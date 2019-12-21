Греция: Суперлига 2019-2020

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Астерас
2:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Ксанти
0'
1:0
13' Гол
Паскуаль Андрес
2:0
21' Гол
Гонсалес Энеко
48'
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
15
Dani
Suarez
34
Patricio
Matricardi
33
Angel
Martinez
II
12
Juan
Manuel
Munafo
6
Вальенте
Хосе
10
Luis
Fernandez1
30
Барралес
Джеронимо
40
Паскуаль
Андрес
5
Гонсалес
Энеко
1
Абад
Карлос
12
Эдуардо
Тейшейра
31
Christos
Lisgaras
4
Aristotle
Karasalidis
23
Малезас
Стелиос
8
Камара
Хасса
28
Mehdi
Terki
11
Jordan
Faucher
27
Vasilios
Fasidis
6
Де
Лукас
Пабло
91
William
Douglas
de
Amorim1
Астерас
4-4-2
Ксанти
4-4-2

Ход матча

13'
Паскуаль Андрес
(Барралес Джеронимо)
1:0
21'
Гонсалес Энеко
(Luis Fernandez1)
2:0
36'
 
Баррьентос Жан
Де Лукас Пабло
46'
 
Стургеон Фабиу
William Douglas de Amorim1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +5 =4 -11
АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас
Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас
Ксанти Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ксанти 0:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 АЕК ПАОК 2:0 Ксанти Ксанти 3:0 Аполлон Лариса
Ксанти 1:0 Атромитос Ламия 1:0 Ксанти Ксанти 1:2 Паниониос Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти ОФИ 2:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос Лариса 3:0 Ксанти Ксанти 2:1 Астерас Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти

Последние игры между собой

Астерас: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
Ксанти: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
Ксанти 2:1 Астерас Суперлига Ксанти 0:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Ксанти Суперлига Астерас 1:1 Ксанти Суперлига
Ксанти 0:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 3:1 Астерас Суперлига Ксанти 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 Ксанти Суперлига Астерас 0:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 Астерас Суперлига Ксанти 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 Астерас Суперлига Астерас 1:2 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Астерас Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 15 11 4 0 32 - 6 37
2. ПАОК 15 11 4 0 30 - 12 37
3. АЕК 0:0 16 8 4 4 26 - 18 28
4. ОФИ 15 7 2 6 26 - 18 23
5. Арис Салоники 15 5 6 4 25 - 18 21
6. Панатинаикос 15 5 6 4 16 - 18 21
7. Ксанти 0:2 16 6 2 8 12 - 18 20
8. Атромитос 15 5 4 6 24 - 22 19
9. Лариса 15 5 4 6 19 - 22 19
10. Ламия 0:0 16 4 7 5 14 - 20 19
11. Волос 15 5 2 8 16 - 28 17
12. Астерас 2:0 16 4 3 9 18 - 25 15
13. Паниониос 15 3 3 9 13 - 27 12
14. Панаитоликос 15 0 5 10 8 - 27 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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