Греция: Суперлига 2019-2020
Волос
0:0
Перерыв
Стадион: Пантессалико
Олимпиакос
44
Sergio
Chica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Sergio ChicaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ousseynou BaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +7 =3 -10Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос
Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса
Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =5 -4Олимпиакос 4:1 Лариса Астерас 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Црвена Звезда Панаитоликос 0:3 Олимпиакос
Олимпиакос 1:1 ПАОК Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Паниониос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Атромитос Бавария 2:0 Олимпиакос Ксанти 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 2:3 Бавария Олимпиакос 2:1 ОФИ Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Ламия Панатинаикос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Олимпиакос 5:0 Волос Лариса 0:1 Олимпиакос
Последние игры между собой
Волос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|16
|11
|5
|0
|32 - 6
|38
|2.
|ПАОК
|15
|11
|4
|0
|30 - 12
|37
|3.
|АЕК
|16
|8
|4
|4
|26 - 18
|28
|4.
|ОФИ
|0:0
|16
|7
|3
|6
|26 - 18
|24
|5.
|Лариса
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|6.
|Арис Салоники
|15
|5
|6
|4
|25 - 18
|21
|7.
|Панатинаикос
|15
|5
|6
|4
|16 - 18
|21
|8.
|Ксанти
|16
|6
|2
|8
|12 - 21
|20
|9.
|Атромитос
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|10.
|Ламия
|16
|4
|7
|5
|14 - 20
|19
|11.
|Волос
|0:0
|16
|5
|3
|8
|16 - 28
|18
|12.
|Астерас
|16
|4
|3
|9
|21 - 25
|15
|13.
|Паниониос
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|14.
|Панаитоликос
|0:0
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
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