари
Астра 1:0 Волунтари Волунтари 1:2 Ботошани Сепси 0:0 Волунтари Германнштадт 0:0 Волунтари Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 Волунтари Волунтари 1:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Волунтари 1:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:0 Волунтари Волунтари 0:3 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 1:3 Волунтари Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:2 Астра Ботошани 4:1 Волунтари Волунтари 0:0 Сепси
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси
Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Лацио 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ренн ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж Ренн 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Селтик 2:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Лацио ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Астра 3:2 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

Волунтари: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
ЧФР Клуж: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Первая лига ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Первая лига Волунтари 1:2 ЧФР Клуж Первая лига Волунтари 0:3 ЧФР Клуж Лига 1
ЧФР Клуж 2:0 Волунтари Лига 1 Волунтари 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Первая лига ЧФР Клуж 2:1 Волунтари Лига 1 Волунтари 1:0 ЧФР Клуж Лига 1 Волунтари 2:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Волунтари Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 2:0 22 13 5 4 46 - 16 44
2. Астра 22 13 4 5 33 - 21 43
3. Университатя Крайова 21 11 4 6 31 - 20 37
4. ФКСБ 20 11 3 6 31 - 24 36
5. Газ Метан Mедиаш 22 10 6 6 29 - 25 36
6. Вииторул Констанца 22 10 5 7 41 - 26 35
7. Ботошани 22 8 9 5 30 - 28 33
8. Динамо Бухарест 22 8 4 10 32 - 37 28
9. Сепси 21 5 10 6 22 - 20 25
10. Германнштадт 22 5 8 9 21 - 36 23
11. КСМ Политехника Яссы 22 5 7 10 22 - 30 22
12. Киндия Тырговиште 21 5 6 10 24 - 39 21
13. Академика Клинчени 22 4 8 10 27 - 42 20
14. Волунтари 0:2 21 1 5 15 13 - 38 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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