Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Омония
3:1
Второй тайм: 68'
АЕК Ларнака
1:0
4' ПенальтиГомес Хорди
1:1
32' ГолЯнну Томас
2:1
36' ГолAndronikos Kakoullis
3:1
51' ГолThiago Santos I
Ход матча
4'
1:0
32'
1:1
36'
51'
3:1
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +8 =5 -7Неа Саламина 0:3 Омония Омония 2:0 Докса Катокопия Омония 0:0 АПОЭЛ Эносис 0:2 Омония
Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +9 =7 -4АЕК Ларнака 1:0 Пафос Аполлон 3:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 4:4 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Омония Пафос 0:2 АЕК Ларнака Гент 3:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Гент Левски София 0:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Левски София Петрокуб 0:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 Петрокуб АЕК Ларнака 2:1 Омония
Последние игры между собой
Омония: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
АЕК Ларнака: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
АЕК Ларнака 1:0 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 Омония Первый дивизион Омония 1:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 5:0 Омония Первый дивизион Омония 5:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 4:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 0:0 Омония Кубок Омония 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|3:1
|14
|9
|4
|1
|22 - 7
|31
|2.
|Анортосис
|13
|9
|3
|1
|30 - 9
|30
|3.
|Аполлон
|13
|7
|2
|4
|22 - 13
|23
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|14
|6
|4
|4
|15 - 14
|22
|5.
|АПОЭЛ
|11
|6
|3
|2
|18 - 7
|21
|6.
|АЕК Ларнака
|1:3
|14
|4
|6
|4
|22 - 20
|18
|7.
|Неа Саламина
|14
|5
|2
|7
|15 - 23
|17
|8.
|Олимпиакос Никосия
|13
|3
|6
|4
|20 - 20
|15
|9.
|Этникос Ахна
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|10.
|Пафос
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Эносис
|14
|1
|5
|8
|19 - 32
|8
|12.
|Докса Катокопия
|0:0
|14
|1
|4
|9
|7 - 27
|7
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