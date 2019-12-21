Румыния: Первая лига 2019-2020
Волунтари
0:2
Первый тайм: 37'
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
ЧФР Клуж
0:1
5' ГолСушич Матео
13' Желтая карточкаВлад Александру
0:2
14' ПенальтиКулио Хуан
5
Júlio1
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
19
Кулио
Хуан
10
Дяк
Чиприан
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Júlio1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Балаур ИонуцЗащитник
-
32 Коцич МиланЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
94 Catalin ItuПолузащитник
-
19 Кулио ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Боли КевинЗащитник
-
33 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
Ход матча
5'
0:1
13'
14'
0:2
Предыдущие игры
Волунтари Последние 20 матчей: +1 =5 -14Университатя Крайова 2:1 Волунтари Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари
Астра 1:0 Волунтари Волунтари 1:2 Ботошани Сепси 0:0 Волунтари Германнштадт 0:0 Волунтари Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 Волунтари Волунтари 1:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Волунтари 1:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:0 Волунтари Волунтари 0:3 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 1:3 Волунтари Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:2 Астра Ботошани 4:1 Волунтари Волунтари 0:0 Сепси
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =3 -6ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси
Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Лацио 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ренн ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж Ренн 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Селтик 2:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Лацио ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Астра 3:2 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Волунтари: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
ЧФР Клуж: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|2:0
|22
|13
|5
|4
|46 - 16
|44
|2.
|Астра
|22
|13
|4
|5
|33 - 21
|43
|3.
|Университатя Крайова
|21
|11
|4
|6
|31 - 20
|37
|4.
|ФКСБ
|20
|11
|3
|6
|31 - 24
|36
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|22
|10
|6
|6
|29 - 25
|36
|6.
|Вииторул Констанца
|22
|10
|5
|7
|41 - 26
|35
|7.
|Ботошани
|22
|8
|9
|5
|30 - 28
|33
|8.
|Динамо Бухарест
|22
|8
|4
|10
|32 - 37
|28
|9.
|Сепси
|21
|5
|10
|6
|22 - 20
|25
|10.
|Германнштадт
|22
|5
|8
|9
|21 - 36
|23
|11.
|КСМ Политехника Яссы
|22
|5
|7
|10
|22 - 30
|22
|12.
|Киндия Тырговиште
|21
|5
|6
|10
|24 - 39
|21
|13.
|Академика Клинчени
|22
|4
|8
|10
|27 - 42
|20
|14.
|Волунтари
|0:2
|21
|1
|5
|15
|13 - 38
|8
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