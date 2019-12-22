Греция: Суперлига 2019-2020

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Волос
0:0
Перерыв

Стадион:
Олимпиакос
0'
1
Athanasios
Garavelis
2
Antonis
Dentakis
67
Диамантис
Апостолос
44
Sergio
Chica
3
Franco
Ferrari
6
Цоканис
Тасос
99
Konstantinos
Balogiannis
22
Lefteris
Lyratzis
8
Муньис
Хуан
26
Ендришек
Эрик
18
Joaquin
Torres
1
Са
Жозе
14
Элабделлауи
Омар
3
Семеду
Рубен
24
Ousseynou
Ba
21
Цимикас
Костас
18
Bruno
Felipe
II
4
Камара
Мохамед
III
5
Бухалакис
Андреас
19
Масурас
Гиоргос
2
Судани
Эль-Арби
11
Эль-Араби
Юссеф
Волос
4-2-3-1
Олимпиакос
4-4-2

Ход матча

31'
 
Ловера Максимилиано
Bruno Felipe II
45'
 
Герреро Мигель Анхель
Судани Эль-Арби

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос
Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса
Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Олимпиакос 4:1 Лариса Астерас 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Црвена Звезда Панаитоликос 0:3 Олимпиакос
Олимпиакос 1:1 ПАОК Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Паниониос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Атромитос Бавария 2:0 Олимпиакос Ксанти 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 2:3 Бавария Олимпиакос 2:1 ОФИ Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Ламия Панатинаикос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Олимпиакос 5:0 Волос Лариса 0:1 Олимпиакос

Последние игры между собой

Волос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Олимпиакос 5:0 Волос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 16 11 5 0 32 - 6 38
2. ПАОК 15 11 4 0 30 - 12 37
3. АЕК 16 8 4 4 26 - 18 28
4. ОФИ 0:0 16 7 3 6 26 - 18 24
5. Лариса 16 6 4 6 21 - 22 22
6. Арис Салоники 15 5 6 4 25 - 18 21
7. Панатинаикос 15 5 6 4 16 - 18 21
8. Ксанти 16 6 2 8 12 - 21 20
9. Атромитос 15 5 4 6 24 - 22 19
10. Ламия 16 4 7 5 14 - 20 19
11. Волос 0:0 16 5 3 8 16 - 28 18
12. Астерас 16 4 3 9 21 - 25 15
13. Паниониос 16 3 3 10 13 - 29 12
14. Панаитоликос 0:0 16 0 6 10 8 - 27 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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