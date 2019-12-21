Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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АЕЛ Лимаcсол
1:1
Второй тайм: 75'
АПОЭЛ
0'
0:1
51' Гол
Павлович Андрия
1:1
61' Гол
Andre Ferreira Teixeira
75'

Ход матча

51'
0:1
Павлович Андрия
61'
Andre Ferreira Teixeira
1:1

Предыдущие игры

АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия
Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +11 =5 -4
АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 1:0 Севилья Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ
Дюделанж 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ

Последние игры между собой

АЕЛ Лимаcсол: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
АПОЭЛ: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Суперкубок АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок АПОЭЛ 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 6:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Суперкубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 13 9 3 1 30 - 9 30
2. Омония 13 8 4 1 19 - 6 28
3. Аполлон 13 7 2 4 22 - 13 23
4. АПОЭЛ 1:1 11 6 4 1 18 - 6 22
5. АЕЛ Лимаcсол 1:1 14 5 5 4 14 - 14 20
6. АЕК Ларнака 13 4 6 3 21 - 17 18
7. Олимпиакос Никосия 12 3 6 3 20 - 17 15
8. Неа Саламина 13 4 2 7 12 - 23 14
9. Этникос Ахна 12 3 3 6 14 - 23 12
10. Пафос 13 3 3 7 10 - 19 12
11. Эносис 14 1 5 8 19 - 32 8
12. Докса Катокопия 13 1 3 9 7 - 27 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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