Греция: Суперлига 2019-2020
Астерас
2:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Теодорос Колокотронис
Ксанти
1:0
13' ГолПаскуаль Андрес
2:0
21' ГолГонсалес Энеко
15
Dani
Suarez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Regis1
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Mehdi TerkiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
75 Мулин ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
13'
21'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +5 =4 -11АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас
Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас
Ксанти Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ксанти 0:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 АЕК ПАОК 2:0 Ксанти Ксанти 3:0 Аполлон Лариса
Ксанти 1:0 Атромитос Ламия 1:0 Ксанти Ксанти 1:2 Паниониос Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти ОФИ 2:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос Лариса 3:0 Ксанти Ксанти 2:1 Астерас Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти
Последние игры между собой
Астерас: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
Ксанти: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
Ксанти 0:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 3:1 Астерас Суперлига Ксанти 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 Ксанти Суперлига Астерас 0:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 Астерас Суперлига Ксанти 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 Астерас Суперлига Астерас 1:2 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Астерас Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|15
|11
|4
|0
|32 - 6
|37
|2.
|ПАОК
|15
|11
|4
|0
|30 - 12
|37
|3.
|АЕК
|0:0
|16
|8
|4
|4
|26 - 18
|28
|4.
|ОФИ
|15
|7
|2
|6
|26 - 18
|23
|5.
|Арис Салоники
|15
|5
|6
|4
|25 - 18
|21
|6.
|Панатинаикос
|15
|5
|6
|4
|16 - 18
|21
|7.
|Ксанти
|0:2
|16
|6
|2
|8
|12 - 18
|20
|8.
|Атромитос
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|9.
|Лариса
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|10.
|Ламия
|0:0
|16
|4
|7
|5
|14 - 20
|19
|11.
|Волос
|15
|5
|2
|8
|16 - 28
|17
|12.
|Астерас
|2:0
|16
|4
|3
|9
|18 - 25
|15
|13.
|Паниониос
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|14.
|Панаитоликос
|15
|0
|5
|10
|8 - 27
|5
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