Греция: Суперлига 2019-2020
Панаитоликос
0:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Панетоликос
ОФИ
29' Желтая карточкаКутрумпис Гиоргос
33' Желтая карточкаСтаикос Пасхалис
43' Желтая карточкаМаринакис Никос
21
Санья
Пьер
11
Jorge
Diaz1
8
Mimito
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Санья ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jorge Diaz1Полузащитник
-
8 MimitoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
33 Роман ХоанПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Felipe SouzaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
33'
43'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Панаитоликос Последние 20 матчей: +3 =5 -12Ксанти 0:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:3 ПАОК Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Панаитоликос 5:1 Иалисос
Паниониос 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Волос 3:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Астерас Иалисос 0:4 Панаитоликос Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:0 Панаитоликос Атромитос 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 АЕК ОФИ 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =2 -10ОФИ 1:1 Панатинаикос ОФИ 3:1 Арис Салоники Ламия 2:1 ОФИ ОФИ 4:0 Кавала
Последние игры между собой
Панаитоликос: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
ОФИ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Панаитоликос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 Панаитоликос Суперлига ОФИ 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:3 ОФИ Кубок Панаитоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панаитоликос Футбольная лига Панаитоликос 2:1 ОФИ Футбольная лига Панаитоликос 1:1 ОФИ Второй дивизион ОФИ 1:1 Панаитоликос Второй дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|16
|11
|5
|0
|32 - 6
|38
|2.
|ПАОК
|15
|11
|4
|0
|30 - 12
|37
|3.
|АЕК
|16
|8
|4
|4
|26 - 18
|28
|4.
|ОФИ
|0:0
|16
|7
|3
|6
|26 - 18
|24
|5.
|Лариса
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|6.
|Арис Салоники
|15
|5
|6
|4
|25 - 18
|21
|7.
|Панатинаикос
|15
|5
|6
|4
|16 - 18
|21
|8.
|Ксанти
|16
|6
|2
|8
|12 - 21
|20
|9.
|Атромитос
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|10.
|Ламия
|16
|4
|7
|5
|14 - 20
|19
|11.
|Волос
|0:0
|16
|5
|3
|8
|16 - 28
|18
|12.
|Астерас
|16
|4
|3
|9
|21 - 25
|15
|13.
|Паниониос
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|14.
|Панаитоликос
|0:0
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
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