Румыния: Первая лига 2019-2020
Сепси
2:1
Второй тайм: 82'
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
Киндия Тырговиште
19' Желтая карточкаAlexandru Constanntin Benga
0:1
22' ГолИванчич Йосип
1:1
27' ПенальтиВасвари Габриэл
75' Желтая карточкаRachid Bouhenna
2:1
77' ГолШтефан Флорин
79' Желтая карточкаFranck Yameogo
80' Вторая желтая карточкаFranck Yameogo
24
Istvan
Fulop
25
Mihai
Aioani
17
Alin
Dudea
14
Mihai
Leca
94
Ovidiu
Bic
24
Alex
Negrea
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 Велев СтефанПолузащитник
-
10 Dylan FloresПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
-
17 Alin DudeaЗащитник
- Защитник
-
14 Mihai LecaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Ovidiu BicПолузащитник
-
24 Alex NegreaПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
15 Cornel Dinu
-
-
-
-
Главный тренер: Viorel Moldovan
Ход матча
22'
0:1
27'
1:1
75'
77'
2:1
79'
79'
79'
80'
Предыдущие игры
Сепси Последние 20 матчей: +5 =9 -6Динамо Бухарест 1:2 Сепси Сепси 4:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 1:0 Университатя Крайова
Вииторул Констанца 4:1 Сепси Сепси 0:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Сепси Сепси 0:0 Волунтари Сепси 2:3 Астра Ботошани 1:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Сепси 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Сепси Сепси 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 Сепси Сепси 2:2 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Сепси 0:0 ФКСБ
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +5 =5 -10Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:5 Академика Клинчени
ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Астра Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Германнштадт 2:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца
Последние игры между собой
Сепси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|22
|13
|5
|4
|48 - 16
|44
|2.
|Астра
|22
|13
|4
|5
|33 - 21
|43
|3.
|Университатя Крайова
|21
|11
|4
|6
|31 - 20
|37
|4.
|ФКСБ
|20
|11
|3
|6
|31 - 24
|36
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|22
|10
|6
|6
|29 - 25
|36
|6.
|Вииторул Констанца
|22
|10
|5
|7
|41 - 26
|35
|7.
|Ботошани
|22
|8
|9
|5
|30 - 28
|33
|8.
|Динамо Бухарест
|22
|8
|4
|10
|32 - 37
|28
|9.
|Сепси
|1:1
|22
|5
|11
|6
|23 - 21
|26
|10.
|Германнштадт
|22
|5
|8
|9
|21 - 36
|23
|11.
|КСМ Политехника Яссы
|22
|5
|7
|10
|22 - 30
|22
|12.
|Киндия Тырговиште
|1:1
|22
|5
|7
|10
|25 - 40
|22
|13.
|Академика Клинчени
|22
|4
|8
|10
|27 - 42
|20
|14.
|Волунтари
|21
|1
|5
|15
|13 - 40
|8
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