Греция: Суперлига 2019-2020

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ПАОК
5:1
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
1:0
13' Гол
Виейринья
2:0
34' Гол
Ингасон Сверрир
40' Желтая карточка
Гало Родриго
3:0
41' Гол
Ингасон Сверрир
43' Желтая карточка
Giorgos Manousos
52' Желтая карточка
Рисванис Спирос
4:0
53' Пенальти
Свидерски Кароль
4:1
56' Гол
Угрои Роланд
5:1
83' Гол
Мишич Йосип
90'+4
88
Живкович
Живко
3
Матос
Леонардо
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
23
Яннулис
Димитрис
18
Лимниос
Димитрис
8
José
Maurisio1
27
Мишич
Йосип
20
Виейринья
10
Пелкас
Димитрис
9
Свидерски
Кароль
16
Медьери
Болаж
44
Рисванис
Спирос
55
Талоша
Жоау
4
Dimitrios
Goutas
12
Гало
Родриго
14
Андруцос
Танасис
8
Умбидес
Хавьер
19
Кивракидис
Кириакос
15
Madson
39
Веллиос
Апостолос
9
Giorgos
Manousos
ПАОК
4-4-2
Атромитос
3-5-2

Ход матча

13'
Виейринья
1:0
34'
Ингасон Сверрир
2:0
40'
 
Гало Родриго
41'
Ингасон Сверрир
(Мишич Йосип)
3:0
43'
 
Giorgos Manousos
46'
 
Н'Сикулу Кларк
Веллиос Апостолос
46'
 
Угрои Роланд
Андруцос Танасис
52'
 
Рисванис Спирос
53'
Свидерски Кароль
4:0
56'
4:1
Угрои Роланд
64'
Алвес Родриго
Матос Леонардо
 
71'
Лампру Лазарос
Лимниос Димитрис
 
72'
 
Харисис Харилаос
Кивракидис Кириакос
78'
Эсити Андерсон
Виейринья
 
83'
Мишич Йосип
(Алвес Родриго)
5:1

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 5
  • 19 Нарушения правил `17
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Паниониос 0:2 ПАОК Панаитоликос 0:3 ПАОК ПАОК 2:0 Ксанти Олимпиакос 1:1 ПАОК
ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос
Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Атромитос 2:3 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига
Атромитос 1:3 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Атромитос Кубок ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:4 Атромитос Суперлига ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига ПАОК 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 16 12 4 0 35 - 13 40
2. Олимпиакос 16 11 5 0 32 - 6 38
3. АЕК 16 8 4 4 26 - 18 28
4. ОФИ 16 7 2 7 26 - 20 23
5. Лариса 16 6 4 6 21 - 22 22
6. Арис Салоники 16 5 7 4 25 - 18 22
7. Панатинаикос 16 5 7 4 16 - 18 22
8. Ксанти 16 6 2 8 12 - 21 20
9. Атромитос 16 5 4 7 25 - 27 19
10. Ламия 16 4 7 5 14 - 20 19
11. Волос 16 5 3 8 16 - 28 18
12. Астерас 16 4 3 9 21 - 25 15
13. Паниониос 16 3 3 10 13 - 29 12
14. Панаитоликос 16 1 5 10 10 - 27 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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