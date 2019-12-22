Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Омония
3:1
Второй тайм: 68'
АЕК Ларнака
0'
1:0
4' Пенальти
Гомес Хорди
1:1
32' Гол
Янну Томас
2:1
36' Гол
Andronikos Kakoullis
3:1
51' Гол
Thiago Santos I
68'

Ход матча

4'
Гомес Хорди
1:0
32'
1:1
Янну Томас
36'
Andronikos Kakoullis
2:1
51'
Thiago Santos I
3:1

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Неа Саламина 0:3 Омония Омония 2:0 Докса Катокопия Омония 0:0 АПОЭЛ Эносис 0:2 Омония
Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +9 =7 -4
АЕК Ларнака 1:0 Пафос Аполлон 3:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 4:4 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Омония Пафос 0:2 АЕК Ларнака Гент 3:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Гент Левски София 0:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Левски София Петрокуб 0:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 Петрокуб АЕК Ларнака 2:1 Омония

Последние игры между собой

Омония: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
АЕК Ларнака: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
АЕК Ларнака 2:2 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион Омония 0:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
АЕК Ларнака 1:0 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 Омония Первый дивизион Омония 1:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 5:0 Омония Первый дивизион Омония 5:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 4:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 0:0 Омония Кубок Омония 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 3:1 14 9 4 1 22 - 7 31
2. Анортосис 13 9 3 1 30 - 9 30
3. Аполлон 13 7 2 4 22 - 13 23
4. АЕЛ Лимаcсол 14 6 4 4 15 - 14 22
5. АПОЭЛ 11 6 3 2 18 - 7 21
6. АЕК Ларнака 1:3 14 4 6 4 22 - 20 18
7. Неа Саламина 14 5 2 7 15 - 23 17
8. Олимпиакос Никосия 13 3 6 4 20 - 20 15
9. Этникос Ахна 0:0 13 3 4 6 14 - 23 13
10. Пафос 13 3 3 7 10 - 19 12
11. Эносис 14 1 5 8 19 - 32 8
12. Докса Катокопия 0:0 14 1 4 9 7 - 27 7
  • Второй тайм
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Тьяго Сантос бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Andronikos Kakoullis бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Янну Томас бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Гомес Хорди из команды Омония забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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