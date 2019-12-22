Румыния: Первая лига 2019-2020

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Сепси
2:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
19' Желтая карточка
Alexandru Constanntin Benga
0:1
22' Гол
Иванчич Йосип
1:1
27' Пенальти
Васвари Габриэл
75' Желтая карточка
Rachid Bouhenna
2:1
77' Гол
Штефан Флорин
79' Желтая карточка
Franck Yameogo
80' Вторая желтая карточка
Franck Yameogo
82'
33
Roland
Niczuly
88
Димитров
Радослав
29
Rachid
Bouhenna
4
Тинчу
Разван
96
Штефан
Флорин
24
Istvan
Fulop
8
Васвари
Габриэл
13
Ronaldo
Deaconu
27
Nicolae
Carnat
18
Шафранко
Павол
11
Marius
Stefanescu
25
Mihai
Aioani
17
Alin
Dudea
4
Alexandru
Constanntin
Benga
14
Mihai
Leca
7
Franck
Yameogo
8
Daniel
Novac
94
Ovidiu
Bic
24
Alex
Negrea
22
Раца
Вадим
20
Cristian
Negut
48
Иванчич
Йосип
Сепси
Киндия Тырговиште

Ход матча

19'
 
Alexandru Constanntin Benga
22'
0:1
Иванчич Йосип
(Mihai Leca)
27'
Васвари Габриэл
1:1
46'
 
Denis Dumitrascu
Alex Negrea
50'
Dylan Flores
Ronaldo Deaconu
 
63'
Каранович Горан
Nicolae Carnat
 
75'
Rachid Bouhenna
 
77'
Штефан Флорин
(Istvan Fulop)
2:1
79'
 
Раца Вадим
79'
 
Franck Yameogo
79'
 
Andrei Burlacu
80'
 
Franck Yameogo

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Динамо Бухарест 1:2 Сепси Сепси 4:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 1:0 Университатя Крайова
Вииторул Констанца 4:1 Сепси Сепси 0:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Сепси Сепси 0:0 Волунтари Сепси 2:3 Астра Ботошани 1:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Сепси 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Сепси Сепси 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 Сепси Сепси 2:2 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Сепси 0:0 ФКСБ
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:5 Академика Клинчени
ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Астра Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Германнштадт 2:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца

Последние игры между собой

Сепси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Первая лига Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Лига II Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Лига II
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 22 13 5 4 48 - 16 44
2. Астра 22 13 4 5 33 - 21 43
3. Университатя Крайова 21 11 4 6 31 - 20 37
4. ФКСБ 20 11 3 6 31 - 24 36
5. Газ Метан Mедиаш 22 10 6 6 29 - 25 36
6. Вииторул Констанца 22 10 5 7 41 - 26 35
7. Ботошани 22 8 9 5 30 - 28 33
8. Динамо Бухарест 22 8 4 10 32 - 37 28
9. Сепси 1:1 22 5 11 6 23 - 21 26
10. Германнштадт 22 5 8 9 21 - 36 23
11. КСМ Политехника Яссы 22 5 7 10 22 - 30 22
12. Киндия Тырговиште 1:1 22 5 7 10 25 - 40 22
13. Академика Клинчени 22 4 8 10 27 - 42 20
14. Волунтари 21 1 5 15 13 - 40 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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