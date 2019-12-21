Кипр: Первый дивизион 2019-2020
АЕЛ Лимаcсол
1:1
Второй тайм: 75'
АПОЭЛ
0:1
51' ГолПавлович Андрия
1:1
61' ГолAndre Ferreira Teixeira
Ход матча
51'
0:1
61'
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия
Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +11 =5 -4АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 1:0 Севилья Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ
Дюделанж 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
АПОЭЛ: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок АПОЭЛ 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 6:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Суперкубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|13
|9
|3
|1
|30 - 9
|30
|2.
|Омония
|13
|8
|4
|1
|19 - 6
|28
|3.
|Аполлон
|13
|7
|2
|4
|22 - 13
|23
|4.
|АПОЭЛ
|1:1
|11
|6
|4
|1
|18 - 6
|22
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|1:1
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|6.
|АЕК Ларнака
|13
|4
|6
|3
|21 - 17
|18
|7.
|Олимпиакос Никосия
|12
|3
|6
|3
|20 - 17
|15
|8.
|Неа Саламина
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|9.
|Этникос Ахна
|12
|3
|3
|6
|14 - 23
|12
|10.
|Пафос
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Эносис
|14
|1
|5
|8
|19 - 32
|8
|12.
|Докса Катокопия
|13
|1
|3
|9
|7 - 27
|6
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