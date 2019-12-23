Греция: Суперлига 2019-2020
1:0
13' ГолВиейринья
2:0
34' ГолИнгасон Сверрир
40' Желтая карточкаГало Родриго
3:0
41' ГолИнгасон Сверрир
43' Желтая карточкаGiorgos Manousos
52' Желтая карточкаРисванис Спирос
4:0
53' ПенальтиСвидерски Кароль
4:1
56' ГолУгрои Роланд
5:1
83' ГолМишич Йосип
27
Мишич
Йосип
20
Виейринья
55
Талоша
Жоау
12
Гало
Родриго
15
Madson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Талоша ЖоауЗащитник
- Защитник
-
12 Гало РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 MadsonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Угрои РоландНападающий
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
Ход матча
13'
1:0
34'
2:0
40'
41'
3:0
43'
52'
53'
4:0
56'
4:1
83'
5:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 5
-
19 Нарушения правил `17
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =5 -2Паниониос 0:2 ПАОК Панаитоликос 0:3 ПАОК ПАОК 2:0 Ксанти Олимпиакос 1:1 ПАОК
ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =5 -8Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос
Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Атромитос 1:3 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Атромитос Кубок ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:4 Атромитос Суперлига ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига ПАОК 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|16
|12
|4
|0
|35 - 13
|40
|2.
|Олимпиакос
|16
|11
|5
|0
|32 - 6
|38
|3.
|АЕК
|16
|8
|4
|4
|26 - 18
|28
|4.
|ОФИ
|16
|7
|2
|7
|26 - 20
|23
|5.
|Лариса
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|6.
|Арис Салоники
|16
|5
|7
|4
|25 - 18
|22
|7.
|Панатинаикос
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|8.
|Ксанти
|16
|6
|2
|8
|12 - 21
|20
|9.
|Атромитос
|16
|5
|4
|7
|25 - 27
|19
|10.
|Ламия
|16
|4
|7
|5
|14 - 20
|19
|11.
|Волос
|16
|5
|3
|8
|16 - 28
|18
|12.
|Астерас
|16
|4
|3
|9
|21 - 25
|15
|13.
|Паниониос
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|14.
|Панаитоликос
|16
|1
|5
|10
|10 - 27
|8
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