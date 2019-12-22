Греция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Панаитоликос
0:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
ОФИ
0'
29' Желтая карточка
Кутрумпис Гиоргос
33' Желтая карточка
Стаикос Пасхалис
43' Желтая карточка
Маринакис Никос
62'
1
Christopher
Knett
21
Санья
Пьер
91
Мартьяль
Жоан
5
Igor
Jovanovic
54
Giorgos
Liavas
6
Таар
Аймен
92
Шёстедт
Расмус
11
Jorge
Diaz1
8
Mimito
12
Арийиби
Гболи
9
Admir
Bajrovic
32
Domitris
Sotiriou
47
Браун
Кристофер
5
Кутрумпис
Гиоргос
18
Яннулис
Костас
16
Маринакис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
6
Anestis
Nastos
4
Vajeba
Sakor
98
Felipe
Souza
9
Dimitrios
Manos
19
Kosmas
Tsilianidis
Панаитоликос
4-2-3-1
ОФИ
4-3-3

Ход матча

29'
 
Кутрумпис Гиоргос
33'
 
Стаикос Пасхалис
43'
 
Маринакис Никос

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Панаитоликос Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Ксанти 0:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:3 ПАОК Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Панаитоликос 5:1 Иалисос
Паниониос 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Волос 3:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Астерас Иалисос 0:4 Панаитоликос Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:0 Панаитоликос Атромитос 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 АЕК ОФИ 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =2 -10
ОФИ 1:1 Панатинаикос ОФИ 3:1 Арис Салоники Ламия 2:1 ОФИ ОФИ 4:0 Кавала
ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ ОФИ 0:1 ПАОК Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ Аякс 6:2 ОФИ

Последние игры между собой

Панаитоликос: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
ОФИ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
ОФИ 3:1 Панаитоликос Суперлига ОФИ 3:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 2:1 ОФИ Суперлига Панаитоликос 3:1 ОФИ Суперлига
Панаитоликос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 Панаитоликос Суперлига ОФИ 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:3 ОФИ Кубок Панаитоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панаитоликос Футбольная лига Панаитоликос 2:1 ОФИ Футбольная лига Панаитоликос 1:1 ОФИ Второй дивизион ОФИ 1:1 Панаитоликос Второй дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 16 11 5 0 32 - 6 38
2. ПАОК 15 11 4 0 30 - 12 37
3. АЕК 16 8 4 4 26 - 18 28
4. ОФИ 0:0 16 7 3 6 26 - 18 24
5. Лариса 16 6 4 6 21 - 22 22
6. Арис Салоники 15 5 6 4 25 - 18 21
7. Панатинаикос 15 5 6 4 16 - 18 21
8. Ксанти 16 6 2 8 12 - 21 20
9. Атромитос 15 5 4 6 24 - 22 19
10. Ламия 16 4 7 5 14 - 20 19
11. Волос 0:0 16 5 3 8 16 - 28 18
12. Астерас 16 4 3 9 21 - 25 15
13. Паниониос 16 3 3 10 13 - 29 12
14. Панаитоликос 0:0 16 0 6 10 8 - 27 6
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Маринакис Никос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Стаикос Пасхалис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Кутрумпис Гиоргос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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